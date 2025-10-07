EMPLEO
Empleo formal en Colombia: más de 145 mil vacantes abiertas
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Contar con un empleo formal sigue siendo una meta clave para muchos colombianos, ya que representa estabilidad, acceso a beneficios y la posibilidad de construir una carrera sólida.
Es por eso, que en este momento, hay más de 145 mil vacantes disponibles en distintos sectores y regiones del país. Las oportunidades van desde cargos operativos y técnicos hasta posiciones profesionales y directivas, lo que permite a personas con diferentes niveles de experiencia acceder a un empleo estable y con proyección.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Enfermero profesional – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000
Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.
Responsabilidades:
- Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.
- Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.
- Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.
- Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.
- Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería.
- Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.
- Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.
- Habilidad para manejar situaciones de estrés.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
Gerente de tienda – Medellín
Empresa: Farmatodo
Salario: A convenir
Farmatodo busca a un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
- Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.
Requerimientos:
- Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
- Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
- Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.
Analista de importaciones – Cali
Empresa: Osya
Salario: $ 4.000.000
Como especialista en importaciones, trabajará en un entorno dinámico, garantizando que los procesos de importación bajo las modalidades anticipada, ordinaria, tránsito, Plan Vallejo y régimen franco se desarrollen eficientemente, cumpliendo tanto con los tiempos como con los costos establecidos.
Responsabilidades:
- Coordinar el cumplimiento de la normatividad aduanera para importaciones.
- Gestionar procesos de importación anticipada y su nacionalización.
- Asegurar el cumplimiento de tiempos y costos en los procesos de importación.
- Mantener actualizados los trámites ante entidades como DIAN Mincomercio y Dane.
- Supervisar la entrega del material importado en planta.
Requerimientos:
- Título profesional en Comercio Exterior, Negocios Internacionales, Economía o carreras afines.
- Más de 5 años de experiencia en importación y logística internacional.
- Conocimiento profundo de normas aduaneras y clasificación arancelaria.
- Experiencia en trámites con entidades como DIAN Mincomercio Dane.
- Inglés intermedio-avanzado.
Profesional en contratación de servicios – Bogotá D.C.
Empresa: Conconcreto
Salario: $ 4.000.000
Este rol es clave para asegurar la selección eficiente de proveedores y la negociación óptima de contratos de servicios especializados en construcción, garantizando la calidad, costos competitivos y cumplimiento en tiempos.
Responsabilidades:
- Administrar el sistema de aseguramiento de calidad enfocado en proveedores de servicios para el sector construcción, asegurando el cumplimiento de los estándares internos y normativos.
- Cotizar, analizar y negociar propuestas comerciales de servicios relacionados con construcción (obra civil, mantenimiento, consultorías, etc.), buscando minimizar costos y tiempos sin comprometer la calidad.
- Crear y gestionar acuerdos de precios para servicios no estratégicos dentro de la plataforma de abastecimiento estratégico de la empresa constructora.
- Profundizar el conocimiento de las categorías de servicios en construcción para mejorar indicadores de productividad y lograr ahorros significativos.
- Evaluar y hacer seguimiento al desempeño de los proveedores para garantizar el cumplimiento de los contratos y estándares establecidos.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Civil o carreras afines al sector construcción.
- Experiencia mínima de 3 años en negociación, contratación y evaluación de servicios para el sector construcción.
- Conocimiento en sistemas de aseguramiento de calidad y procesos de compra en construcción.
- Habilidades analíticas para la evaluación y comparación de propuestas comerciales.
- Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Residenciado en Bogotá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.