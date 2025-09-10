Empleos para temporada: conozca las vacantes activas

Con la llegada de la temporada alta, el mercado laboral se dinamiza y abre oportunidades en sectores como comercio, servicios y logística. Estas vacantes son esenciales para atender el incremento en la demanda de productos y atención al cliente, además de ofrecer a miles de personas la posibilidad de vincularse laboralmente en distintas regiones del país.

Si desea postularse, ingrese a este enlace, complete su perfil profesional y aplique sin costo a las ofertas que se ajusten a su experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las plazas disponibles.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Auxiliar polivalente temporada – Grupo Éxito

Lugar: Pasto, Ipiales, Pitalito, Neiva, Ibagué, Popayán y Florencia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Grupo Éxito busca auxiliares polivalentes para la temporada de precios especiales éxito 2025 en Pasto, Ipiales, Pitalito, Neiva, Ibagué, Popayán y Florencia. En este rol será clave para garantizar una experiencia de compra satisfactoria.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en el punto de venta.

Registrar y empacar productos.

Gestionar el manejo de la caja registradora.

Cumplir con las normas y procedimientos vigentes.

Garantizar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos a partir del 29 de agosto.

Buena actitud para realizar funciones de caja, surtido y empaque.

Bachillerato completo.

Capacidad para trabajar bajo presión durante la temporada alta.

Auxiliar de bodega – Alkomprar

Lugar: Armenia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo temporal le permitirá formar parte de un equipo comprometido con la eficiencia logística en el punto de venta, asegurando que los clientes reciban el mejor servicio durante la temporada más dinámica del año.

Responsabilidades:

Gestionar el inventario de la bodega del punto de venta.

Apoyar en el recibido y despacho de mercancía.

Colaborar con el equipo de logística para asegurar un flujo eficiente de productos.

Mantener el orden y limpieza en la bodega.

Utilizar sistemas como SAP para el control de inventarios.

Requerimientos:

Técnico en logística o áreas administrativas.

Experiencia previa en inventarios logística, recibido y despacho de mercancía.

Conocimiento en el uso de SAP o programas similares.

Disponibilidad para trabajar en horario de centro comercial, incluyendo domingos y festivos.

Cajero de ventas – Naf Naf

Lugar: Medellín

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Temporal

Naf Naf busca cajero(a)s para la temporada de fin de año con buena energía, actitud positiva y ganas de aprender para sumarse a su equipo de moda y estilo en Medellín.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en manejo de caja y medios de pago

Actitud alegre, responsable y con ganas de crecer

Disponibilidad para trabajar tiempo completo, con un día de descanso semanal

Cajero temporada – Studio F

Lugar: Bogotá D.C.

Salario: $ 1.550.000

Tipo de contrato: Temporal

¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad! Studio F le ofrece un ambiente laboral dinámico donde podrá desarrollar sus habilidades de liderazgo y gestión.

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.

Requerimientos:

3 meses de experiencia como cajero

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.