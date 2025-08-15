Empleo
Empleos para contadores en Colombia: revise las vacantes activas

Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Los contadores públicos se han convertido en piezas clave para la rentabilidad y competitividad empresarial. Su capacidad para proponer soluciones que optimicen recursos, reduzcan costos y aumenten ingresos los hace indispensables en cualquier organización.
Conscientes de esta relevancia, cada vez más compañías están incorporando a estos profesionales, lo que ha impulsado la apertura de numerosas vacantes en las principales ciudades del país. A continuación, le presentamos algunas de estas oportunidades. Si desea conocer más y postularse sin costo, haga clic aquí.
Analista de costos – Bogotá D.C.
Empresa: Nases
Salario: $ 3.672.000
Tipo de contrato: Temporal
En este rol, trabajará en estrecha colaboración con distintos departamentos, asegurando la consistencia de la información y contribuyendo al logro de las metas financieras de la empresa.
Responsabilidades:
- Revisar y actualizar la data maestra para garantizar la consistencia de la información en el sistema.
- Controlar y revisar los datos registrados en las órdenes de producción para asegurar la consistencia de los datos de costeo.
- Soportar y analizar el proceso de presupuestación de costos para asegurar el margen de contribución.
- Evaluar cambios en formulaciones y procesos de productos nuevos.
- Realizar el cierre mensual de costos para generar la información requerida en procesos contables y financieros.
- Generar, analizar y entregar la información requerida por los stakeholders de la compañía.
Requerimientos:
- Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Contaduría Pública o Ingeniería Industrial.
- 1 a 3 años de experiencia en procesos de presupuestación logística, finanzas y costos.
- Experiencia previa en compañías manufactureras.
- Conocimiento y experiencia en costos de producción.
- Manejo de Excel/Sheets.
- Disponibilidad para horario administrativo L-V de 7:00 a. m. a 4:30 p. m.
Auxiliar contable – Medellín
Empresa: Montolivo
Salario: $ 1.722.000 a $ 1.957.000
Tipo de contrato: Término fijo
Montolivo busca un técnico en contabilidad talentoso y motivado, con mínimo un año de experiencia en el cargo de auxiliar contable, con un enfoque en precisión y detalle.
Responsabilidades:
- Causación de gastos periódicos.
- Validación de documentos electrónicos.
- Gestión administrativa y de informes.
- Generación de convenios.
- Legalización de viáticos.
- Revisión y control de caja de puntos de venta.
- Causación de compras.
- Legalización de gastos de caja menor.
Requerimientos:
- Técnico en Contabilidad.
- Mínimo un año de experiencia en el cargo de auxiliar contable.
- Conocimientos sólidos en contabilidad y gestión administrativa.
- Habilidad para trabajar con precisión y atención al detalle.
Analista contable – Bogotá D.C.
Empresa: Pash
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
En este rol, será responsable del análisis y gestión eficiente de los datos contables que ayudan a tomar decisiones estratégicas en la organización.
Responsabilidades:
- Gestionar las cuentas por pagar y asegurar su correcta contabilización.
- Realizar análisis de datos financieros para apoyar la toma de decisiones.
- Manejar grandes volúmenes de datos contables con precisión.
- Coordinar el proceso de facturación garantizando que sea puntual y correcto.
- Colaborar con el equipo para optimizar procesos contables.
Requerimientos:
- Título en Contaduría, Finanzas o afines.
- Experiencia mínima total de 1 año en roles acordes o similares.
- Dominio avanzado de Excel y conocimiento práctico de SAP.
- Dominio avanzado sobre impuestos.
- Habilidades analíticas y atención al detalle.
Analista de contabilidad – Medellín
Empresa: Aris Mining
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene experiencia relevante en cuentas por pagar, conciliaciones y facturación electrónica, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Garantizar el registro contable, preciso y oportuno.
- Cumplir con la normativa fiscal y tributaria.
- Gestionar cuentas por pagar y conciliaciones.
- Supervisar la facturación electrónica y caja menor.
- Realizar pagos de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Requerimientos:
- Título profesional en Contaduría, Finanzas, Economía, Administración o Ingeniería Industrial.
- Experiencia mínima de 4 años en cuentas por pagar conciliaciones y facturación electrónica.
- Conocimiento avanzado en normativa fiscal y tributaria.
- Manejo de ERP.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.