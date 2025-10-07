Empleo formal en Colombia: más de 145 mil vacantes abiertas

Contar con un empleo formal sigue siendo una meta clave para muchos colombianos, ya que representa estabilidad, acceso a beneficios y la posibilidad de construir una carrera sólida.

Es por eso, que en este momento, hay más de 145 mil vacantes disponibles en distintos sectores y regiones del país. Las oportunidades van desde cargos operativos y técnicos hasta posiciones profesionales y directivas, lo que permite a personas con diferentes niveles de experiencia acceder a un empleo estable y con proyección.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Oportunidades disponibles sin costo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Enfermero profesional – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Gerente de tienda – Medellín

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Farmatodo busca a un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Analista de importaciones – Cali

Empresa: Osya

Salario: $ 4.000.000

Como especialista en importaciones, trabajará en un entorno dinámico, garantizando que los procesos de importación bajo las modalidades anticipada, ordinaria, tránsito, Plan Vallejo y régimen franco se desarrollen eficientemente, cumpliendo tanto con los tiempos como con los costos establecidos.

Responsabilidades:

Coordinar el cumplimiento de la normatividad aduanera para importaciones.

Gestionar procesos de importación anticipada y su nacionalización.

Asegurar el cumplimiento de tiempos y costos en los procesos de importación.

Mantener actualizados los trámites ante entidades como DIAN Mincomercio y Dane.

Supervisar la entrega del material importado en planta.

Requerimientos:

Título profesional en Comercio Exterior, Negocios Internacionales, Economía o carreras afines.

Más de 5 años de experiencia en importación y logística internacional.

Conocimiento profundo de normas aduaneras y clasificación arancelaria.

Experiencia en trámites con entidades como DIAN Mincomercio Dane.

Inglés intermedio-avanzado.

Profesional en contratación de servicios – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: $ 4.000.000

Este rol es clave para asegurar la selección eficiente de proveedores y la negociación óptima de contratos de servicios especializados en construcción, garantizando la calidad, costos competitivos y cumplimiento en tiempos.

Responsabilidades:

Administrar el sistema de aseguramiento de calidad enfocado en proveedores de servicios para el sector construcción, asegurando el cumplimiento de los estándares internos y normativos.

Cotizar, analizar y negociar propuestas comerciales de servicios relacionados con construcción (obra civil, mantenimiento, consultorías, etc.), buscando minimizar costos y tiempos sin comprometer la calidad.

Crear y gestionar acuerdos de precios para servicios no estratégicos dentro de la plataforma de abastecimiento estratégico de la empresa constructora.

Profundizar el conocimiento de las categorías de servicios en construcción para mejorar indicadores de productividad y lograr ahorros significativos.

Evaluar y hacer seguimiento al desempeño de los proveedores para garantizar el cumplimiento de los contratos y estándares establecidos.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil o carreras afines al sector construcción.

Experiencia mínima de 3 años en negociación, contratación y evaluación de servicios para el sector construcción.

Conocimiento en sistemas de aseguramiento de calidad y procesos de compra en construcción.

Habilidades analíticas para la evaluación y comparación de propuestas comerciales.

Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Residenciado en Bogotá.