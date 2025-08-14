Empleo
Empresas de tecnología están contratando: conozca las vacantes activas
Postulaciones abiertas sin costo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El sector tecnológico se posiciona como uno de los más dinámicos y con mayor proyección en Colombia. La transformación digital que atraviesan las empresas ha impulsado la demanda de perfiles que no solo generan estabilidad laboral, sino también la posibilidad de acceder a beneficios, formación continua y oportunidades de crecimiento en compañías líderes del mercado. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas.
Líder de inteligencia artificial generativa – Medellín
Empresa: Choucair
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
Como jefe de evaluación en IA generativa, será responsable de liderar la estrategia de test, asegurando que los modelos generativos se integren con éxito en los sistemas productivos y cumplan con todas las regulaciones y requisitos de explicabilidad.
Responsabilidades:
- Definir la visión estratégica del servicio de pruebas especializado en IA generativa.
- Gestionar la ejecución del servicio de pruebas como un modelo integral (TaaS) garantizando cumplimiento de SLAs.
- Diseñar y liderar la estrategia de pruebas para soluciones que incorporen IA Generativa.
- Establecer métricas clave de desempeño para evaluar el impacto del servicio de pruebas.
- Establecer criterios de validación específicos para modelos generativos.
- Gestionar herramientas y plataformas de evaluación de IA y pruebas de servicios en la nube.
- Conducir actividades de exploración de necesidades del cliente y del mercado.
Requerimientos:
- Especialización/ maestría en áreas relacionadas con IA o tecnología.
- Experiencia gestionando pruebas de software preferiblemente con IA.
- Conocimiento en modelos generativos y su integración en sistemas productivos.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos multidisciplinarios.
Especialista ITOM bilingüe – Chía
Empresa: Hunting Colombia y México
Salario: $ 8.000.000
Tipo de contrato:
Responsabilidades:
- Monitorear y optimizar la infraestructura IT utilizando herramientas como ManageEngine Dynatrace SolarWinds o PRTG.
- Colaborar con equipos globales para asegurar la eficiencia en las operaciones de TI.
- Implementar y mantener soluciones de monitoreo para redes LAN/WAN firewalls switches y routers.
- Desarrollar reportes y análisis de rendimiento de la infraestructura IT.
- Asesorar a otros equipos en la solución de problemas complejos relacionados con ITOM.
Requerimientos:
- 2 a 4 años de experiencia en monitoreo de infraestructura IT o roles similares en ITOM.
- Conocimiento sólido de redes LAN/WAN firewalls switches y routers.
- Experiencia con al menos una herramienta de monitoreo: ManageEngine Dynatrace SolarWinds PRTG.
- Certificación CCNA / CCNP o equivalente (deseable).
- Inglés conversacional para interactuar con equipos globales.
Desarrollador CRM – Medellín
Empresa: Emtelco
Salario: $ 6.904.947
Tipo de contrato: Término indefinido
En Emtelco, están buscando un desarrollador especializado en CRM apasionado por la tecnología, con enfoque en desarrollo móvil.
Responsabilidades:
- Administrar y mantener en funcionamiento la plataforma CRM.
- Soportar y resolver incidentes técnicos garantizando su disponibilidad.
- Desarrollar mejoras continuas e integrar nuevos servicios.
- Gestionar flujos de autenticación y consumo de datos.
- Publicar y actualizar aplicaciones móviles en App Store y Google Play.
Requerimientos:
- Formación: tecnólogo titulado o estudiante de 8 semestre en adelante de Ingeniería de Sistemas, Software, Informática, Telecomunicaciones o afines.
- Experiencia: 2 años en desarrollo móvil con Swift (iOS) o Kotlin (Android).
- Conocimiento en UIKit, Jetpack, consumo de APIs REST, manejo de JSON.
- Manejo de control de versiones con Git bajo la metodología GitFlow.
- Capacidad para trabajar en equipo, comunicarse de forma efectiva y resolver problemas técnicos de forma ágil.
Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Especialista IA y tecnologías emergentes – Medellín
Empresa: Protección
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Su misión será desarrollar soluciones escalables utilizando múltiples lenguajes de programación, integrando algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, así como agentes de IA y tecnologías de IA generativa, para mejorar la eficiencia y efectividad de las aplicaciones basadas en IA.
Responsabilidades:
- Desarrollar soluciones escalables utilizando múltiples lenguajes de programación como parte integral del ciclo de desarrollo de software.
- Asegurar el cumplimiento de los lineamientos internos de desarrollo de TI y el uso de CI/CD en todos los proyectos.
- Integrar algoritmos de Machine Learning, Deep Learning y Gen AI en las soluciones desarrolladas.
- Investigar y explorar nuevas técnicas y herramientas en el ámbito del aprendizaje automático.
- Desarrollar y poner en funcionamiento modelos adecuados según el caso de negocio.
- Utilizar en algunas ocasiones disciplinas cuantitativas como estadísticas, algoritmos y minería de datos, y técnicas de visualización.
- Evaluar y mitigar los riesgos potenciales asociados con el desarrollo y la implementación de tecnologías de IA.
- Investigar tecnologías emergentes, especialmente en el campo de la inteligencia artificial.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería de Sistemas o afines, apasionado por la investigación, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, con experiencia en desarrollo de soluciones avanzadas, integración de tecnologías emergentes y automatización inteligente.
- 5 años de experiencia en desarrollo de software fullstack, machine learning, deep learning e inteligencia artificial generativa.
- Conocimientos en bases de datos relacionales (SQL), no relacionales (NoSQL) y datos vectoriales.
- Experiencia en el uso de plataformas de nube como AWS, Google Cloud, IBM Cloud y Azure.
- Manejo avanzado de inglés.
