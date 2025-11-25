Empleo en Cali: estas son las vacantes más recientes

La actividad laboral en Cali sigue tomando fuerza y distintas compañías han puesto en marcha nuevos procesos de contratación para fortalecer sus equipos. Actualmente, hay oportunidades en cargos operativos, técnicos, comerciales y profesionales, lo que abre la puerta a candidatos con diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Este comportamiento beneficia tanto a quienes buscan estabilidad como a quienes desean avanzar hacia mejores condiciones laborales. También se observa un mayor movimiento en los procesos de selección debido al crecimiento empresarial y a la necesidad de ajustar equipos de cara al cierre de año, ampliando así las opciones para quienes están en búsqueda activa de empleo.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, salud, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

Coordinador de tienda – Studio F

Salario: 1.740.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a Studio F Group como coordinador de tienda, una posición clave donde podrá liderar un equipo dinámico y contribuir al crecimiento y éxito de la marca.

Responsabilidades:

Liderar y motivar al equipo de ventas asegurando un ambiente colaborativo.

Supervisar el desempeño del personal proporcionando capacitación continua.

Desarrollar estrategias para aumentar las ventas y rentabilidad.

Garantizar una experiencia de compra excepcional para los clientes.

Supervisar el inventario y asegurar la disponibilidad de productos.

Administrar horarios turnos y presupuesto asignado a la tienda.

Monitorear métricas de ventas y presentar informes a la gerencia.

Requerimientos:

Mínimo 6 meses en un puesto similar en el sector retail de moda.

Experiencia en caja sistematizada manejando débito y crédito.

Excelentes habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en equipo.

Experiencia como cajero/coadministrador en el sector reatil moda.

Auxiliar de farmacia – Farmatodo

Salario: 1.969.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asistente de farmacia, será responsable de brindar atención y asesoría personalizada a los clientes, dispensar fórmulas médicas bajo supervisión y colaborar en la gestión de inventarios.

Responsabilidades:

Brindar atención y asesoría personalizada a los clientes en farmacia.

Dispensar fórmulas médicas bajo la supervisión del regente.

Apoyar en inventarios pedidos y organización de medicamentos.

Manejar caja y velar por el orden y la limpieza del punto de venta.

Requerimientos:

Resolución o tarjeta profesional vigente de la secretaría de salud.

Experiencia mínima de 1 año en funciones comerciales o de atención al cliente en farmacia.

Técnico en servicios farmacéuticos.

Vendedor – Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene habilidades para brindar una excelente asesoría en productos, proyectos y servicios, y sabe cómo utilizar las herramientas digitales para potenciar las ventas, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Brindar asesoría completa en productos y proyectos para el hogar.

Garantizar una presentación adecuada de las áreas a cargo.

Utilizar canales de venta y herramientas digitales para potenciar las ventas.

Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Habilidades de comunicación efectiva.

Conocimientos en el uso de herramientas digitales para la venta.

Actitud de servicio al cliente.

Analista de tesorería – Constructora Bolívar

Salario: 3.000.000 a 3.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Constructora Bolívar S.A., están en la búsqueda de un analista de tesorería, con mínimo 3 años de experiencia en tesorería, manejo de altos volúmenes de información y conocimiento en herramientas ofimáticas y ERP.

Responsabilidades:

Ejecutar procesos de tesorería garantizando información precisa y oportuna.

Apoyar en la gestión del flujo de caja y el cumplimiento de obligaciones financieras.

Realizar conciliaciones bancarias y gestionar los pagos.

Administrar obligaciones financieras y elaborar reportes detallados.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, Contaduría Pública o Economía.

Mínimo 3 años de experiencia en tesorería.

Conocimiento avanzado en herramientas ofimáticas y ERP.

Capacidad para manejar altos volúmenes de información.