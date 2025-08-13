Empleo
Empresas buscan personal para iniciar labores este mismo mes
¿Sin trabajo? No se preocupe. Estas empresas están contratando ya
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El panorama laboral en Colombia arranca la semana con buenas noticias para quienes están en búsqueda activa. Diferentes empresas en todo el país abrieron convocatorias para contratar personal en distintas áreas y niveles de experiencia.
Las opciones incluyen desde empleos presenciales hasta remotos, con oportunidades para recién graduados y perfiles más experimentados. Los salarios varían según el cargo y el sector, pero en todos los casos se ofrecen condiciones formales y procesos de selección sin costo.
En la plataforma de Semana Empleos hay miles de ofertas disponibles, actualizadas a diario, para que cada persona encuentre la que mejor se ajuste a su perfil y expectativas. Recuerde: aplicar es gratis y con un único registro podrá aplicar a tantas ofertas como desee.
Vendedor Bogotá
Salario: $ 1.891.000 a $ 3.000.000
Importante grupo empresarial del sector energético requiere vendedor para el área hogar en Mosquera y municipios aledaños. El objetivo del cargo es gestionar preventa a expendios, puntos de venta, aliados y clientes finales, así como realizar apertura de nuevos clientes, gestión de cartera, manejo de activos y adecuación de expendios, con el fin de cumplir los objetivos comerciales establecidos.
Requisitos:
- Mínimo 3 años de experiencia en ventas de consumo masivo, canal TAT o preventista.
- Disponibilidad para laborar de lunes a sábado y, en caso necesario, domingos o festivos.
- Zonas de trabajo: Facatativá, Funza, Madrid, Cajicá, El Rosal, San Francisco, La Vega, entre otras.
Condiciones:
- Contrato a término indefinido.
- Salario base $1.891.000 + variable 100% $1.173.000 + rodamiento.
- Ubicación: Mosquera, Funza, Madrid.
Consultor de televentas Bogotá
Salario: $ 1.423.500
Empresa en crecimiento requiere consultor de televentas para realizar llamadas a clientes potenciales y actuales, identificar necesidades, ajustar ofertas, cerrar ventas, gestionar pagos y mantener registros actualizados en CRM.
Funciones:
- Contacto telefónico para promoción de productos y servicios.
- Cierre de ventas y gestión de procesos asociados.
- Colaboración en estrategias comerciales.
- Resolución oportuna de dudas y problemas de clientes.
Requisitos:
- Experiencia previa en ventas no presenciales o televentas.
- Habilidades de comunicación, persuasión y negociación.
- Manejo básico de CRM y herramientas de ventas.
Auxiliar logístico / Bodega Itagüí
Salario: $ 1.423.000
Empresa del sector de alimentos busca bachilleres con mínimo 1 año de experiencia en estibado, picking y packing, control de inventario y apoyo en operaciones logísticas.
Condiciones:
- Horario: lunes a sábado, de 7:45 a.m. a 5:15 p.m.
- Contrato por obra o labor por 6 meses, con posibilidad de vinculación directa.
- Estabilidad y oportunidad de crecimiento.
Agente callcenter de ventas Cali
Salario: $ 1.423.500
Se requiere agente de call center con experiencia mínima de 6 meses en ventas de productos intangibles (seguros, pólizas, SOAT, entre otros).
Requisitos:
- Bachiller académico.
- Residencia en Cali.
- Experiencia mínima de 6 meses en call center ventas.
Condiciones:
- Horarios rotativos semanales: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m., y entre 2 y 3 sábados al mes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Capacitación paga de 15 a 20 días hábiles.
Profesional en pedagogía en el Guaviare
Salario: $ 3.619.731
El objetivo de esta búsqueda es conformar un equipo para desarrollar una estrategia integral orientada a fortalecer la reconstrucción del tejido social en diversos territorios. Esto se realizará a través del desarrollo de procesos pedagógicos, iniciativas de diálogo social y actividades de mediación artística.
Las vacantes están disponibles para trabajar en los siguientes lugares:
1. Montañita o El Doncello, departamento del Caquetá
2. Villavicencio, Mesetas o San Juan de Arama, departamento del Meta
3. San José del Guaviare, departamento del Guaviare
4. Yopal o Aguazul, departamento del Casanare
Se requiere profesional en ciencias humanas, sociales o de la educación, con posgrado y mínimo 5 años de experiencia en proyectos sociales dirigidos a poblaciones vulnerables, preferiblemente con énfasis en construcción de paz.
Funciones:
- Desarrollo de estrategias pedagógicas orientadas a fortalecer el tejido social.
- Implementación de procesos educativos, iniciativas de diálogo social y actividades de mediación artística.
Condiciones:
- Labor presencial.