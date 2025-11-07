EMPLEO
Empleos 100 % remotos: trabaje desde cualquier ciudad de Colombia
Postulaciones abiertas sin costo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El trabajo remoto continúa consolidándose como una de las modalidades laborales más valoradas por los colombianos. La posibilidad de trabajar desde casa o desde cualquier lugar del país permite mejorar el equilibrio entre la vida personal y profesional, ahorrar tiempo en desplazamientos y reducir costos de transporte.
Varias empresas nacionales e internacionales están contratando talento en modalidad remota para áreas como servicio al cliente, tecnología, marketing digital, ventas, administración y soporte operativo. Esto amplía el acceso al empleo en regiones donde la oferta suele ser más limitada, dándole oportunidad a personas de diferentes ciudades y municipios de aplicar a cargos con mayor estabilidad y proyección.
Además, este tipo de vinculación laboral se ha convertido en una alternativa para quienes buscan optimizar su calidad de vida, ya que permite gestionar el tiempo de manera más eficiente y abrir puertas a oportunidades en empresas que antes no estaban al alcance debido a la ubicación geográfica.
Consejos para trabajar de forma remota:
- Asegúrese de contar con una buena conexión a internet y un espacio adecuado para concentrarse.
- Organice una rutina diaria con horarios definidos que le permitan equilibrar trabajo y descanso.
- Mantenga una comunicación constante con su equipo y cumpla los objetivos acordados.
- Aproveche herramientas digitales que faciliten la colaboración y la productividad.
¿Cómo postularse?
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.
Intérprete bilingüe remoto con experiencia
Empresa: Solvo Global
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Se buscan personas bilingües con excelente dominio del inglés y español para desempeñarse como intérpretes telefónicos profesionales.
Responsabilidades:
- Interpretación consecutiva entre personas con diferentes acentos, velocidades y estilos de comunicación.
- Traducción precisa y clara de preguntas, respuestas, explicaciones y argumentos.
- Mantener la confidencialidad y ética profesional en todo momento.
- Registrar actividades diarias y completar documentación requerida.
- Consultar recursos lingüísticos para mejorar la precisión terminológica.
Requerimientos:
- Bachillerato culminado.
- Nivel de inglés C1 (6 meses mínimo de experiencia en interpretación médica).
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en ambos idiomas.
- Buena dicción, pronunciación y voz profesional.
- Capacidad de escucha activa, toma de notas y retención de información.
- Manejo de herramientas informáticas y material de oficina.
Dev java – Scala
Empresa: Ceiba Software
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Se busca a una persona apasionada que desee asumir el reto de analizar, diseñar y desarrollar software con altos estándares de calidad y valor agregado para nuestros clientes.
Requerimientos:
- Experiencia de mínimo 2 años desarrollando software en tecnología Java 8 o superior y exp mínimo 2 años en Scala.
- Conocimiento en arquitectura de software, patrones de diseño y principios de diseño SOLID, Java, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, servicios web, gestores de dependencias, gradle. springboot, inyección de dependencias, servicios REST.
- Acceso a bases de datos (JDBC o JPA).
- Exposición y consumos de web services.
Ejecutiva comercial remoto
Empresa: IMDigitals
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
El propósito del cargo es incrementar la facturación y participación de mercado de IMDigitals, conectando con potenciales clientes, generando relaciones de valor y asesorando de manera consultiva sobre las soluciones tecnológicas y comerciales que ofrece la empresa.
Responsabilidades:
- Prospectar y atraer nuevos clientes mediante estrategias orgánicas, llamadas en frío, referidos y redes sociales (LinkedIn, Instagram, WhatsApp Business, referidos y bases de entidades).
- Realizar reuniones comerciales (presenciales o virtuales) con profesionales de la salud interesados en estructurar su negocio o digitalizar sus procesos comerciales. que busquen mejorar sus ventas con estructura.
- Asesorar y vender las soluciones de IMDigitals, incluyendo:
- Programas y mentorías online.
- Software CRM IMDigitals (cuentas, configuraciones y planes).
- Servicios específicos de marketing y publicidad.
- Cumplir metas mensuales de ventas y generación de clientes nuevos.
- Hacer seguimiento constante a los prospectos hasta el cierre del negocio, garantizando una experiencia profesional y personalizada.
- Registrar todas las oportunidades en el CRM y mantener actualizado el pipeline comercial.
- Brindar retroalimentación al equipo de marketing y dirección sobre la calidad de leads, objeciones frecuentes y oportunidades de mejora.
- Participar en reuniones de resultados y capacitación, asegurando alineación con los objetivos comerciales globales.
Requerimientos:
- Formación: Técnica, tecnóloga o profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o áreas afines.
- Experiencia mínima: 2 años en ventas consultivas B2B o servicios digitales (idealmente en marketing, educación online o software).
Auxiliar administrativo remoto
Empresa: Autonomic
Salario: 1.423.500
Tipo de contrato: Término indefinido
Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.
Responsabilidades:
- Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
- Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
- Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
- Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
- Realizar trámites ante la cámara de comercio.
- Elaborar facturación electrónica de la organización.
- Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.
Requerimientos:
- Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
- Conocimiento sólido en nómina y novedades.
- Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
- Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
- Excelente organización y gestión documental.
- Buena redacción y escritura para comunicación interna.
- Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.
