Empresas de Bogotá están contratando personal con y sin experiencia

El mercado laboral en Bogotá continúa mostrando una dinámica positiva. Cada semana, nuevas empresas anuncian vacantes para fortalecer sus equipos en diferentes áreas, lo que amplía las oportunidades para quienes buscan empleo formal en la capital del país.

Las ofertas incluyen cargos tanto para profesionales con experiencia como para personas que están iniciando su vida laboral. Los sectores con mayor demanda son ventas, atención al cliente, logística, tecnología y administración. Muchas de las vacantes ofrecen horarios flexibles, posibilidades de crecimiento y contratación directa con todas las prestaciones de ley.

Esta tendencia refleja la necesidad de las organizaciones de contar con nuevo talento para afrontar el cierre del año y los picos de producción. Por eso, quienes estén en búsqueda activa de empleo pueden aprovechar este momento para aplicar y participar en procesos de selección que avanzan rápidamente.

¿Cómo acceder a las vacantes?

Los interesados pueden ingresar a este enlace, crear su cuenta de manera gratuita y postularse a las ofertas disponibles según su perfil y nivel de experiencia. Allí podrán consultar las empresas que actualmente están contratando en Bogotá y conocer los requisitos de cada cargo.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Técnico o tecnólogo en electrónica

Empresa: Acceso digital

Salario: 2.000.000

Este puesto ofrece la oportunidad de trabajar en una empresa líder del sector, realizando mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electrónicos, análisis de circuitos y diagnósticos.

Responsabilidades:

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electrónicos.

Analizar circuitos electrónicos para detectar fallas.

Diagnosticar problemas técnicos en equipos electrónicos.

Presentación de información técnica y de gestión relacionada con los equipos.

Requerimientos:

Título técnico o tecnólogo en electrónica.

Experiencia mínima de 2 años en mantenimiento de equipos electrónicos.

Conocimiento en análisis y diagnóstico de circuitos.

Sustitución de componentes y soldadura.

Conocimiento y dominio de herramientas ofimáticas.

Disponibilidad para trabajar en el norte de Bogotá.

Habilidades de trabajo en equipo y proactividad.

Analista junior de soluciones tecnológicas

Empresa: Emtelco

Salario: 3.470.553

Como analista junior de soluciones tecnológicas, será responsable de asegurar que todos los artefactos y procesos implementados por la fábrica de desarrollo estén documentados y actualizados eficientemente.

Responsabilidades:

Documentar y actualizar la información técnica de las soluciones tecnológicas.

Gestionar artefactos y procesos de forma eficiente.

Colaborar con equipos de desarrollo para asegurar la correcta implementación.

Monitorear y mejorar los procesos de documentación.

Asegurar la calidad de los flujos técnicos y de negocio.

Requerimientos:

Tecnólogo titulado y/o estudiante de 7° semestre en carreras afines a Sistemas o Informática.

Mínimo un año de experiencia en gestión de requerimientos de TIC.

Conocimiento en levantamiento de requisitos y diseño de procesos de negocio.

Habilidades en documentación técnica y actualización de artefactos.

Operario de producción

Empresa: Cadena

Salario: A convenir

Si le apasiona el mundo gráfico y quiere ser parte de una compañía que impulsa el crecimiento profesional, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Operar y mantener impresoras digitales de producción.

Realizar ajustes de color y calibración de equipos.

Gestionar insumos de impresión como papel, tintas y acabados.

Asegurar la calidad en cada proyecto de impresión.

Optimizar tiempos de producción y minimizar desperdicios.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

1 a 2 años de experiencia en manejo de impresoras digitales de producción.

Conocimiento en tipos de papel, gramajes y acabados.

Habilidad para ajustar color, calibrar equipos y manejar perfiles de impresión.

Experiencia con equipos como Konica, Minolta, Ricoh Xerox o Canon de gama de producción.