Empleo formal en Colombia: más de 145 mil vacantes abiertas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

7 de octubre de 2025, 7:30 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Procuraduría General de la Nación

Contar con un empleo formal sigue siendo una meta clave para muchos colombianos, ya que representa estabilidad, acceso a beneficios y la posibilidad de construir una carrera sólida.

Es por eso, que en este momento, hay más de 145 mil vacantes disponibles en distintos sectores y regiones del país. Las oportunidades van desde cargos operativos y técnicos hasta posiciones profesionales y directivas, lo que permite a personas con diferentes niveles de experiencia acceder a un empleo estable y con proyección.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Creativo
Oportunidades disponibles sin costo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Enfermero profesional – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

  • Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.
  • Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.
  • Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.
  • Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.
  • Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

  • Título profesional en Enfermería.
  • Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.
  • Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.
  • Habilidad para manejar situaciones de estrés.
  • Disponibilidad para turnos rotativos.

¡Postúlese aquí!

Gerente de tienda – Medellín

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Farmatodo busca a un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.

Responsabilidades:

  • Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
  • Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
  • Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
  • Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
  • Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

  • Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
  • Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
  • Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Estas vacantes pagan más de $5 millones: postúlese hoy mismo

Analista de importaciones – Cali

Empresa: Osya

Salario: $ 4.000.000

Como especialista en importaciones, trabajará en un entorno dinámico, garantizando que los procesos de importación bajo las modalidades anticipada, ordinaria, tránsito, Plan Vallejo y régimen franco se desarrollen eficientemente, cumpliendo tanto con los tiempos como con los costos establecidos.

Responsabilidades:

  • Coordinar el cumplimiento de la normatividad aduanera para importaciones.
  • Gestionar procesos de importación anticipada y su nacionalización.
  • Asegurar el cumplimiento de tiempos y costos en los procesos de importación.
  • Mantener actualizados los trámites ante entidades como DIAN Mincomercio y Dane.
  • Supervisar la entrega del material importado en planta.

Requerimientos:

  • Título profesional en Comercio Exterior, Negocios Internacionales, Economía o carreras afines.
  • Más de 5 años de experiencia en importación y logística internacional.
  • Conocimiento profundo de normas aduaneras y clasificación arancelaria.
  • Experiencia en trámites con entidades como DIAN Mincomercio Dane.
  • Inglés intermedio-avanzado.

¡Postúlese aquí!

Profesional en contratación de servicios – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: $ 4.000.000

Este rol es clave para asegurar la selección eficiente de proveedores y la negociación óptima de contratos de servicios especializados en construcción, garantizando la calidad, costos competitivos y cumplimiento en tiempos.

Responsabilidades:

  • Administrar el sistema de aseguramiento de calidad enfocado en proveedores de servicios para el sector construcción, asegurando el cumplimiento de los estándares internos y normativos.
  • Cotizar, analizar y negociar propuestas comerciales de servicios relacionados con construcción (obra civil, mantenimiento, consultorías, etc.), buscando minimizar costos y tiempos sin comprometer la calidad.
  • Crear y gestionar acuerdos de precios para servicios no estratégicos dentro de la plataforma de abastecimiento estratégico de la empresa constructora.
  • Profundizar el conocimiento de las categorías de servicios en construcción para mejorar indicadores de productividad y lograr ahorros significativos.
  • Evaluar y hacer seguimiento al desempeño de los proveedores para garantizar el cumplimiento de los contratos y estándares establecidos.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Civil o carreras afines al sector construcción.
  • Experiencia mínima de 3 años en negociación, contratación y evaluación de servicios para el sector construcción.
  • Conocimiento en sistemas de aseguramiento de calidad y procesos de compra en construcción.
  • Habilidades analíticas para la evaluación y comparación de propuestas comerciales.
  • Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Residenciado en Bogotá.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

