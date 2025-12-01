Empleo en el sector salud: oportunidades abiertas en todo el país

Empleo
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El sector salud en Colombia continúa siendo uno de los principales generadores de empleo, impulsado por la demanda permanente de personal asistencial, clínico y administrativo. Empresas de servicios temporales, hospitales, instituciones prestadoras de salud e IPS de diferentes regiones están adelantando procesos de selección para reforzar sus equipos de trabajo.
Varias de estas oportunidades incluyen contratación inmediata, turnos rotativos y opciones de crecimiento según la entidad y el tipo de servicio.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Regente de farmacia – Ibagué
Empresa: Medipiel
Salario: 1.700.000 a 2.400.000
Únase a Medipiel como regente de farmacia y asegure el cumplimiento estricto de los requisitos legales para operar la droguería, brindando asesoría experta a los clientes.
Responsabilidades:
- Ejecutar labores de control y vigilancia del inventario físico de los medicamentos.
- Asesorar objetivamente a los clientes sobre productos y servicios.
- Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente para droguerías.
- Velar por el manejo correcto de medicamentos, garantizando su entrega en óptimas condiciones.
- Registrar diariamente temperatura y humedad según normativa.
- Ser responsable de la representación técnica ante entes de control.
- Asistir a capacitaciones y presentar evaluaciones.
- Cumplir horario asignado y manejar sistema SIESA (POS y comercial).
- Custodiar dinero e inventario correctamente.
Requerimientos:
- Tecnólogo en Regencia de Farmacia.
- Conocimiento en normatividad legal vigente para droguerías.
- Manejo del sistema SIESA (POS y comercial).
Asesora de belleza – Pereira
Empresa: Farmatodo Colombia
Salario: 1.973.000
Como consultora de belleza, será responsable de impulsar las ventas de la categoría de cosméticos, ofreciendo asesoría personalizada y un servicio de calidad para optimizar la rentabilidad del espacio asignado y fortalecer el posicionamiento de Farmatodo en la mente de los clientes.
Responsabilidades:
- Impulsar las ventas de productos cosméticos.
- Ofrecer asesoría personalizada a los clientes.
- Asegurar un servicio de calidad y satisfacción del cliente.
- Optimizar la rentabilidad del espacio asignado.
- Reforzar el posicionamiento de Farmatodo en el mercado.
Requerimientos:
- Bachillerato finalizado.
- Experiencia mínima de 6 meses en ventas de cosméticos.
- Habilidad para ofrecer un excelente servicio al cliente.
- Energía y autoconfianza.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Habilidad para resolver problemas.
Auxiliar de enfermería de cirugía – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: 2.500.000
Compensar busca profesionales apasionados por la salud y el bienestar, interesados en brindar un soporte asistencial eficiente en las salas de cirugía.
Responsabilidades:
- Brindar soporte asistencial en salas de cirugía.
- Cumplir con los protocolos y guías clínicas establecidas.
- Coordinar programación de cirugías.
- Colaborar con el equipo médico durante procedimientos quirúrgicos.
Requerimientos:
- Técnico en auxiliar de enfermería, certificado en competencias laborales.
- 6 meses de experiencia en salas de cirugía o programación de cirugías.
- Curso vigente de BLS.
Recepcionista auxiliar de facturación – Bogotá
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 2.000.000 a 2.300.000
Como parte del equipo, será responsable de tareas clave en agendamiento, recepción, caja y facturación, garantizando siempre la calidad y seguridad en el servicio.
Responsabilidades:
- Organizar y ejecutar agendamiento de pacientes.
- Atender recepción y caja en el área asignada.
- Realizar facturación precisa de servicios prestados.
- Cumplir protocolos de calidad y seguridad.
- Brindar servicio al paciente y su familia.
Requerimientos:
- Técnico en programas administrativos de salud y/o hospitalaria.
- Más de 1 año de experiencia en clínicas de 3 y 4 nivel.
- Disponibilidad para horarios rotativos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.