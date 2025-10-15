Empleo formal en Bogotá: postúlese gratis hoy

Empleo
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
En Bogotá, cada vez más empresas están fortaleciendo sus procesos de contratación directa, apostando por vínculos laborales que promuevan la seguridad social y la retención del talento. Por ello, actualmente se encuentran abiertas múltiples vacantes en diferentes sectores de la capital, una oportunidad para quienes buscan estabilidad, desarrollo y mejores condiciones laborales.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como salud, analítica, ventas, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.
Auxiliar de enfermería hospitalización
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 2.500.000 a 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.
Responsabilidades:
- Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.
- Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.
- Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.
- Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.
Requerimientos:
- Título como Auxiliar de Enfermería.
- Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna, maternas, quirúrgicos, oncológico o general.
- Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.
- Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.
- Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.
Auxiliar analítica de datos
Empresa: Corbeta
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Corbeta busca un auxiliar de analítica de datos que quiera enfrentar el reto de mejorar y automatizar procesos para optimizar las operaciones.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar herramientas de automatización y control para mejorar los procesos del área.
- Analizar y proponer mejoras en los procesos para corregir desviaciones y optimizar recursos.
- Investigar tendencias tecnológicas para identificar mejores prácticas.
- Gestionar desarrollos tecnológicos necesarios asegurando el cumplimiento de requerimientos.
- Realizar seguimiento y mantenimiento de procesos intervenidos.
- Elaborar manuales técnicos y de usuario actualizados.
- Analizar indicadores de gestión para generar alertas sobre tendencias.
Requerimientos:
- Tecnólogo en sistemas, Industrial, estadística o afines.
- 6 meses de experiencia en funciones similares.
- Conocimiento en gestión y administración de sistemas de información.
- Estadística básica.
- Experiencia en ACL/Tableau/Visual Basic/VBA/SQL/TypeScript/Javascript.
- Excel avanzado, DAX
- Deseable: Power BI, Power Automate, Power Query, UML, metodologías ágiles.
Asesor comercial
Empresa: Studio F
Salario: 1.423.500
Tipo de contrato: Término indefinido
Studio F se encuentra en la búsqueda de asesores comerciales de moda encargados de ofrecer una experiencia de compra excepcional, fortalecer la fidelización de los clientes y cumplir con los presupuestos de ventas.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar a los clientes en tienda.
- Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.
- Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.
- Mantener el orden y la presentación de la tienda.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 meses en ventas.
- Conocimiento del sector retail y moda.
- Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.
Profesional de tesorería
Empresa: Croydon
Salario: 4.000.000 a 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.
Responsabilidades:
- Gestión del flujo de caja.
- Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.
- Elaboración de reportes financieros.
- Realización de conciliaciones bancarias.
- Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.
Requerimientos:
- Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.
- Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).
- Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.
- Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.