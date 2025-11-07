Empleos con contrato a término indefinido en Bogotá: revise las vacantes activas

En un momento en el que muchas personas buscan estabilidad laboral, las ofertas con contrato a término indefinido se consolidan como una de las opciones más atractivas del mercado. Actualmente, diferentes empresas con presencia en Bogotá están contratando personal para fortalecer sus equipos en áreas administrativas, comerciales, operativas y de servicios.

Este tipo de vinculación ofrece seguridad económica, continuidad en el empleo y acceso a beneficios legales como vacaciones, cesantías y afiliaciones a seguridad social. Además, muchas compañías complementan estos beneficios con programas de bienestar, capacitación y oportunidades de crecimiento interno.

Las vacantes disponibles en la capital colombiana incluyen perfiles como auxiliar de talento humano, auxiliar de farmacia, gerente especialista de leasing, auxiliar de cartera, entre otros. En la mayoría de los casos, las empresas buscan candidatos con actitud proactiva, habilidades comunicativas y compromiso con los objetivos organizacionales.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso es completamente gratuito.

Los principales beneficios de un contrato a término indefinido son la estabilidad y seguridad laboral, el mejor acceso a créditos y beneficios financieros, y la menor carga administrativa al no requerir renovaciones constantes. | Foto: Stock/ Magneto

Auxiliar de talento humano – Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será una pieza clave para asegurar que los procesos de selección se realicen de manera eficiente y efectiva.

Responsabilidades:

Apoyar en el proceso de reclutamiento y selección de personal.

Gestionar y actualizar la base de datos de candidatos.

Colaborar en la organización de eventos de integración y formación.

Asistir en tareas administrativas del área de Recursos Humanos.

Mantener comunicación constante con los candidatos durante el proceso de selección.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Mínimo 1 año de experiencia en reclutamiento.

Habilidades en procesos administrativos.

Disponibilidad para trabajar presencialmente en Siberia-Tenjo.

Conocimiento básico de herramientas ofimáticas.

Auxiliar de farmacia – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si se considera un auxiliar de farmacia con habilidades para trabajar en equipo y aportar en un entorno hospitalario, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Gestionar la farmacia y controlar los inventarios de medicamentos.

Asegurar la dispensación correcta de medicamentos y dispositivos médicos.

Brindar información precisa sobre medicamentos a pacientes y equipo médico.

Coordinar con enfermería la entrega segura de medicamentos.

Cumplir con las normas de seguridad y bioseguridad en el manejo de medicamentos.

Requerimientos:

Formación técnico profesional en servicios farmacéuticos.

Experiencia mínima de 1 año en área asistencial intrahospitalaria.

Conocimientos en farmacia y atención hospitalaria.

Capacidad para ejecutar procedimientos relacionados con medicamentos y dispositivos.

Excelentes habilidades de trabajo en equipo.

Gerente especialista leasing – Banco de Occidente

Salario: 4.000.000 a 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Banco de Occidente busca un líder proactivo que impulse el crecimiento de los productos de leasing a través de la generación, estructuración y presentación de negocios en diversas zonas y segmentos.

Responsabilidades:

Generar, estructurar y presentar negocios de leasing en diversas zonas.

Aprobar y radicar propuestas de negocios eficazmente.

Impulsar el crecimiento del producto en segmentos específicos.

Colaborar estrechamente con otros equipos para el desarrollo de productos.

Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado y productos de leasing.

Requerimientos:

Título profesional en áreas afines.

Experiencia mínima de un año en cumplimiento de metas comerciales y estructuración de negocios.

Conocimiento sólido en productos de leasing.

Auxiliar de cartera – Acepalma

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como auxiliar de cartera, tendrá la responsabilidad de gestionar y controlar la cartera de clientes, asegurando una correcta facturación, seguimiento y recaudo oportuno.

Responsabilidades:

Gestión eficiente de cobro a clientes.

Seguimiento y control de cuentas por cobrar.

Elaboración y desarrollo de conciliaciones con clientes.

Generación de certificados y comunicaciones requeridas por los clientes.

Apoyo en la entrega de información relacionada con la cartera para distintas áreas.

Verificación y soporte en procesos básicos de contabilidad relacionados con la cartera.

Requerimientos:

Formación académica: tecnólogo, estudiante o profesional de contaduría o áreas afines.

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en gestión de cartera y cobro.

Conocimiento en conciliaciones, elaboración de certificados y comunicaciones.

Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, correo electrónico, etc.).

Conocimientos básicos de contabilidad.