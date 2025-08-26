Empleo en Colombia: descubra las oportunidades laborales de la semana

Cada semana, miles de ofertas laborales se actualizan en el país, y esta no es la excepción. Empresas de diferentes sectores están en búsqueda de perfiles que aporten experiencia, habilidades blandas y compromiso para impulsar sus proyectos.

Encontrar la vacante ideal no solo significa obtener un trabajo, sino también acceder a beneficios, estabilidad y espacios de crecimiento que te permitan avanzar en tu carrera profesional. Por eso, es el momento perfecto para explorar las opciones que hoy están disponibles.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como construcción, mercadeo, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito y virtual.

Tenga presente que el mercado laboral se ha venido recuperando paso a paso, por esta razón en la sección de Semana Empleos, día a día se publican vacantes actualizadas detallando salarios, requisitos y condiciones. | Foto: Stock

Maestro de obra – Bogotá D.C.

Empresa: Amarilo

Salario: $ 3.600.000

Tipo de contrato: Temporal

Su misión será verificar y realizar seguimiento a la ejecución de las labores operativas de obra en los diferentes frentes de trabajo, al personal y los recursos necesarios en el desarrollo de los procesos constructivos de acuerdo con los procedimientos y tiempos establecidos por la dirección del proyecto u obra.

Responsabilidades:

Verificar la planimetría estructural, arquitectónica, hidráulica y eléctrica del proyecto y validar que las actividades ejecutadas por los colaboradores operativos se realicen según lo definido en los planos y procesos constructivos y normativos vigentes, para dar cumplimiento a la ejecución de obra y evitar reprocesos.

Organizar y asignar a los colaboradores operativos de la obra con contrato directo (Contramaestros - Oficiales - Operarios de Torre Grúa - Operarios de Maquinaria Liviana - Ayudantes - Cortadores) así como los supervisores del personal de contratistas, las actividades específicas a realizar y validar su ejecución, para garantizar el cumplimiento de los procedimientos adecuados en obra según el perfil de cada trabajador

Requerimientos:

Bachiller, Técnico o Tecnólogo en Construcción con certificación COPNIA.

Copnia vigente.

Conocimientos específicos en Interpretación de planos estructurales, arquitectónicos y técnicos.

Experiencia mínima 3 a 5 años como Maestro de Obra en proyectos de urbanismo, vivienda de gran magnitud (Cimentación, Estructura, Acabados, Urbanismo o Postventas)

Analista comercial de telemercadeo – Cali

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 3.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol clave, será responsable de consolidar, analizar y monitorear la información proveniente de diversas plataformas para optimizar la operatividad y el cumplimiento de meta.

Responsabilidades:

Consolidar y analizar datos comerciales de diferentes plataformas.

Monitorear la ejecución de estrategias y el cumplimiento de metas.

Proponer e implementar acciones para optimizar la operatividad del área.

Supervisar indicadores clave de rendimiento (KPI’s).

Apoyar a la Jefatura con la mejora continua de procesos.

Requerimientos:

Título profesional en carreras administrativas, financieras o Ingeniería Industrial.

Experiencia en manejo de indicadores y análisis de datos.

Conocimiento intermedio de Excel, incluyendo tablas dinámicas y gráficos.

Familiaridad con herramientas de análisis de datos como Power BI o Knime.

Conocimiento de productos financieros.

Supervisor de agentes comerciales – Medellín

Empresa: Claro Colombia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Su papel será clave para garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado, fomentar el desarrollo del agente comercial dentro de la compañía y contribuir al incremento de los ingresos y objetivos organizacionales.

Responsabilidades:

Supervisar y apoyar a los agentes comerciales en el terreno.

Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.

Fomentar el desarrollo profesional de los agentes comerciales.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Contribuir al incremento de los ingresos de la compañía.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Mercadeo o campos relacionados.

Experiencia mínima de 3 años en supervisión de equipos comerciales.

Habilidades demostradas de liderazgo y gestión de equipos.

Excelentes habilidades de comunicación interpersonal.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.

Asesor de desarrollo y automatizaciones – Bogotá D.C.

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: $ 3.141.000 a $ 3.351.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este consultor de automatización trabajará estrechamente con los equipos de operaciones y líneas de negocio, identificando oportunidades de mejora y diseñando soluciones técnicas que optimicen y agilicen las operaciones internas.

Responsabilidades:

Desarrollar aplicaciones web y plataformas digitales para la automatización de procesos.

Establecer métricas y sistemas de seguimiento para evaluar el impacto de las mejoras.

Realizar monitoreo continuo de los procesos automatizados y ajustar cuando sea necesario.

Liderar la implementación de proyectos RPA identificando oportunidades de automatización.

Analizar procesos y coordinar la implementación de soluciones de software.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas Informática o afines.

Experiencia previa en desarrollo de aplicaciones web y plataformas digitales.

Conocimiento en tecnologías RPA y herramientas de automatización.

Habilidad para identificar oportunidades de mejora en procesos operativos.

Capacidad para trabajar de manera colaborativa con equipos multidisciplinarios.