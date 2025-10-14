Empleo formal en Medellín: postúlese gratis aquí

La capital antioqueña continúa consolidándose como uno de los polos de desarrollo laboral más dinámicos del país. Con una tasa de desempleo que se mantiene por debajo del promedio nacional, Medellín ofrece un panorama favorable para quienes buscan empleo formal, estabilidad y crecimiento profesional.

Además, el auge de la transformación digital ha impulsado la creación de nuevos perfiles laborales relacionados con la analítica de datos, marketing digital y administración, áreas que hoy figuran entre las más solicitadas por los empleadores de la región.

¿Cómo postularse?

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Medellín tiene múltiples vacantes disponibles y aquí le contamos cómo aplicar. | Foto: Getty Images

Analista senior de soluciones tecnológicas

Empresa: Emtelco

Salario: 4.088.460

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como analista senior de soluciones tecnológicas, donde será fundamental para garantizar que la información técnica de las soluciones esté siempre al día y gestionada eficientemente.

Responsabilidades:

Analizar y recopilar información técnica relevante para la documentación de soluciones.

Implementar cambios en los procesos de desarrollo en colaboración con equipos pertinentes.

Realizar seguimiento de la efectividad de los procesos implementados.

Facilitar la comunicación y coordinación entre áreas para garantizar coherencia de documentación.

Servir como punto de contacto para consultas relacionadas con documentación y procesos.

Proveer apoyo y orientación sobre documentación y procesos cuando sea necesario.

Requerimientos:

Tecnólogo titulado o estudiante desde el 7.º semestre en carreras de Sistemas Informática o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en gestión de requerimientos TIC y diseño de procesos.

Conocimiento en levantamiento de requisitos y diseño de flujos técnicos.

Director de marca

Empresa: Atenea

Salario: 8.000.000 a 9.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como gerente de marca, será responsable de construir y custodiar la identidad de marca y liderar equipos creativos para asegurar que cada experiencia, producto y comunicación refleje la visión y estrategia de mercado.

Responsabilidades:

Construir y custodiar la identidad y ADN de marca en todas las experiencias, productos y comunicaciones.

Desarrollar e implementar planes de marketing 360° (ATL, BTL, PR, influencers , eventos).

, eventos). Coordinar equipos creativos y de comunicación (diseño, audiovisual, community content).

Gestionar lanzamientos, campañas, producción audiovisual.

Administrar presupuesto y medir ROl de las acciones de marca.

Liderar la gestión de reputación y manejo de crisis junto al área de PR.

Trabajar de manera transversal con áreas como comercial, innovación, Supply y RR. HH.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o afines.

Especialización o Maestría en Branding o Marketing Digital (deseable).

Más de 4 años de experiencia en gestión de marcas de consumo masivo, belleza o personal care.

Experiencia en expansión en entornos y mercados extranjeros.

Experiencia en campañas 360°, lanzamientos de producto, manejo de equipos creativos y coordinación con agencias externas.

Conocimientos en branding storytelling, PR marketing de influencia y análisis de KPI.

Inglés intermedio/avanzado (deseable).

Analista de canales

Empresa: Tuya

Salario: 4.452.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Buscan un analista de canales que lidere y ejecute iniciativas estratégicas orientadas a mejorar la sostenibilidad, escalabilidad, productividad y eficiencia del modelo de distribución en los diferentes canales de la compañía.

Responsabilidades:

Definir métricas que faciliten la toma de decisiones, diseñar estrategias de transformación y optimización de canales.

Analizar costos para proponer acciones más eficientes, y referenciar buenas prácticas del sector financiero.

Establecer requerimientos funcionales para las interacciones del cliente y coordinar con equipos internos para la implementación de iniciativas.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas, Ingenierías de sistemas, Industrial, Administrativa, de productividad y calidad, Antropología, Sociología o afines.

Mínimo 3 años de experiencia en áreas de canales, servicio al cliente, negocio, diseño de la experiencia, mejora continua.

Analista de gestión de inventarios y activos

Empresa: Prebel

Salario: 3.767.788

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.

Responsabilidades:

Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.

Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.

Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.

Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.

Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial o carreras afines.

2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.

Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.