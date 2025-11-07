Suscribirse

Empleos 100 % remotos: trabaje desde cualquier ciudad de Colombia

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

7 de noviembre de 2025, 11:12 p. m.
Esta prueba oficial no solo ofrece respuestas, sino que también ubica su competencia dentro de los estándares internacionales.
Con el auge del teletrabajo y la creciente importancia del inglés, saber exactamente en qué nivel se encuentra se ha convertido en un activo invaluable. | Foto: Getty Images

El trabajo remoto continúa consolidándose como una de las modalidades laborales más valoradas por los colombianos. La posibilidad de trabajar desde casa o desde cualquier lugar del país permite mejorar el equilibrio entre la vida personal y profesional, ahorrar tiempo en desplazamientos y reducir costos de transporte.

Varias empresas nacionales e internacionales están contratando talento en modalidad remota para áreas como servicio al cliente, tecnología, marketing digital, ventas, administración y soporte operativo. Esto amplía el acceso al empleo en regiones donde la oferta suele ser más limitada, dándole oportunidad a personas de diferentes ciudades y municipios de aplicar a cargos con mayor estabilidad y proyección.

Además, este tipo de vinculación laboral se ha convertido en una alternativa para quienes buscan optimizar su calidad de vida, ya que permite gestionar el tiempo de manera más eficiente y abrir puertas a oportunidades en empresas que antes no estaban al alcance debido a la ubicación geográfica.

Consejos para trabajar de forma remota:

  • Asegúrese de contar con una buena conexión a internet y un espacio adecuado para concentrarse.
  • Organice una rutina diaria con horarios definidos que le permitan equilibrar trabajo y descanso.
  • Mantenga una comunicación constante con su equipo y cumpla los objetivos acordados.
  • Aproveche herramientas digitales que faciliten la colaboración y la productividad.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

El teletrabajo ha eliminado las restricciones geográficas que solían limitar la contratación de personal.
El teletrabajo ha eliminado las restricciones geográficas que solían limitar la contratación de personal. | Foto: Getty Images

Intérprete bilingüe remoto con experiencia

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Se buscan personas bilingües con excelente dominio del inglés y español para desempeñarse como intérpretes telefónicos profesionales.

Responsabilidades:

  • Interpretación consecutiva entre personas con diferentes acentos, velocidades y estilos de comunicación.
  • Traducción precisa y clara de preguntas, respuestas, explicaciones y argumentos.
  • Mantener la confidencialidad y ética profesional en todo momento.
  • Registrar actividades diarias y completar documentación requerida.
  • Consultar recursos lingüísticos para mejorar la precisión terminológica.

Requerimientos:

  • Bachillerato culminado.
  • Nivel de inglés C1 (6 meses mínimo de experiencia en interpretación médica).
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en ambos idiomas.
  • Buena dicción, pronunciación y voz profesional.
  • Capacidad de escucha activa, toma de notas y retención de información.
  • Manejo de herramientas informáticas y material de oficina.

¡Postúlese aquí!

Dev java – Scala

Empresa: Ceiba Software

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Se busca a una persona apasionada que desee asumir el reto de analizar, diseñar y desarrollar software con altos estándares de calidad y valor agregado para nuestros clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia de mínimo 2 años desarrollando software en tecnología Java 8 o superior y exp mínimo 2 años en Scala.
  • Conocimiento en arquitectura de software, patrones de diseño y principios de diseño SOLID, Java, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, servicios web, gestores de dependencias, gradle. springboot, inyección de dependencias, servicios REST.
  • Acceso a bases de datos (JDBC o JPA).
  • Exposición y consumos de web services.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Teletrabajo en auge: vacantes activas para bachilleres, técnicos y profesionales

Ejecutiva comercial remoto

Empresa: IMDigitals

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El propósito del cargo es incrementar la facturación y participación de mercado de IMDigitals, conectando con potenciales clientes, generando relaciones de valor y asesorando de manera consultiva sobre las soluciones tecnológicas y comerciales que ofrece la empresa.

Responsabilidades:

  • Prospectar y atraer nuevos clientes mediante estrategias orgánicas, llamadas en frío, referidos y redes sociales (LinkedIn, Instagram, WhatsApp Business, referidos y bases de entidades).
  • Realizar reuniones comerciales (presenciales o virtuales) con profesionales de la salud interesados en estructurar su negocio o digitalizar sus procesos comerciales. que busquen mejorar sus ventas con estructura.
  • Asesorar y vender las soluciones de IMDigitals, incluyendo:
  • Programas y mentorías online.
  • Software CRM IMDigitals (cuentas, configuraciones y planes).
  • Servicios específicos de marketing y publicidad.
  • Cumplir metas mensuales de ventas y generación de clientes nuevos.
  • Hacer seguimiento constante a los prospectos hasta el cierre del negocio, garantizando una experiencia profesional y personalizada.
  • Registrar todas las oportunidades en el CRM y mantener actualizado el pipeline comercial.
  • Brindar retroalimentación al equipo de marketing y dirección sobre la calidad de leads, objeciones frecuentes y oportunidades de mejora.
  • Participar en reuniones de resultados y capacitación, asegurando alineación con los objetivos comerciales globales.

Requerimientos:

  • Formación: Técnica, tecnóloga o profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o áreas afines.
  • Experiencia mínima: 2 años en ventas consultivas B2B o servicios digitales (idealmente en marketing, educación online o software).

¡Postúlese aquí!

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

  • Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
  • Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
  • Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
  • Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
  • Realizar trámites ante la cámara de comercio.
  • Elaborar facturación electrónica de la organización.
  • Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

  • Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
  • Conocimiento sólido en nómina y novedades.
  • Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
  • Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
  • Excelente organización y gestión documental.
  • Buena redacción y escritura para comunicación interna.
  • Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas

