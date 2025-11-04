Empresas buscan profesionales de recursos humanos: revise las vacantes activas

El área de recursos humanos sigue siendo una de las más estratégicas dentro de las organizaciones. En noviembre, diferentes empresas en Colombia están en búsqueda de profesionales capacitados para fortalecer sus procesos de selección, formación, bienestar y desarrollo del talento.

Las vacantes disponibles incluyen cargos como analista y consultor de recursos humanos, coordinador de selección, practicante de psicología, entre otros. Estas oportunidades están dirigidas a personas con formación técnica, tecnológica o profesional en áreas como psicología, administración o gestión del talento humano. Además, muchas de estas ofertas ofrecen la posibilidad de trabajar en modalidad híbrida o remota, ampliando las opciones para quienes buscan flexibilidad y crecimiento profesional.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles en recursos humanos, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, encontrará una muestra de las ofertas activas en diferentes regiones del país. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

Analista de gestión humana – Medellín

Empresa: Corbeta

Salario: A convenir

Su misión será acompañar la gestión de personal a través del bienestar laboral, la atracción y selección de talento y la formación continua.

Responsabilidades:

Realizar procesos de atracción y selección de personal.

Gestionar los procesos logísticos del plan de formación de la compañía.

Realizar los procesos de selección para aprendices SENA y Practicantes universitarios bajo los procesos establecidos por la compañía.

Realizar seguimiento a las pruebas técnicas y exámenes médicos de ingreso

Verificar de referencias laborales y personales de los candidatos preseleccionados.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología o trabajo social.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares como gestor de talento humano.

Dominio intermedio de Microsoft Office.

Conocimiento en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Coordinador de gestión humana – Cartagena

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Su objetivo principal será garantizar el bienestar y desarrollo de los colaboradores, asegurando un entorno laboral positivo y alineado con la normatividad vigente.

Responsabilidades:

Asesorar a los líderes de las tiendas en temas de gestión humana.

Administrar los procesos de selección y contratación de personal.

Gestionar programas de capacitación y desarrollo de colaboradores.

Supervisar el cumplimiento de la normatividad laboral en cada ubicación.

Implementar iniciativas para mejorar el clima laboral y la productividad.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y/o afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles similares como coordinador de recursos humanos o coordinador de personal.

Conocimiento en legislación laboral y normatividad vigente

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Consultor de recursos humanos y tecnología – Barranquilla

Empresa: Magneto Empleos

Salario: 3.500.000 a 5.500.000

Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM ERP ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Practicante de psicología en recursos humanos – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: 1.423.500

Esta es una oportunidad ideal para estudiantes de Psicología que desean adquirir experiencia en selección de personal y procesos de recursos humanos.

Responsabilidades:

Asegurar el cumplimiento de cuota Sena.

Seleccionar personal para cargos administrativos y cuota Sena.

Aplicar pruebas psicotécnicas e instrumentos de evaluación.

Gestionar la plataforma de empleo Magneto para el reclutamiento de personal y diferentes requerimientos.

Realizar filtro curricular y citaciones.

Conducir entrevistas, centros de valoración y demás asignados a la vacante.

Brindar atención a postulantes durante su proceso de selección.

Apoyar a las psicólogas en procesos de selección.

Participar en procesos masivos de selección.

Elaborar informes psicológicos.

Requerimientos:

Estudiante de Psicología.

Conocimientos básicos en Excel.

Habilidades de comunicación oral y escrita.