Empleos disponibles en todos los sectores: revise las ofertas aquí

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

8 de septiembre de 2025, 5:22 p. m.
Aplique a las vacantes que Ara tiene disponibles.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

El mercado laboral en Colombia sigue activo y las empresas están incorporando talento en áreas estratégicas. Hay vacantes para perfiles comerciales, administrativos, técnicos y profesionales, lo que representa una oportunidad para quienes desean crecer y asumir nuevos retos en su carrera.

¿Cómo postularse?

A continuación, encontrará algunas de las vacantes disponibles. Puede registrarse y aplicar sin costo a todas las oportunidades abiertas ingresando a la sección de Semana Empleos. Recuerde que contar con sus datos personales completos y actualizados aumenta sus posibilidades de ser contratado.

Alkosto - Ktronix tiene vacantes disponibles en todo el país y usted puede aplicar si cumple con los requisitos
Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Líder de almacenamiento y distribución – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 2.655.512

Tipo de contrato: Término fijo

Si es un líder de almacenamiento y distribución apasionado por la excelencia y el cumplimiento de políticas, este puesto es para usted.

Responsabilidades:

  • Gestionar el recibo y descargue de productos y materiales cumpliendo las políticas de la compañía.
  • Liderar las ubicaciones estratégicas de almacenamiento y registrar en ERP SAP.
  • Validar inspecciones de vehículos de transporte y cumplimiento de políticas BASC y OEA.

Requerimientos:

  • Tecnólogo Industrial en producción, administración, calidad, logística o afines.
  • Experiencia en manejo de personal y logística.
  • Conocimientos en buenas prácticas de manufactura.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Residente de urbanismo – Villavicencio

Empresa: Amarilo

Salario: $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

En este cargo será la persona encargada de controlar y supervisar el cumplimiento de las especificaciones del urbanismo, asegurando el correcto uso de materiales para garantizar la satisfacción del cliente final.

Responsabilidades:

  • Controlar y supervisar el cumplimiento de las especificaciones de los proyectos urbanísticos.
  • Asegurar el correcto uso de los materiales solicitados en el proyecto.
  • Calcular las cantidades de obra y elaborar cuadros comparativos.
  • Contribuir con la satisfacción del cliente final, garantizando la entrega de un proyecto a la altura de lo ofrecido.
  • Colaborar con el equipo en la planificación y ejecución de proyectos urbanísticos.

Requerimientos:

  • Profesional en ingeniería civil, arquitectura o administración y construcción arquitectónica.
  • 4 años de experiencia en urbanismo dentro de empresas del sector construcción.
  • Conocimientos específicos en urbanismo y trámites con entidades públicas.
  • Preferente manejo de software: Revit BIM Project y Excel.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: ¿Sin trabajo? Hay múltiples vacantes activas en Colombia esta semana

Asesora comercial temporal – Bogotá D.C.

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

Únase a Maaji como asesora comercial temporal en Unicentro, Bogotá, del 15 al 23 de septiembre, y forme parte de una experiencia de compras única.

Responsabilidades:

  • Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos.
  • Atender a los clientes en todo momento, garantizando una experiencia de compras Maaji.
  • Solucionar dudas respecto al producto y manejar objeciones.
  • Apoyar en caja cuando sea necesario.
  • Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda.
  • Cumplir con los indicadores KPIs.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Curso en Servicio al cliente y mercadeo.
  • Experiencia mínima de 1 año en ventas o servicio al cliente.
  • Conocimientos en sistemas POS y manejo de KPIs de retail.
  • Dominio de Microsoft Excel, Word y PowerPoint.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Coadministrador - Barranquilla

Empresa: Cueros Vélez

Salario: $ 1.917.000

Tipo de contrato: Término fijo

Cueros Vélez busca un coadministrador de tienda dinámico y apasionado que garantice un proceso de facturación ágil y una experiencia de compra memorable para los clientes.

Responsabilidades:

  • Realizar el proceso de facturación y recepción de efectivo, verificando el medio de pago y la entrega precisa de los productos.
  • Administrar el personal de la tienda.
  • Gestionar procesos operativos diarios.
  • Proporcionar información clara sobre precios, descuentos, disponibilidad de productos y garantías para asegurar la satisfacción del cliente.
  • Ofrecer opciones como crédito y programas de lealtad para brindar valor adicional a los clientes.
  • Apoyar en la recepción y revisión de mercancía cuando sea necesario y mantener el área de trabajo ordenada.
  • Colaborar en la gestión de créditos y planes de pago, asegurando una correcta recepción de pagos y entrega de tarjetas.
  • Realizar el arqueo de caja asegurando que los montos de dinero concuerden con las ventas y reportar inconsistencias.
  • Custodiar y reportar inventarios del área asignada para minimizar riesgos de pérdidas.
  • Participar en inventarios por líneas de producto y reportar inconsistencias al administrador.

Requerimientos:

  • Técnico en carreras administrativas o comerciales.
  • Experiencia previa como cajero de tienda, operador de caja o encargado de caja.
  • Habilidades en manejo de efectivo y facturación.
  • Excelentes habilidades de atención al cliente.
  • Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión.
  • Comunicación efectiva y orientación al detalle.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

