Empleos disponibles en todos los sectores: revise las ofertas aquí

Juliana Flórez
El mercado laboral en Colombia sigue activo y las empresas están incorporando talento en áreas estratégicas. Hay vacantes para perfiles comerciales, administrativos, técnicos y profesionales, lo que representa una oportunidad para quienes desean crecer y asumir nuevos retos en su carrera.
¿Cómo postularse?
A continuación, encontrará algunas de las vacantes disponibles. Puede registrarse y aplicar sin costo a todas las oportunidades abiertas ingresando a la sección de Semana Empleos. Recuerde que contar con sus datos personales completos y actualizados aumenta sus posibilidades de ser contratado.
Líder de almacenamiento y distribución – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: $ 2.655.512
Tipo de contrato: Término fijo
Si es un líder de almacenamiento y distribución apasionado por la excelencia y el cumplimiento de políticas, este puesto es para usted.
Responsabilidades:
- Gestionar el recibo y descargue de productos y materiales cumpliendo las políticas de la compañía.
- Liderar las ubicaciones estratégicas de almacenamiento y registrar en ERP SAP.
- Validar inspecciones de vehículos de transporte y cumplimiento de políticas BASC y OEA.
Requerimientos:
- Tecnólogo Industrial en producción, administración, calidad, logística o afines.
- Experiencia en manejo de personal y logística.
- Conocimientos en buenas prácticas de manufactura.
Residente de urbanismo – Villavicencio
Empresa: Amarilo
Salario: $ 6.000.000
Tipo de contrato: Temporal
En este cargo será la persona encargada de controlar y supervisar el cumplimiento de las especificaciones del urbanismo, asegurando el correcto uso de materiales para garantizar la satisfacción del cliente final.
Responsabilidades:
- Controlar y supervisar el cumplimiento de las especificaciones de los proyectos urbanísticos.
- Asegurar el correcto uso de los materiales solicitados en el proyecto.
- Calcular las cantidades de obra y elaborar cuadros comparativos.
- Contribuir con la satisfacción del cliente final, garantizando la entrega de un proyecto a la altura de lo ofrecido.
- Colaborar con el equipo en la planificación y ejecución de proyectos urbanísticos.
Requerimientos:
- Profesional en ingeniería civil, arquitectura o administración y construcción arquitectónica.
- 4 años de experiencia en urbanismo dentro de empresas del sector construcción.
- Conocimientos específicos en urbanismo y trámites con entidades públicas.
- Preferente manejo de software: Revit BIM Project y Excel.
Asesora comercial temporal – Bogotá D.C.
Empresa: Maaji
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Temporal
Únase a Maaji como asesora comercial temporal en Unicentro, Bogotá, del 15 al 23 de septiembre, y forme parte de una experiencia de compras única.
Responsabilidades:
- Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos.
- Atender a los clientes en todo momento, garantizando una experiencia de compras Maaji.
- Solucionar dudas respecto al producto y manejar objeciones.
- Apoyar en caja cuando sea necesario.
- Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda.
- Cumplir con los indicadores KPIs.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Curso en Servicio al cliente y mercadeo.
- Experiencia mínima de 1 año en ventas o servicio al cliente.
- Conocimientos en sistemas POS y manejo de KPIs de retail.
- Dominio de Microsoft Excel, Word y PowerPoint.
Coadministrador - Barranquilla
Empresa: Cueros Vélez
Salario: $ 1.917.000
Tipo de contrato: Término fijo
Cueros Vélez busca un coadministrador de tienda dinámico y apasionado que garantice un proceso de facturación ágil y una experiencia de compra memorable para los clientes.
Responsabilidades:
- Realizar el proceso de facturación y recepción de efectivo, verificando el medio de pago y la entrega precisa de los productos.
- Administrar el personal de la tienda.
- Gestionar procesos operativos diarios.
- Proporcionar información clara sobre precios, descuentos, disponibilidad de productos y garantías para asegurar la satisfacción del cliente.
- Ofrecer opciones como crédito y programas de lealtad para brindar valor adicional a los clientes.
- Apoyar en la recepción y revisión de mercancía cuando sea necesario y mantener el área de trabajo ordenada.
- Colaborar en la gestión de créditos y planes de pago, asegurando una correcta recepción de pagos y entrega de tarjetas.
- Realizar el arqueo de caja asegurando que los montos de dinero concuerden con las ventas y reportar inconsistencias.
- Custodiar y reportar inventarios del área asignada para minimizar riesgos de pérdidas.
- Participar en inventarios por líneas de producto y reportar inconsistencias al administrador.
Requerimientos:
- Técnico en carreras administrativas o comerciales.
- Experiencia previa como cajero de tienda, operador de caja o encargado de caja.
- Habilidades en manejo de efectivo y facturación.
- Excelentes habilidades de atención al cliente.
- Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión.
- Comunicación efectiva y orientación al detalle.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.