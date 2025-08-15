Suscribirse

Empleos para contadores en Colombia: revise las vacantes activas

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

15 de agosto de 2025, 3:10 p. m.
Se revela cómo el tipo de industria en la que trabaja un contador puede afectar su remuneración en el país.
Ofertas laborales en Colombia | Foto: Getty Images

Los contadores públicos se han convertido en piezas clave para la rentabilidad y competitividad empresarial. Su capacidad para proponer soluciones que optimicen recursos, reduzcan costos y aumenten ingresos los hace indispensables en cualquier organización.

Conscientes de esta relevancia, cada vez más compañías están incorporando a estos profesionales, lo que ha impulsado la apertura de numerosas vacantes en las principales ciudades del país. A continuación, le presentamos algunas de estas oportunidades. Si desea conocer más y postularse sin costo, haga clic aquí.

En esta entrega y alineada con la economía local, Bogotá le abre la puerta a diferentes talentos para que tengan una oportunidad laboral con buenos salarios y excelentes beneficios
En esta entrega y alineada con la economía local, Colombia le abre la puerta a diferentes talentos para que tengan una oportunidad laboral con buenos salarios y excelentes beneficios.

Analista de costos – Bogotá D.C.

Empresa: Nases

Salario: $ 3.672.000

Tipo de contrato: Temporal

En este rol, trabajará en estrecha colaboración con distintos departamentos, asegurando la consistencia de la información y contribuyendo al logro de las metas financieras de la empresa.

Responsabilidades:

  • Revisar y actualizar la data maestra para garantizar la consistencia de la información en el sistema.
  • Controlar y revisar los datos registrados en las órdenes de producción para asegurar la consistencia de los datos de costeo.
  • Soportar y analizar el proceso de presupuestación de costos para asegurar el margen de contribución.
  • Evaluar cambios en formulaciones y procesos de productos nuevos.
  • Realizar el cierre mensual de costos para generar la información requerida en procesos contables y financieros.
  • Generar, analizar y entregar la información requerida por los stakeholders de la compañía.

Requerimientos:

  • Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Contaduría Pública o Ingeniería Industrial.
  • 1 a 3 años de experiencia en procesos de presupuestación logística, finanzas y costos.
  • Experiencia previa en compañías manufactureras.
  • Conocimiento y experiencia en costos de producción.
  • Manejo de Excel/Sheets.
  • Disponibilidad para horario administrativo L-V de 7:00 a. m. a 4:30 p. m.

Auxiliar contable – Medellín

Empresa: Montolivo

Salario: $ 1.722.000 a $ 1.957.000

Tipo de contrato: Término fijo

Montolivo busca un técnico en contabilidad talentoso y motivado, con mínimo un año de experiencia en el cargo de auxiliar contable, con un enfoque en precisión y detalle.

Responsabilidades:

  • Causación de gastos periódicos.
  • Validación de documentos electrónicos.
  • Gestión administrativa y de informes.
  • Generación de convenios.
  • Legalización de viáticos.
  • Revisión y control de caja de puntos de venta.
  • Causación de compras.
  • Legalización de gastos de caja menor.

Requerimientos:

  • Técnico en Contabilidad.
  • Mínimo un año de experiencia en el cargo de auxiliar contable.
  • Conocimientos sólidos en contabilidad y gestión administrativa.
  • Habilidad para trabajar con precisión y atención al detalle.

Analista contable – Bogotá D.C.

Empresa: Pash

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, será responsable del análisis y gestión eficiente de los datos contables que ayudan a tomar decisiones estratégicas en la organización.

Responsabilidades:

  • Gestionar las cuentas por pagar y asegurar su correcta contabilización.
  • Realizar análisis de datos financieros para apoyar la toma de decisiones.
  • Manejar grandes volúmenes de datos contables con precisión.
  • Coordinar el proceso de facturación garantizando que sea puntual y correcto.
  • Colaborar con el equipo para optimizar procesos contables.

Requerimientos:

  • Título en Contaduría, Finanzas o afines.
  • Experiencia mínima total de 1 año en roles acordes o similares.
  • Dominio avanzado de Excel y conocimiento práctico de SAP.
  • Dominio avanzado sobre impuestos.
  • Habilidades analíticas y atención al detalle.

Analista de contabilidad – Medellín

Empresa: Aris Mining

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia relevante en cuentas por pagar, conciliaciones y facturación electrónica, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Garantizar el registro contable, preciso y oportuno.
  • Cumplir con la normativa fiscal y tributaria.
  • Gestionar cuentas por pagar y conciliaciones.
  • Supervisar la facturación electrónica y caja menor.
  • Realizar pagos de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Contaduría, Finanzas, Economía, Administración o Ingeniería Industrial.
  • Experiencia mínima de 4 años en cuentas por pagar conciliaciones y facturación electrónica.
  • Conocimiento avanzado en normativa fiscal y tributaria.
  • Manejo de ERP.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

