Empleos para contadores en Colombia: revise las vacantes activas

Los contadores públicos se han convertido en piezas clave para la rentabilidad y competitividad empresarial. Su capacidad para proponer soluciones que optimicen recursos, reduzcan costos y aumenten ingresos los hace indispensables en cualquier organización.

Conscientes de esta relevancia, cada vez más compañías están incorporando a estos profesionales, lo que ha impulsado la apertura de numerosas vacantes en las principales ciudades del país. A continuación, le presentamos algunas de estas oportunidades. Si desea conocer más y postularse sin costo, haga clic aquí.

En esta entrega y alineada con la economía local, Colombia le abre la puerta a diferentes talentos para que tengan una oportunidad laboral con buenos salarios y excelentes beneficios. | Foto: Stock

Analista de costos – Bogotá D.C.

Empresa: Nases

Salario: $ 3.672.000

Tipo de contrato: Temporal

En este rol, trabajará en estrecha colaboración con distintos departamentos, asegurando la consistencia de la información y contribuyendo al logro de las metas financieras de la empresa.

Responsabilidades:

Revisar y actualizar la data maestra para garantizar la consistencia de la información en el sistema.

Controlar y revisar los datos registrados en las órdenes de producción para asegurar la consistencia de los datos de costeo.

Soportar y analizar el proceso de presupuestación de costos para asegurar el margen de contribución.

Evaluar cambios en formulaciones y procesos de productos nuevos.

Realizar el cierre mensual de costos para generar la información requerida en procesos contables y financieros.

Generar, analizar y entregar la información requerida por los stakeholders de la compañía.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Contaduría Pública o Ingeniería Industrial.

1 a 3 años de experiencia en procesos de presupuestación logística, finanzas y costos.

Experiencia previa en compañías manufactureras.

Conocimiento y experiencia en costos de producción.

Manejo de Excel/Sheets.

Disponibilidad para horario administrativo L-V de 7:00 a. m. a 4:30 p. m.

Auxiliar contable – Medellín

Empresa: Montolivo

Salario: $ 1.722.000 a $ 1.957.000

Tipo de contrato: Término fijo

Montolivo busca un técnico en contabilidad talentoso y motivado, con mínimo un año de experiencia en el cargo de auxiliar contable, con un enfoque en precisión y detalle.

Responsabilidades:

Causación de gastos periódicos.

Validación de documentos electrónicos.

Gestión administrativa y de informes.

Generación de convenios.

Legalización de viáticos.

Revisión y control de caja de puntos de venta.

Causación de compras.

Legalización de gastos de caja menor.

Requerimientos:

Técnico en Contabilidad.

Mínimo un año de experiencia en el cargo de auxiliar contable.

Conocimientos sólidos en contabilidad y gestión administrativa.

Habilidad para trabajar con precisión y atención al detalle.

Analista contable – Bogotá D.C.

Empresa: Pash

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, será responsable del análisis y gestión eficiente de los datos contables que ayudan a tomar decisiones estratégicas en la organización.

Responsabilidades:

Gestionar las cuentas por pagar y asegurar su correcta contabilización.

Realizar análisis de datos financieros para apoyar la toma de decisiones.

Manejar grandes volúmenes de datos contables con precisión.

Coordinar el proceso de facturación garantizando que sea puntual y correcto.

Colaborar con el equipo para optimizar procesos contables.

Requerimientos:

Título en Contaduría, Finanzas o afines.

Experiencia mínima total de 1 año en roles acordes o similares.

Dominio avanzado de Excel y conocimiento práctico de SAP.

Dominio avanzado sobre impuestos.

Habilidades analíticas y atención al detalle.

Analista de contabilidad – Medellín

Empresa: Aris Mining

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia relevante en cuentas por pagar, conciliaciones y facturación electrónica, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Garantizar el registro contable, preciso y oportuno.

Cumplir con la normativa fiscal y tributaria.

Gestionar cuentas por pagar y conciliaciones.

Supervisar la facturación electrónica y caja menor.

Realizar pagos de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría, Finanzas, Economía, Administración o Ingeniería Industrial.

Experiencia mínima de 4 años en cuentas por pagar conciliaciones y facturación electrónica.

Conocimiento avanzado en normativa fiscal y tributaria.

Manejo de ERP.