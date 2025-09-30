Empleo en Cali: más de 9.000 vacantes disponibles esta semana

Cali continúa consolidándose como una de las ciudades con mayor dinamismo laboral en el país. Con más de 9.000 vacantes abiertas esta semana, la capital del Valle ofrece oportunidades para diferentes perfiles, desde cargos operativos hasta posiciones profesionales en sectores estratégicos.

Estas oportunidades no solo representan una puerta de entrada al mercado laboral formal, sino también la posibilidad de crecimiento y estabilidad para quienes buscan avanzar en su trayectoria profesional sin salir de la ciudad.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Si desea conocer todas las ofertas disponibles, puede ingresar a este enlace, registrar su perfil y aplicar sin costo al empleo que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

Programador de turnos

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 2.600.000 a $ 3.100.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este puesto es esencial para mantener las operaciones dentro del marco legal y garantizar la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Elaborar la programación del personal operativo acorde a lo pactado comercialmente con el cliente y la normativa legal.

Asignar programación a todo trabajador (nuevo o antiguo) y registrar en el ERP.

Ejecutar el cumplimiento de sanciones disciplinarias según los procedimientos establecidos.

Requerimientos:

Adelantar carreras en ingeniería industrial, administración de empresas o áreas afines.

Dominio de herramientas Office.

Capacidad para manejar indicadores.

Experiencia mínima de dos años en programación y planeación de turnos.

Analista de operaciones

Empresa: Banco de Occidente

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Su desafío será administrar las parametrizaciones y los usuarios de los aplicativos asignados para garantizar la atención de solicitudes y cumplimiento de controles SOX y SARO asociados a cada aplicación.

Responsabilidades:

Administrar los usuarios y generar las parametrizaciones en los aplicativos.

Ejecutar los controles y atender auditorías SOX para cada aplicación.

Liderar el análisis e identificación de aplicaciones críticas en el Plan de Continuidad del Negocio.

Requerimientos:

Ser profesional en ingeniería de sistemas.

Experiencia de más de 2 años en el rol.

Analista de materiales de mantenimiento

Empresa: Summar

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Si es un encargado de suministros de mantenimiento con experiencia en auditorías de proveedores y manejo de normatividad vigente, esta posición es para usted.

Responsabilidades:

Cotización de materiales y búsqueda de proveedores nacionales e internacionales.

Negociación de costos, plazos de entrega y tiempos de pago con proveedores.

Homologación de marcas y lectura de planos y fichas técnicas.

Facturación y pago a proveedores, así como generación de órdenes de compra.

Gestión de garantías y cumplimiento en la entrega de materiales.

Auditoría de proveedores y manejo de sistemas de gestión como SARLAFT.

Requerimientos:

Técnico en áreas relacionadas con la gestión de materiales o mantenimiento.

Experiencia en negociación y gestión de inventarios.

Conocimiento en normatividad legal vigente y manejo de materiales.

Habilidad para leer planos y fichas técnicas.

Experiencia en búsqueda y selección de proveedores.

Capacidad para trabajar de lunes a sábado.

Ejecutivo comercial

Empresa: Lamiempaques

Salario: $ 2.800.000 a $ 2.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si quiere ganar comisiones sin techo y es un representante de ventas con experiencia en el sector plástico, de alimentos o manufacturero, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de ventas efectivas para aumentar la cartera de clientes.

Mantener relaciones sólidas con clientes existentes y potenciales.

Identificar oportunidades de negocio.

Negociar y cerrar acuerdos comerciales favorables.

Colaborar con el equipo de ventas para alcanzar los objetivos establecidos.

Manejo de presupuestos entre 500.000 y 1.000.000 mensuales.

Manejo de objeciones y autonomía en los procesos.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con ventas o negocios.

Mínimo 3 años de experiencia en ventas en el sector plástico, alimentos y/o manufacturero.

Habilidades excepcionales de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Disponibilidad para viajar según sea necesario.

Experiencia en venta B2B y B2C.