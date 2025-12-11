Empleo
Empleo en Soacha: múltiples empresas buscan personal con o sin experiencia
Oportunidades disponibles para diversos perfiles.
Soacha está viviendo un momento clave en generación de empleo: su cercanía con Bogotá, el crecimiento del comercio local, la ampliación del sector industrial y el fortalecimiento de servicios esenciales han impulsado la apertura de nuevas vacantes para perfiles con y sin experiencia. Desde asesor comercial y residente senior de estructura hasta ejecutivo de cuenta y coordinador de planta, las oportunidades siguen aumentando para quienes buscan estabilidad o su primer empleo formal.
Para destacar en los procesos de selección, es recomendable que los candidatos preparen una hoja de vida clara y actualizada, demuestren disposición para aprender y lleguen puntuales a las entrevistas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se ajuste a sus objetivos.
Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. A continuación le presentamos una muestra de las vacantes activas en el municipio.
Asesor comercial
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: 1.423.500
ManpowerGroup Colombia busca un promotor de ventas motivado y apasionado por el servicio al cliente y las ventas.
Responsabilidades:
- Cumplir y gestionar indicadores comerciales de servicio y retención.
- Ejecutar procesos de venta de productos y retención de clientes.
- Brindar un servicio excepcional a cada cliente.
- Manejar dinero y realizar transacciones financieras.
- Proporcionar información precisa y oportuna a los clientes.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en ventas, atención al cliente o asesoramiento comercial.
- Capacidad para gestionar indicadores comerciales y de servicio.
- Habilidad en el manejo de dinero y transacciones financieras.
- técnicos tecnólogos o profesionales con 6 meses de experiencia.
Residente senior estructura
Empresa: Amarilo
Salario: 7.000.000
Como ingeniero de obra senior, será el responsable de coordinar los esfuerzos de los contratistas, pilotaje o columnas vibradas, de sistema industrializado, concretos de alto desempeño, formaletas especiales y mampostería.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar proyectos de vivienda VIS.
- Gestionar contratistas y recursos de obra.
- Asegurar la calidad en cortes, estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
- Elaborar y gestionar contratos de construcción.
- Garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos del proyecto.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.
- Mínimo 4 años de experiencia como Residente de Obra, Ingeniero de Obra o similar.
- Experiencia en proyectos de vivienda VIS industrializados.
- Conocimiento en cortes de obra, manejo de estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
- Habilidad para elaborar y gestionar contratos de construcción.
Ejecutivo de cuenta venta empresas
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
El rol requiere un enfoque estratégico, orientación al logro y capacidad para construir relaciones sólidas y de largo plazo, siempre alineado(a) con las políticas, lineamientos y objetivos de rentabilidad del área.
Responsabilidades:
- Realizar ventas a clientes empresariales y estatales.
- Asesorar y fidelizar a la clientela.
- Colocar medios de pago y cerrar acuerdos.
- Monitorear constantemente la competencia.
- Asegurar la satisfacción total de los clientes.
- Cumplir con estrategias y presupuestos individuales de ventas.
Requerimientos:
- Título bachiller, técnico, tecnólogo o profesional en áreas relacionadas.
- Experiencia en ventas empresariales o corporativas.
- Habilidades analíticas y de comunicación sobresalientes.
- Capacidad para trabajar con objetivos y metas específicas.
- Conocimiento en estrategias de fidelización y cierre de ventas.
Coordinador de planta
Empresa: Superpack
Salario: 2.300.000
Si tiene experiencia demostrable coordinando la adecuada prestación del servicio a los clientes, así como los trabajos necesarios para alcanzar los objetivos fijados en los planes de producción, seguridad, trazabilidad, calidad y protección ambiental, generando resultados positivos con efectividad, innovación y optimización del recurso, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Organizar el flujo de trabajo mediante la asignación de responsabilidades y la preparación de programas de producción establecidos.
- Asegurar los cambios de programa y montaje de línea, en el menor tiempo posible, para evitar pérdidas de tiempo y sobrecostos.
- Garantizar que se cumplan las normas de disciplina y convivencia laboral.
- Apoyar la investigación de alertas y reclamos reportadas por control y mejoramiento.
- Asistir a las reuniones y auditorías programadas.
Requerimientos:
- Tecnólogo o profesional industrial, en producción, logística o afines.
- Mínimo 3 años de experiencia liderando plantas de producción.
- Nivel de Excel de intermedio.
- Ideal contar con conocimiento en Sigma y telemetría.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.