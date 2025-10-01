Empleos para auxiliares administrativos en Colombia: postúlese gratis

Los auxiliares administrativos cumplen un papel fundamental dentro de cualquier organización. Son quienes apoyan la gestión de procesos internos, facilitan la comunicación entre áreas, organizan la documentación y contribuyen al buen funcionamiento de las operaciones diarias. Gracias a su trabajo, las empresas pueden ser más eficientes, mantener el orden y enfocarse en alcanzar sus objetivos estratégicos.

Teniendo en cuenta su relevancia, hoy en día, el mercado laboral en Colombia demanda cada vez más profesionales en este rol, ya que su aporte es clave tanto en pequeñas como en grandes compañías de sectores como salud, educación, comercio, industria y servicios.

Asistente administrativa – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: $ 1.800.000

Este rol es esencial para asegurar el cumplimiento de los procedimientos internos, la facturación y la atención eficiente de las solicitudes de pacientes, aliados y entidades externas.

Responsabilidades:

Gestionar y controlar la facturación electrónica, incluyendo la emisión, envío y resolución de glosas.

Administrar los ingresos, gastos y realizar cierres diarios de caja básica.

Coordinar las citas de pacientes y atender solicitudes por teléfono y correo electrónico.

Apoyar la relación con entidades de medicina prepagada y otros aliados.

Brindar atención al cliente en recepción y canales digitales.

Apoyar en trámites e informes administrativos según necesidad.

Requerimientos:

Tecnología en Gestión Administrativa, Gestión Empresarial, Contabilidad y Finanzas, Gestión de Negocios, Gestión Financiera o carreras afines.

1 a 2 años de experiencia mínima en cargos administrativos, idealmente en centros de salud, consultorios o empresas de servicios.

Experiencia en facturación electrónica: generación de facturas, notas crédito/débito, carga a plataformas, seguimiento y resolución de glosas.

Conocimiento en manejo de conciliaciones, control de ingresos y gastos.

Habilidad en atención al cliente presencial, telefónica y digital.

Capacidad para coordinar citas y soporte en trámites administrativos.

Auxiliar administrativo – Armenia

Empresa: Avista

Salario: $ 1.600.000 a $ 2.300.000

En este rol, también conocido como asistente administrativo, tendrá la oportunidad de desarrollar sus habilidades administrativas mientras apoya al equipo en brindar un excelente servicio al cliente.

Responsabilidades:

Apoyar al equipo comercial en la gestión administrativa diaria.

Brindar información y soporte a los clientes respecto a nuestros servicios.

Facilitar el proceso de atracción y retención de clientes.

Garantizar un servicio al cliente excepcional.

Colaborar en el cierre de ventas proporcionando asistencia administrativa.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles administrativos.

Dominio intermedio de Excel.

Experiencia en servicio al cliente.

Conocimiento en ventas.

Asistente administrativo – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Si tiene experiencia en roles similares y quiere crecer en un entorno dinámico, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Garantizar el correcto flujo de la información en el área.

Atender eficientemente las inquietudes de los usuarios presencial y telefónicamente.

Ejecutar facturación y recaudo de manera precisa.

Gestionar el sistema SAP en los módulos requeridos.

Realizar el recaudo de pagos y la logística de caja.

Elaborar pagarés para pacientes hospitalizados.

Enviar consignaciones a bancos y elaborar cuentas de cobro.

Verificar reportes de bancos y consignaciones de clientes.

Coordinar con funerarias para aprobaciones.

Mantener actualizadas las cuentas de pacientes hospitalizados.

Facturar exámenes de laboratorio a clientes externos.

Realizar otras tareas asignadas por el jefe inmediato.

Requerimientos:

Título técnico en áreas administrativas o financieras.

Experiencia previa en roles similares, preferiblemente en el sector salud o veterinario.

Conocimiento en gestión de sistemas SAP.

Habilidades en atención al cliente y manejo de caja.

Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples tareas.

Excelente organización y habilidades comunicativas.

Auxiliar administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.600.000

Si cuenta con experiencia en digitalización y operaciones financieras, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando para llevar su carrera al siguiente nivel.

Requerimientos:

Técnico tecnólogo o estudiante universitario en carreras afines.

Experiencia mínima de 6 meses como auxiliar administrativo y/o contable

Manejo intermedio de Excel.