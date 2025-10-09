Empresas abren oportunidades laborales para bachilleres en todo el país

¡Trabajo sí hay! Son cada vez más las empresas en Colombia que están abriendo sus puertas a personas con formación básica o media, demostrando que tener título universitario no siempre es requisito para conseguir un buen empleo.

Estas oportunidades están pensadas para quienes buscan su primer trabajo o desean reinsertarse en el mercado laboral. Algunas empresas incluso ofrecen capacitación paga, horarios flexibles y contratación directa, lo que convierte a estas vacantes en una excelente opción para iniciar una trayectoria sólida dentro del mundo laboral.

¿Cómo aplicar?

Si desea postularse, ingrese hoy a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Cree su perfil, cargue su hoja de vida y aplique en minutos.

Consejo clave: destaque sus habilidades blandas, puntualidad y compromiso, ya que estos aspectos son muy valorados en los procesos de selección para cargos operativos o de apoyo.

Islero / Vendedor de servicios - Sabaneta

Salario: $ 1.423.000

Se busca personal para hacer parte de la red minorista más grande de combustibles. La empresa ofrece estabilidad laboral, oportunidades de crecimiento y la posibilidad de ampliar la experiencia profesional. En este cargo se desarrollarán competencias y se hará parte activa de un equipo dinámico.

Se requieren isleros para las estaciones ubicadas en Sabaneta. La convocatoria está dirigida a bachilleres con actitud de servicio y gusto por las ventas.

Responsabilidades:

Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia

Surtir combustible a los vehículos

Manejar transacciones en efectivo y con tarjeta

Mantener la estación limpia y ordenada

Asistir en inventarios y pedidos

Ofrecer los productos adicionales que ofrezca la sede

Requerimientos:

Bachillerato completo (mínimo 9°)

Experiencia previa en atención al cliente es valorada.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Bachiller con experiencia comercial Banco Falabella Manizales

Salario a convenir

Banco Falabella requiere asesor comercial.

Requisitos:

Nivel académico: bachiller.

Experiencia: 6 meses en ventas presenciales.

Salario:

Base de $716.750 + auxilio de transporte de $200.000 + recargos adicionales + comisiones. Salario promedio de $1.300.000.

Horarios:

Medio tiempo, de lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (intermedio o cierre). Se requiere disponibilidad desde las 12:00 p. m. hasta las 9:00 p. m. para agendar el turno.

Funciones:

Venta y ofrecimiento de tarjetas débito y crédito en las sedes de Homecenter o tiendas Falabella.

Bachiller con o sin experiencia para estudio de técnico en logística Bogotá

Salario a convenir

Se ofrece la oportunidad de estudiar con el patrocinio del Grupo Éxito y transformar el futuro profesional. El programa de formación corresponde al Técnico Asistente de Mercadeo en el Instituto CENSA, patrocinado por Grupo Éxito.

Duración del programa: 1 año

Etapa lectiva (6 meses): apoyo económico del 75 % del salario mínimo legal vigente, que cubre formación, EPS y ARL.

Etapa productiva (6 meses): práctica en los almacenes del Grupo Éxito, con apoyo del 100 % del salario mínimo, además de EPS y ARL.

Requisitos para aplicar:

Ser mayor de edad o estar próximo a cumplir los 18 años

Tener mínimo 9° grado aprobado (con certificado)

No haber firmado contrato de aprendizaje anteriormente

No haber trabajado antes con Grupo Éxito

No estar inhabilitado por el SENA

No estar estudiando actualmente con el SENA ni haber cursado una tecnología allí

Tener disponibilidad de tiempo completo durante un año

Auxiliar logístico Medellín

Salario: $ 1.423.500

Importante grupo logístico en Medellín requiere un auxiliar logístico para fortalecer su equipo. La persona seleccionada será responsable de garantizar la calidad de los servicios operativos. No se requiere experiencia previa, solo disposición para aprender y aportar al éxito de la operación.

Responsabilidades:

Realizar procesos operativos de recibo y distribución.

Garantizar el despacho eficiente de productos.

Colaborar en la distribución a almacenes de cadena.

Participar en la recolección de productos.

Mantener la calidad del servicio al cliente.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Sin experiencia previa requerida.

Disponibilidad para trabajar en Medellín.

Interés por el sector logístico.

Habilidad para trabajar en equipo.

Asesora de ventas para local comercial Bogotá

Salario: $ 1.300.000 a $ 1.800.000

Competencias personales:

Responsabilidad y cumplimiento de horarios y compromisos. Honestidad. Proactividad. Puntualidad. Buena actitud. Comunicación efectiva. Amabilidad. Paciencia. Respeto. Ganas de aprender. Organización.

Funciones principales:

Atención al cliente.

Surtir y organizar el local.

Revisar y reportar mercancía faltante.

Manejo de caja y dinero.

Requisitos:

Ser responsable, honesta y con buena actitud.

Excelente presentación personal.

Disponibilidad de tiempo completo.

Camillero - Barranquilla

Salario: $ 1.423.500

Importante IPS de alta complejidad, ubicada en la ciudad de Barranquilla, requiere vincular a su equipo de trabajo una persona con experiencia mínima de un año en traslado de pacientes dentro de las diferentes áreas de la clínica. Se requiere nivel académico de bachiller culminado y curso de auxiliar clínico.

Misión del cargo:

Brindar apoyo oportuno en el traslado de los pacientes, garantizándoles la máxima seguridad y atención.

Se ofrece:

Contrato fijo directo.

Salario básico mensual: $1.423.500 + pago adicional de los recargos realizados + todas las prestaciones de ley.