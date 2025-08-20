Empleos para ingenieros: descubra las vacantes más recientes

En un mundo cada vez más digital y conectado, los ingenieros se han convertido en piezas clave para el desarrollo económico y la innovación empresarial. Desde quienes diseñan soluciones tecnológicas hasta los que garantizan la operación en sectores industriales, su aporte es fundamental para que las organizaciones sigan avanzando.

Por eso, hoy el panorama laboral para estos profesionales es prometedor: actualmente, hay más de 2.000 oportunidades de empleo para ingenieros en diferentes áreas, incluyendo civil, industrial, sistemas, electrónico, mecánico, entre otras. Esta diversidad refleja la alta demanda de talento especializado en todos los frentes.

La ingeniería fomenta el pensamiento crítico y la creatividad, permitiendo la creación de soluciones innovadoras para problemas actuales y futuros. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Arquitecto de infraestructura bilingüe – Medellín

Empresa: Complemento 360

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Complemento 360 busca un especialista en arquitectura de infraestructura con experiencia en el diseño y gestión de soluciones tecnológicas avanzadas que se encargue de crear arquitecturas robustas y seguras, asegurando la integración fluida de sistemas en plataformas locales y en la nube.

Responsabilidades:

Diseñar y gestionar arquitecturas de infraestructura tecnológica.

Implementar soluciones de integración usando Oracle Integration Cloud y MuleSoft.

Colaborar en proyectos basados en arquitecturas orientadas a servicios y microservicios.

Asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad y normativas internacionales.

Optimizar la interoperabilidad de sistemas en plataformas cloud e híbridas.

Liderar iniciativas de mejora continua en gestión de API y CI/CD.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas o afines.

Experiencia en plataformas de integración como Dell Boomi y Azure Logic Apps.

Dominio de API REST/SOAP y arquitecturas SOA.

Conocimiento en seguridad de la información y protección de datos.

Inglés conversacional nivel C1.

Experiencia en metodologías ágiles y DevSecOps.

Director de obra en inmobiliaria líder – Bogotá D.C.

Empresa: Job&Talent Colombia

Salario: $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Quiere pertenecer a una de las inmobiliarias más importantes a nivel nacional? ¡Esta es su gran oportunidad! En este rol, será el encargado de liderar y supervisar proyectos de construcción residencial, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y plazos establecidos.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar todos los aspectos del proyecto de construcción.

Asegurar el cumplimiento de los plazos y estándares de calidad.

Gestionar el presupuesto del proyecto eficientemente.

Colaborar con arquitectos, ingenieros y otros profesionales.

Liderar al equipo de obras para maximizar la productividad.

Requerimientos:

Vivir en Bogotá.

Profesional en Ingeniería Civil con especialización.

Experiencia mínima de 10 años como director de obra en empresas inmobiliarias.

Experiencia en proyectos residenciales de al menos 35.000 metros cuadrados.

Tener tarjeta profesional Copnia.

Especialista en plataformas de recaudo – Bogotá

Empresa: Recaudo Bogotá

Salario: $ 7.000.000 a $ 10.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta compañía, líder en soluciones tecnológicas, busca un(a) especialista en plataformas de recaudo, profesional dedicado a liderar y gestionar el diseño, implementación, soporte y mantenimiento de las plataformas de recaudo.

Responsabilidades:

Liderar el diseño y la implementación de plataformas de recaudo.

Gestionar el soporte y mantenimiento de sistemas de recaudo.

Asegurar el cumplimiento de cronogramas, calidad y presupuesto en proyectos.

Coordinar el desempeño de proveedores involucrados.

Promover la mejora continua de servicios de recaudo.

Requerimientos:

Ingeniería de Sistemas, Electrónica o áreas afines.

Especialización o maestría en Gerencia de Proyectos, deseable.

Experiencia de 5 años en administración de sistemas transaccionales.

Conocimiento en manejo de efectivo y medios de pago.

Habilidad en gestión de incidentes y problemas.

Supervisor de aseguramiento de calidad – Cali

Empresa: Bimbo de Colombia S.A.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Bimbo busca un supervisor de aseguramiento de calidad que aporte nuevas ideas y despliegue todo su potencial en la empresa.

Responsabilidades:

Evaluar fichas técnicas de materias primas.

Realizar y actualizar fichas técnicas de productos terminados.

Manejo de indicadores de calidad.

Realizar auditorías internas.

Realizar pruebas de diagnóstico.

Calificación diaria de productos terminados.

Actualización de especificaciones de producto.

Validar la vida útil de los productos.

Seguimiento a planes de acción.

Recibir auditorías de entes gubernamentales y clientes.

Capacitación y actualización en normativas.

Levantamiento de información de aseguramiento de calidad.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Química o Microbiología.

Especialización o maestría en temas afines.

Experiencia mínima de 5 años en cargos similares.

Conocimiento en HACCP estándares GFSI y normatividad alimentaria.

Experiencia en microbiología y auditorías.

Conocimientos en control estadístico de procesos y trazabilidad.

Conocimientos técnicos en procesos de alimentos.