Empresas de tecnología están contratando: conozca las vacantes activas

El sector tecnológico se posiciona como uno de los más dinámicos y con mayor proyección en Colombia. La transformación digital que atraviesan las empresas ha impulsado la demanda de perfiles que no solo generan estabilidad laboral, sino también la posibilidad de acceder a beneficios, formación continua y oportunidades de crecimiento en compañías líderes del mercado. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas.

Líder de inteligencia artificial generativa – Medellín

Empresa: Choucair

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Como jefe de evaluación en IA generativa, será responsable de liderar la estrategia de test, asegurando que los modelos generativos se integren con éxito en los sistemas productivos y cumplan con todas las regulaciones y requisitos de explicabilidad.

Responsabilidades:

Definir la visión estratégica del servicio de pruebas especializado en IA generativa.

Gestionar la ejecución del servicio de pruebas como un modelo integral (TaaS) garantizando cumplimiento de SLAs.

Diseñar y liderar la estrategia de pruebas para soluciones que incorporen IA Generativa.

Establecer métricas clave de desempeño para evaluar el impacto del servicio de pruebas.

Establecer criterios de validación específicos para modelos generativos.

Gestionar herramientas y plataformas de evaluación de IA y pruebas de servicios en la nube.

Conducir actividades de exploración de necesidades del cliente y del mercado.

Requerimientos:

Especialización/ maestría en áreas relacionadas con IA o tecnología.

Experiencia gestionando pruebas de software preferiblemente con IA.

Conocimiento en modelos generativos y su integración en sistemas productivos.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos multidisciplinarios.

Especialista ITOM bilingüe – Chía

Empresa: Hunting Colombia y México

Salario: $ 8.000.000

Tipo de contrato:

Responsabilidades:

Monitorear y optimizar la infraestructura IT utilizando herramientas como ManageEngine Dynatrace SolarWinds o PRTG.

Colaborar con equipos globales para asegurar la eficiencia en las operaciones de TI.

Implementar y mantener soluciones de monitoreo para redes LAN/WAN firewalls switches y routers.

Desarrollar reportes y análisis de rendimiento de la infraestructura IT.

Asesorar a otros equipos en la solución de problemas complejos relacionados con ITOM.

Requerimientos:

2 a 4 años de experiencia en monitoreo de infraestructura IT o roles similares en ITOM.

Conocimiento sólido de redes LAN/WAN firewalls switches y routers.

Experiencia con al menos una herramienta de monitoreo: ManageEngine Dynatrace SolarWinds PRTG.

Certificación CCNA / CCNP o equivalente (deseable).

Inglés conversacional para interactuar con equipos globales.

Desarrollador CRM – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: $ 6.904.947

Tipo de contrato: Término indefinido

En Emtelco, están buscando un desarrollador especializado en CRM apasionado por la tecnología, con enfoque en desarrollo móvil.

Responsabilidades:

Administrar y mantener en funcionamiento la plataforma CRM.

Soportar y resolver incidentes técnicos garantizando su disponibilidad.

Desarrollar mejoras continuas e integrar nuevos servicios.

Gestionar flujos de autenticación y consumo de datos.

Publicar y actualizar aplicaciones móviles en App Store y Google Play.

Requerimientos:

Formación: tecnólogo titulado o estudiante de 8 semestre en adelante de Ingeniería de Sistemas, Software, Informática, Telecomunicaciones o afines.

Experiencia: 2 años en desarrollo móvil con Swift (iOS) o Kotlin (Android).

Conocimiento en UIKit, Jetpack, consumo de APIs REST, manejo de JSON.

Manejo de control de versiones con Git bajo la metodología GitFlow.

Capacidad para trabajar en equipo, comunicarse de forma efectiva y resolver problemas técnicos de forma ágil.

Especialista IA y tecnologías emergentes – Medellín

Empresa: Protección

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será desarrollar soluciones escalables utilizando múltiples lenguajes de programación, integrando algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, así como agentes de IA y tecnologías de IA generativa, para mejorar la eficiencia y efectividad de las aplicaciones basadas en IA.

Responsabilidades:

Desarrollar soluciones escalables utilizando múltiples lenguajes de programación como parte integral del ciclo de desarrollo de software.

Asegurar el cumplimiento de los lineamientos internos de desarrollo de TI y el uso de CI/CD en todos los proyectos.

Integrar algoritmos de Machine Learning, Deep Learning y Gen AI en las soluciones desarrolladas.

Investigar y explorar nuevas técnicas y herramientas en el ámbito del aprendizaje automático.

Desarrollar y poner en funcionamiento modelos adecuados según el caso de negocio.

Utilizar en algunas ocasiones disciplinas cuantitativas como estadísticas, algoritmos y minería de datos, y técnicas de visualización.

Evaluar y mitigar los riesgos potenciales asociados con el desarrollo y la implementación de tecnologías de IA.

Investigar tecnologías emergentes, especialmente en el campo de la inteligencia artificial.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas o afines, apasionado por la investigación, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, con experiencia en desarrollo de soluciones avanzadas, integración de tecnologías emergentes y automatización inteligente.

5 años de experiencia en desarrollo de software fullstack, machine learning, deep learning e inteligencia artificial generativa.

Conocimientos en bases de datos relacionales (SQL), no relacionales (NoSQL) y datos vectoriales.

Experiencia en el uso de plataformas de nube como AWS, Google Cloud, IBM Cloud y Azure.

Manejo avanzado de inglés.