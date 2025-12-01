Empleo en el sector salud: oportunidades abiertas en todo el país

El sector salud en Colombia continúa siendo uno de los principales generadores de empleo, impulsado por la demanda permanente de personal asistencial, clínico y administrativo. Empresas de servicios temporales, hospitales, instituciones prestadoras de salud e IPS de diferentes regiones están adelantando procesos de selección para reforzar sus equipos de trabajo.

Varias de estas oportunidades incluyen contratación inmediata, turnos rotativos y opciones de crecimiento según la entidad y el tipo de servicio.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Oportunidades disponibles para diversos perfiles | Foto: Getty Images

Regente de farmacia – Ibagué

Empresa: Medipiel

Salario: 1.700.000 a 2.400.000

Únase a Medipiel como regente de farmacia y asegure el cumplimiento estricto de los requisitos legales para operar la droguería, brindando asesoría experta a los clientes.

Responsabilidades:

Ejecutar labores de control y vigilancia del inventario físico de los medicamentos.

Asesorar objetivamente a los clientes sobre productos y servicios.

Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente para droguerías.

Velar por el manejo correcto de medicamentos, garantizando su entrega en óptimas condiciones.

Registrar diariamente temperatura y humedad según normativa.

Ser responsable de la representación técnica ante entes de control.

Asistir a capacitaciones y presentar evaluaciones.

Cumplir horario asignado y manejar sistema SIESA (POS y comercial).

Custodiar dinero e inventario correctamente.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de Farmacia.

Conocimiento en normatividad legal vigente para droguerías.

Manejo del sistema SIESA (POS y comercial).

Asesora de belleza – Pereira

Empresa: Farmatodo Colombia

Salario: 1.973.000

Como consultora de belleza, será responsable de impulsar las ventas de la categoría de cosméticos, ofreciendo asesoría personalizada y un servicio de calidad para optimizar la rentabilidad del espacio asignado y fortalecer el posicionamiento de Farmatodo en la mente de los clientes.

Responsabilidades:

Impulsar las ventas de productos cosméticos.

Ofrecer asesoría personalizada a los clientes.

Asegurar un servicio de calidad y satisfacción del cliente.

Optimizar la rentabilidad del espacio asignado.

Reforzar el posicionamiento de Farmatodo en el mercado.

Requerimientos:

Bachillerato finalizado.

Experiencia mínima de 6 meses en ventas de cosméticos.

Habilidad para ofrecer un excelente servicio al cliente.

Energía y autoconfianza.

Capacidad para trabajar en equipo.

Habilidad para resolver problemas.

Auxiliar de enfermería de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 2.500.000

Compensar busca profesionales apasionados por la salud y el bienestar, interesados en brindar un soporte asistencial eficiente en las salas de cirugía.

Responsabilidades:

Brindar soporte asistencial en salas de cirugía.

Cumplir con los protocolos y guías clínicas establecidas.

Coordinar programación de cirugías.

Colaborar con el equipo médico durante procedimientos quirúrgicos.

Requerimientos:

Técnico en auxiliar de enfermería, certificado en competencias laborales.

6 meses de experiencia en salas de cirugía o programación de cirugías.

Curso vigente de BLS.

Recepcionista auxiliar de facturación – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 2.300.000

Como parte del equipo, será responsable de tareas clave en agendamiento, recepción, caja y facturación, garantizando siempre la calidad y seguridad en el servicio.

Responsabilidades:

Organizar y ejecutar agendamiento de pacientes.

Atender recepción y caja en el área asignada.

Realizar facturación precisa de servicios prestados.

Cumplir protocolos de calidad y seguridad.

Brindar servicio al paciente y su familia.

Requerimientos:

Técnico en programas administrativos de salud y/o hospitalaria.

Más de 1 año de experiencia en clínicas de 3 y 4 nivel.

Disponibilidad para horarios rotativos.