Empleo formal en Bogotá: postúlese gratis hoy

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

15 de octubre de 2025, 10:08 p. m.
Panorámica de Monserrate y Bogotá.
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Invest in Bogotá.

En Bogotá, cada vez más empresas están fortaleciendo sus procesos de contratación directa, apostando por vínculos laborales que promuevan la seguridad social y la retención del talento. Por ello, actualmente se encuentran abiertas múltiples vacantes en diferentes sectores de la capital, una oportunidad para quienes buscan estabilidad, desarrollo y mejores condiciones laborales.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como salud, analítica, ventas, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.

Aplique a las vacantes que Ara tiene disponibles.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Auxiliar de enfermería hospitalización

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.

Responsabilidades:

  • Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.
  • Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.
  • Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.
  • Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

  • Título como Auxiliar de Enfermería.
  • Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna, maternas, quirúrgicos, oncológico o general.
  • Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.
  • Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.
  • Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar analítica de datos

Empresa: Corbeta

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Corbeta busca un auxiliar de analítica de datos que quiera enfrentar el reto de mejorar y automatizar procesos para optimizar las operaciones.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar herramientas de automatización y control para mejorar los procesos del área.
  • Analizar y proponer mejoras en los procesos para corregir desviaciones y optimizar recursos.
  • Investigar tendencias tecnológicas para identificar mejores prácticas.
  • Gestionar desarrollos tecnológicos necesarios asegurando el cumplimiento de requerimientos.
  • Realizar seguimiento y mantenimiento de procesos intervenidos.
  • Elaborar manuales técnicos y de usuario actualizados.
  • Analizar indicadores de gestión para generar alertas sobre tendencias.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en sistemas, Industrial, estadística o afines.
  • 6 meses de experiencia en funciones similares.
  • Conocimiento en gestión y administración de sistemas de información.
  • Estadística básica.
  • Experiencia en ACL/Tableau/Visual Basic/VBA/SQL/TypeScript/Javascript.
  • Excel avanzado, DAX
  • Deseable: Power BI, Power Automate, Power Query, UML, metodologías ágiles.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Recurso Humano Positivo abre vacantes en Bogotá y Medellín: postúlese aquí

Asesor comercial

Empresa: Studio F

Salario: 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Studio F se encuentra en la búsqueda de asesores comerciales de moda encargados de ofrecer una experiencia de compra excepcional, fortalecer la fidelización de los clientes y cumplir con los presupuestos de ventas.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar a los clientes en tienda.
  • Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.
  • Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.
  • Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 3 meses en ventas.
  • Conocimiento del sector retail y moda.
  • Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Profesional de tesorería

Empresa: Croydon

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.

Responsabilidades:

  • Gestión del flujo de caja.
  • Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.
  • Elaboración de reportes financieros.
  • Realización de conciliaciones bancarias.
  • Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.

Requerimientos:

  • Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.
  • Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).
  • Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.
  • Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Trabajo Sí Hayvacantes de empleoBogotáOfertas laborales en Bogotá

