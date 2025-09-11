Empleo en temporada alta: conozca algunas oportunidades con buena paga

Avanza septiembre, uno de los meses más abundantes en ofertas laborales, pues se aproximan las vacantes de temporada decembrina.

Esta es una excelente noticia para quienes se encuentran buscando trabajo, ya sea de manera temporal o permanente, ya que algunas empresas también han abierto vacantes fijas.

A través de Semana Empleos, usted podrá conocer todas las ofertas disponibles y postularse de manera remota, en pocos minutos y sin gastar un solo peso.

Vacantes de temporada

Cajero temporada Bogotá Studio F

Salario: $ 1.550.000

Se busca cajero con experiencia en el mundo del retail. La compañía ofrece un ambiente laboral dinámico donde es posible desarrollar habilidades de liderazgo y gestión.

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.

Requerimientos:

3 meses de experiencia como cajero.

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.

Sectores laborales:

Ventas

Administración y oficina

Servicio al cliente y afines

Auxiliar de bodega temporada Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Se requiere auxiliar de almacén para empresa líder en la venta y distribución de artículos de decoración y para el hogar. Se busca un asistente de bodega comprometido, con experiencia en inventarios y atención al cliente, para garantizar la eficiencia en la operación del almacén.

Responsabilidades:

Realizar inventarios periódicos y precisos.

Surtir y organizar mercancía en la bodega.

Atender a los clientes con cortesía y eficacia.

Colaborar en la logística de entrada y salida de productos.

Mantener el orden y limpieza del área de trabajo.

Requerimientos:

Bachiller Técnico o Tecnólogo en áreas afines.

Experiencia mínima de un año en inventarios y almacenes.

Capacidad para trabajar domingos y festivos.

Habilidades en atención al cliente.

Residencia en o cerca de la zona norte de Bogotá.

Temporada juguetería/asesor – auxiliar Barranquilla

Salario: $ 1.600.000 a $ 2.000.000

En Alkosto - Ktronix se requiere asesor para garantizar y mantener la sección de juguetería y Navidad ordenada, limpia, surtida y con la información correspondiente, brindando un excelente servicio y asesoría a los clientes en el punto de venta.

Requisitos:

Ser bachiller.

Tener mínimo 6 meses de experiencia en el manejo de surtido, rotación y validación de productos.

Contar con la mejor actitud de servicio.

Condiciones laborales:

Estabilidad laboral.

Trabajo de domingo a domingo en turnos rotativos de 8 horas (mañana, tarde y noche) con un día compensatorio.

Reclutador de personal – temporada Medellín

Salario: $ 3.000.000

Colombiana de Comercio S.A. requiere reclutador de personal temporal para apoyar la consecución de personal y garantizar el cubrimiento oportuno de vacantes.

Requisitos:

Profesional en Psicología.

Experiencia en reclutamiento, aplicación de pruebas psicotécnicas y contacto con candidatos.

Condiciones laborales:

Contrato obra o labor por 3 meses aproximadamente.

Horario: lunes a viernes.

Vendedora temporada – Bucaramanga (Floridablanca)

Salario: $ 1.651.000

Avemaría busca vendedora apasionada por los accesorios y el servicio al cliente para acompañar la temporada de amor y amistad. Se requiere carisma, energía y actitud positiva para ofrecer una atención especial en el punto de venta.

Fechas: 26 de septiembre al 12 de octubre.

Se ofrece: contrato fijo con todas las prestaciones sociales, auxilio de transporte, pago de horas extras y un ambiente de trabajo fresco y cercano.

Responsabilidades principales:

Brindar atención y asesoría amable y personalizada.

Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.

Apoyar inventario y reposición de productos.

Requisitos:

Mínimo 1 año de experiencia en ventas presenciales.

Excelente presentación personal y gusto por la moda.

Educación: Bachillerato completo.

Asesora Comercial de Temporada – Unicentro Bogotá

Salario a convenir

Maajia requiere asesora comercial temporal en Unicentro, Bogotá, del 15 al 23 de septiembre. La misión será asesorar clientes actuales y potenciales, asegurar ventas efectivas y cumplir con los objetivos de la empresa.

Responsabilidades:

Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos.

Atender a los clientes en todo momento, garantizando una experiencia de compras Maajia.

Solucionar dudas respecto al producto y manejar objeciones.

Apoyar en caja cuando sea necesario.

Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda.

Cumplir con los indicadores KPI.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Curso en Servicio al Cliente y Mercadeo.

Experiencia mínima de 1 año en ventas o servicio al cliente.

Conocimientos en sistemas POS y manejo de KPI de retail.

Dominio de Microsoft Excel, Word y PowerPoint.

Vendedor 6H temporada de Navidad - Armenia

Salario a convenir

Se requiere vendedor para la temporada navideña en Armenia. El objetivo será brindar asesoría completa sobre productos y servicios, garantizando experiencias de compra memorables.

Responsabilidades:

Proporcionar asesoría completa sobre productos y servicios a los clientes.

Manejar adecuadamente los diferentes canales de venta disponibles.

Mantener una presentación impecable de las áreas a cargo.

Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas establecidos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Habilidad para usar herramientas digitales.

Excelentes habilidades de comunicación.

Actitud proactiva y orientada al cliente.

Este trabajo está disponible en Armenia.

Psicóloga de selección por temporada Cali

Salario: $ 2.000.000

Job&talent busca psicóloga de selección para realizar procesos de reclutamiento y selección de personal en temporada. El cargo incluye entrevistas, aplicación de pruebas psicotécnicas y trabajo en campo para identificar candidatos idóneos.

Responsabilidades:

Realizar procesos de reclutamiento y selección de personal.

Conducir entrevistas y trabajo de campo para evaluar candidatos.

Aplicar y analizar pruebas psicotécnicas.

Gestionar herramientas ofimáticas para el manejo de datos y procesos.

Colaborar con el equipo de Recursos Humanos para mejorar los procesos de selección.

Requerimientos: