Empleo en Manizales y Pereira: oportunidades activas esta semana

Manizales y Pereira mantienen un panorama laboral positivo, con un aumento constante en la generación de empleo formal y nuevas oportunidades para distintos perfiles profesionales y operativos. La dinámica económica de ambas ciudades refleja la confianza de las empresas en la región y su intención de fortalecer sus equipos de trabajo para atender la creciente demanda de talento local.

Este comportamiento evidencia que estas ciudades no solo ofrecen estabilidad laboral, sino también un entorno propicio para el crecimiento y la proyección profesional de quienes buscan integrarse a nuevas oportunidades.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: 123RF

Regente de farmacia – Pereira

Empresa: Farmatodo

Salario: 2.700.000

Farmatodo busca un tecnólogo en regencia de farmacia con formación adicional en carreras administrativas o del área de salud, que haya trabajado al menos 3 años en el manejo de tiendas retail.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar al personal: inducción, entrenamiento, planificación y asignación de horarios y tareas.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de Farmacia.

Profesional en carreras administrativas o salud.

Mínimo 3 años de experiencia liderando una tienda retail.

Asesor integral de temporada – Manizales

Empresa: Lili Pink

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Si le apasiona el mundo de la moda, las ventas y brindar un servicio excepcional al cliente, esta es su oportunidad de brillar.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes de manera personalizada como consultor de ventas.

Promocionar y vender productos de las marcas Lili Pink & Yoi como Promotor de Ventas.

Alcanzar las metas de ventas diarias y mensuales como Representante de Ventas.

Mantener una presentación impecable del punto de venta.

Colaborar en la recepción y organización de mercancía.

Proporcionar un excelente servicio al cliente en todo momento como especialista en atención al cliente.

Requerimientos:

Bachillerato completo (Indispensable).

Experiencia mínima de 3 meses en ventas presenciales.

Excelentes habilidades de comunicación y actitud de servicio.

Presentación personal impecable.

Disponibilidad para trabajar durante la temporada.

Estudiantes son bienvenidos.

Supervisor – Pereira

Empresa: Banco de Occidente

Salario: A convenir

Si tiene habilidades de liderazgo, análisis y resolución de problemas, ¡esta es su oportunidad para crecer profesionalmente!

Responsabilidades:

Realizar viajes presenciales a los puntos Saes (Armenia, Dosquebradas, Cartago, Pereira) verificando procesos operativos y administrativos del punto.

Aprobar en el sistema de operaciones las conciliaciones de las cuentas de recaudo.

Realizar procesos de arqueo, monitoreo y control de efectivo en los puntos Saes.

Gestionar informes de gestión de operación en los puntos Saes.

Presentar informes de recaudo de operación a clientes y gerentes de relación banca de gobierno.

Requerimientos:

Conocimiento en procesos operativos.

Conocimiento contable.

Buen relacionamiento comercial.

Auxiliar de bodega – Manizales

Empresa: Studio F

Salario: 1.423.500

Este rol está pensado para personas apasionadas por la moda, organizadas y con disposición para aportar tanto en las tareas logísticas como en las comerciales dentro de las tiendas.

Responsabilidades:

Realizar la correcta recepción de mercancía conforme a los lineamientos establecidos.

Apoyar en la gestión de inventarios y almacenamiento del producto.

Surtir productos al piso de venta garantizando su adecuada presentación.

Asegurar el orden, la limpieza y conservación del producto en la bodega.

Colaborar en actividades comerciales y de apoyo al punto de venta.

Ejecutar inventarios cíclicos, escaneo y control de stock con precisión.

Participar en el despacho y etiquetado de mercancía según requerimientos.

Requerimientos:

Formación académica: Técnico o Tecnólogo en áreas administrativas, logísticas o afines.

Experiencia mínima de 1 año en labores de bodega, logística, inventarios o apoyo comercial.

Conocimientos básicos en manejo de mercancía y control de inventarios.

Disponibilidad para laborar de lunes a sábado con horarios rotativos.

Actitud positiva, orientación al detalle y disposición para el trabajo en equipo.