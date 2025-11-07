Empleos 100 % remotos: trabaje desde cualquier ciudad de Colombia

El trabajo remoto continúa consolidándose como una de las modalidades laborales más valoradas por los colombianos. La posibilidad de trabajar desde casa o desde cualquier lugar del país permite mejorar el equilibrio entre la vida personal y profesional, ahorrar tiempo en desplazamientos y reducir costos de transporte.

Varias empresas nacionales e internacionales están contratando talento en modalidad remota para áreas como servicio al cliente, tecnología, marketing digital, ventas, administración y soporte operativo. Esto amplía el acceso al empleo en regiones donde la oferta suele ser más limitada, dándole oportunidad a personas de diferentes ciudades y municipios de aplicar a cargos con mayor estabilidad y proyección.

Además, este tipo de vinculación laboral se ha convertido en una alternativa para quienes buscan optimizar su calidad de vida, ya que permite gestionar el tiempo de manera más eficiente y abrir puertas a oportunidades en empresas que antes no estaban al alcance debido a la ubicación geográfica.

Consejos para trabajar de forma remota:

Asegúrese de contar con una buena conexión a internet y un espacio adecuado para concentrarse.

Organice una rutina diaria con horarios definidos que le permitan equilibrar trabajo y descanso.

Mantenga una comunicación constante con su equipo y cumpla los objetivos acordados.

Aproveche herramientas digitales que faciliten la colaboración y la productividad.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

El teletrabajo ha eliminado las restricciones geográficas que solían limitar la contratación de personal. | Foto: Getty Images

Intérprete bilingüe remoto con experiencia

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Se buscan personas bilingües con excelente dominio del inglés y español para desempeñarse como intérpretes telefónicos profesionales.

Responsabilidades:

Interpretación consecutiva entre personas con diferentes acentos, velocidades y estilos de comunicación.

Traducción precisa y clara de preguntas, respuestas, explicaciones y argumentos.

Mantener la confidencialidad y ética profesional en todo momento.

Registrar actividades diarias y completar documentación requerida.

Consultar recursos lingüísticos para mejorar la precisión terminológica.

Requerimientos:

Bachillerato culminado.

Nivel de inglés C1 (6 meses mínimo de experiencia en interpretación médica).

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en ambos idiomas.

Buena dicción, pronunciación y voz profesional.

Capacidad de escucha activa, toma de notas y retención de información.

Manejo de herramientas informáticas y material de oficina.

Dev java – Scala

Empresa: Ceiba Software

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Se busca a una persona apasionada que desee asumir el reto de analizar, diseñar y desarrollar software con altos estándares de calidad y valor agregado para nuestros clientes.

Requerimientos:

Experiencia de mínimo 2 años desarrollando software en tecnología Java 8 o superior y exp mínimo 2 años en Scala.

Conocimiento en arquitectura de software, patrones de diseño y principios de diseño SOLID, Java, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, servicios web, gestores de dependencias, gradle. springboot, inyección de dependencias, servicios REST.

Acceso a bases de datos (JDBC o JPA).

Exposición y consumos de web services.

Ejecutiva comercial remoto

Empresa: IMDigitals

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El propósito del cargo es incrementar la facturación y participación de mercado de IMDigitals, conectando con potenciales clientes, generando relaciones de valor y asesorando de manera consultiva sobre las soluciones tecnológicas y comerciales que ofrece la empresa.

Responsabilidades:

Prospectar y atraer nuevos clientes mediante estrategias orgánicas, llamadas en frío, referidos y redes sociales (LinkedIn, Instagram, WhatsApp Business, referidos y bases de entidades).

Realizar reuniones comerciales (presenciales o virtuales) con profesionales de la salud interesados en estructurar su negocio o digitalizar sus procesos comerciales. que busquen mejorar sus ventas con estructura.

Asesorar y vender las soluciones de IMDigitals, incluyendo:

Programas y mentorías online.

Software CRM IMDigitals (cuentas, configuraciones y planes).

Servicios específicos de marketing y publicidad.

Cumplir metas mensuales de ventas y generación de clientes nuevos.

Hacer seguimiento constante a los prospectos hasta el cierre del negocio, garantizando una experiencia profesional y personalizada.

Registrar todas las oportunidades en el CRM y mantener actualizado el pipeline comercial.

Brindar retroalimentación al equipo de marketing y dirección sobre la calidad de leads, objeciones frecuentes y oportunidades de mejora.

Participar en reuniones de resultados y capacitación, asegurando alineación con los objetivos comerciales globales.

Requerimientos:

Formación: Técnica, tecnóloga o profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o áreas afines.

Experiencia mínima: 2 años en ventas consultivas B2B o servicios digitales (idealmente en marketing, educación online o software).

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.