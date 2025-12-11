Empleo en Soacha: múltiples empresas buscan personal con o sin experiencia

Soacha está viviendo un momento clave en generación de empleo: su cercanía con Bogotá, el crecimiento del comercio local, la ampliación del sector industrial y el fortalecimiento de servicios esenciales han impulsado la apertura de nuevas vacantes para perfiles con y sin experiencia. Desde asesor comercial y residente senior de estructura hasta ejecutivo de cuenta y coordinador de planta, las oportunidades siguen aumentando para quienes buscan estabilidad o su primer empleo formal.

Para destacar en los procesos de selección, es recomendable que los candidatos preparen una hoja de vida clara y actualizada, demuestren disposición para aprender y lleguen puntuales a las entrevistas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se ajuste a sus objetivos.

Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. A continuación le presentamos una muestra de las vacantes activas en el municipio.

Asesor comercial

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.423.500

ManpowerGroup Colombia busca un promotor de ventas motivado y apasionado por el servicio al cliente y las ventas.

Responsabilidades:

Cumplir y gestionar indicadores comerciales de servicio y retención.

Ejecutar procesos de venta de productos y retención de clientes.

Brindar un servicio excepcional a cada cliente.

Manejar dinero y realizar transacciones financieras.

Proporcionar información precisa y oportuna a los clientes.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas, atención al cliente o asesoramiento comercial.

Capacidad para gestionar indicadores comerciales y de servicio.

Habilidad en el manejo de dinero y transacciones financieras.

técnicos tecnólogos o profesionales con 6 meses de experiencia.

Residente senior estructura

Empresa: Amarilo

Salario: 7.000.000

Como ingeniero de obra senior, será el responsable de coordinar los esfuerzos de los contratistas, pilotaje o columnas vibradas, de sistema industrializado, concretos de alto desempeño, formaletas especiales y mampostería.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar proyectos de vivienda VIS.

Gestionar contratistas y recursos de obra.

Asegurar la calidad en cortes, estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.

Elaborar y gestionar contratos de construcción.

Garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos del proyecto.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.

Mínimo 4 años de experiencia como Residente de Obra, Ingeniero de Obra o similar.

Experiencia en proyectos de vivienda VIS industrializados.

Conocimiento en cortes de obra, manejo de estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.

Habilidad para elaborar y gestionar contratos de construcción.

Ejecutivo de cuenta venta empresas

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

El rol requiere un enfoque estratégico, orientación al logro y capacidad para construir relaciones sólidas y de largo plazo, siempre alineado(a) con las políticas, lineamientos y objetivos de rentabilidad del área.

Responsabilidades:

Realizar ventas a clientes empresariales y estatales.

Asesorar y fidelizar a la clientela.

Colocar medios de pago y cerrar acuerdos.

Monitorear constantemente la competencia.

Asegurar la satisfacción total de los clientes.

Cumplir con estrategias y presupuestos individuales de ventas.

Requerimientos:

Título bachiller, técnico, tecnólogo o profesional en áreas relacionadas.

Experiencia en ventas empresariales o corporativas.

Habilidades analíticas y de comunicación sobresalientes.

Capacidad para trabajar con objetivos y metas específicas.

Conocimiento en estrategias de fidelización y cierre de ventas.

Coordinador de planta

Empresa: Superpack

Salario: 2.300.000

Si tiene experiencia demostrable coordinando la adecuada prestación del servicio a los clientes, así como los trabajos necesarios para alcanzar los objetivos fijados en los planes de producción, seguridad, trazabilidad, calidad y protección ambiental, generando resultados positivos con efectividad, innovación y optimización del recurso, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Organizar el flujo de trabajo mediante la asignación de responsabilidades y la preparación de programas de producción establecidos.

Asegurar los cambios de programa y montaje de línea, en el menor tiempo posible, para evitar pérdidas de tiempo y sobrecostos.

Garantizar que se cumplan las normas de disciplina y convivencia laboral.

Apoyar la investigación de alertas y reclamos reportadas por control y mejoramiento.

Asistir a las reuniones y auditorías programadas.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional industrial, en producción, logística o afines.

Mínimo 3 años de experiencia liderando plantas de producción.

Nivel de Excel de intermedio.

Ideal contar con conocimiento en Sigma y telemetría.