Empleo formal en Bogotá: postúlese gratis hoy

En Bogotá, cada vez más empresas están fortaleciendo sus procesos de contratación directa, apostando por vínculos laborales que promuevan la seguridad social y la retención del talento. Por ello, actualmente se encuentran abiertas múltiples vacantes en diferentes sectores de la capital, una oportunidad para quienes buscan estabilidad, desarrollo y mejores condiciones laborales.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como salud, analítica, ventas, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.

Auxiliar de enfermería hospitalización

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.

Responsabilidades:

Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.

Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.

Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.

Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

Título como Auxiliar de Enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna, maternas, quirúrgicos, oncológico o general.

Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.

Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

Auxiliar analítica de datos

Empresa: Corbeta

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Corbeta busca un auxiliar de analítica de datos que quiera enfrentar el reto de mejorar y automatizar procesos para optimizar las operaciones.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar herramientas de automatización y control para mejorar los procesos del área.

Analizar y proponer mejoras en los procesos para corregir desviaciones y optimizar recursos.

Investigar tendencias tecnológicas para identificar mejores prácticas.

Gestionar desarrollos tecnológicos necesarios asegurando el cumplimiento de requerimientos.

Realizar seguimiento y mantenimiento de procesos intervenidos.

Elaborar manuales técnicos y de usuario actualizados.

Analizar indicadores de gestión para generar alertas sobre tendencias.

Requerimientos:

Tecnólogo en sistemas, Industrial, estadística o afines.

6 meses de experiencia en funciones similares.

Conocimiento en gestión y administración de sistemas de información.

Estadística básica.

Experiencia en ACL/Tableau/Visual Basic/VBA/SQL/TypeScript/Javascript.

Excel avanzado, DAX

Deseable: Power BI, Power Automate, Power Query, UML, metodologías ágiles.

Asesor comercial

Empresa: Studio F

Salario: 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Studio F se encuentra en la búsqueda de asesores comerciales de moda encargados de ofrecer una experiencia de compra excepcional, fortalecer la fidelización de los clientes y cumplir con los presupuestos de ventas.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda.

Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.

Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.

Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses en ventas.

Conocimiento del sector retail y moda.

y moda. Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.

Profesional de tesorería

Empresa: Croydon

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.

Responsabilidades:

Gestión del flujo de caja.

Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.

Elaboración de reportes financieros.

Realización de conciliaciones bancarias.

Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.

Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.

Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).

Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.

Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.