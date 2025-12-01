Suscribirse

Empleo en el sector salud: oportunidades abiertas en todo el país

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

1 de diciembre de 2025, 11:06 p. m.
El sector salud en Colombia continúa siendo uno de los principales generadores de empleo, impulsado por la demanda permanente de personal asistencial, clínico y administrativo. Empresas de servicios temporales, hospitales, instituciones prestadoras de salud e IPS de diferentes regiones están adelantando procesos de selección para reforzar sus equipos de trabajo.

Varias de estas oportunidades incluyen contratación inmediata, turnos rotativos y opciones de crecimiento según la entidad y el tipo de servicio.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Conozca las vacantes que tiene Colsubsidio en el sector salud.
Regente de farmacia – Ibagué

Empresa: Medipiel

Salario: 1.700.000 a 2.400.000

Únase a Medipiel como regente de farmacia y asegure el cumplimiento estricto de los requisitos legales para operar la droguería, brindando asesoría experta a los clientes.

Responsabilidades:

  • Ejecutar labores de control y vigilancia del inventario físico de los medicamentos.
  • Asesorar objetivamente a los clientes sobre productos y servicios.
  • Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente para droguerías.
  • Velar por el manejo correcto de medicamentos, garantizando su entrega en óptimas condiciones.
  • Registrar diariamente temperatura y humedad según normativa.
  • Ser responsable de la representación técnica ante entes de control.
  • Asistir a capacitaciones y presentar evaluaciones.
  • Cumplir horario asignado y manejar sistema SIESA (POS y comercial).
  • Custodiar dinero e inventario correctamente.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en Regencia de Farmacia.
  • Conocimiento en normatividad legal vigente para droguerías.
  • Manejo del sistema SIESA (POS y comercial).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesora de belleza – Pereira

Empresa: Farmatodo Colombia

Salario: 1.973.000

Como consultora de belleza, será responsable de impulsar las ventas de la categoría de cosméticos, ofreciendo asesoría personalizada y un servicio de calidad para optimizar la rentabilidad del espacio asignado y fortalecer el posicionamiento de Farmatodo en la mente de los clientes.

Responsabilidades:

  • Impulsar las ventas de productos cosméticos.
  • Ofrecer asesoría personalizada a los clientes.
  • Asegurar un servicio de calidad y satisfacción del cliente.
  • Optimizar la rentabilidad del espacio asignado.
  • Reforzar el posicionamiento de Farmatodo en el mercado.

Requerimientos:

  • Bachillerato finalizado.
  • Experiencia mínima de 6 meses en ventas de cosméticos.
  • Habilidad para ofrecer un excelente servicio al cliente.
  • Energía y autoconfianza.
  • Capacidad para trabajar en equipo.
  • Habilidad para resolver problemas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de enfermería de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 2.500.000

Compensar busca profesionales apasionados por la salud y el bienestar, interesados en brindar un soporte asistencial eficiente en las salas de cirugía.

Responsabilidades:

  • Brindar soporte asistencial en salas de cirugía.
  • Cumplir con los protocolos y guías clínicas establecidas.
  • Coordinar programación de cirugías.
  • Colaborar con el equipo médico durante procedimientos quirúrgicos.

Requerimientos:

  • Técnico en auxiliar de enfermería, certificado en competencias laborales.
  • 6 meses de experiencia en salas de cirugía o programación de cirugías.
  • Curso vigente de BLS.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Recepcionista auxiliar de facturación – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 2.300.000

Como parte del equipo, será responsable de tareas clave en agendamiento, recepción, caja y facturación, garantizando siempre la calidad y seguridad en el servicio.

Responsabilidades:

  • Organizar y ejecutar agendamiento de pacientes.
  • Atender recepción y caja en el área asignada.
  • Realizar facturación precisa de servicios prestados.
  • Cumplir protocolos de calidad y seguridad.
  • Brindar servicio al paciente y su familia.

Requerimientos:

  • Técnico en programas administrativos de salud y/o hospitalaria.
  • Más de 1 año de experiencia en clínicas de 3 y 4 nivel.
  • Disponibilidad para horarios rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

