Empresas en Bogotá abren vacantes para fin de semana

Para quienes buscan una oportunidad laboral con horarios flexibles o desean generar ingresos adicionales, trabajar los fines de semana se ha convertido en una excelente opción. En Bogotá, distintas empresas del sector comercio, servicios y gastronomía han abierto convocatorias para reforzar sus equipos durante sábados, domingos y festivos.

Las ofertas están dirigidas a personas con y sin experiencia, que cuenten con buena actitud de servicio, disponibilidad de tiempo y orientación al cliente. Entre los cargos más solicitados se encuentran asesores comerciales, auxiliares de cocina, meseros, impulsadores y personal logístico.

Además de permitir compatibilizar el trabajo con estudios u otras actividades, este tipo de vacantes ofrecen ingresos competitivos, estabilidad y la posibilidad de continuar vinculándose de manera permanente, según el desempeño y las necesidades de cada organización.

A continuación le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Conozca todas las oportunidades disponibles haciendo clic aquí. Recuerde que postularse es gratis.

Oportunidad única en Bogotá: Vacantes disponibles para todos los perfiles | Foto: Stock / Magneto

Operador de tienda

Empresa: Tiendas Ara

Salario: 485.000

Si es estudiante activo de técnico, tecnólogo o de carrera profesional en modalidad presencial, diurna o virtual y tiene actitud comercial y de servicio al cliente, postúlese a esta vacante.

Responsabilidades:

Atención al cliente de manera amable.

Responder por el manejo de Caja registradora.

Surtir y exhibir mercancía en la estantería.

Impulsar la venta de productos.

Asesor fines de semana

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Se busca un(a) asesor(a) comercial para trabajar en tiendas Patprimo exclusivamente fines de semana y festivos, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.

Asesor de ventas fines de semana

Empresa: Pernine

Salario: 1.423.500

Como vendedor sabatino, su papel será crucial para brindar atención personalizada y satisfacer las necesidades de los clientes.

Responsabilidades:

Brindar atención personalizada a los clientes durante los sábados, domingos y festivos.

Asesorar a los clientes en la elección de productos de alta gama.

Fomentar un ambiente de trabajo en equipo dinámico y positivo.

Contribuir a alcanzar metas de ventas establecidas.

Mantenerse actualizado sobre las tendencias de moda y productos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Disponibilidad para trabajar sábados, domingos y festivos.

Pasión por la moda y el servicio al cliente.

Excelentes habilidades de comunicación.

Auxiliar posventa fines de semana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como asistente de servicio posventa, estará a cargo de gestionar devoluciones y garantías, siguiendo los estándares y protocolos de la empresa, asegurando así el cumplimiento del estatuto del consumidor.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en procesos de devoluciones y garantías.

Cumplir con los lineamientos y protocolos de la compañía.

Asegurar el cumplimiento del Estatuto del Consumidor.

Ofrecer una experiencia de compra positiva.

Monitorear indicadores de servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en atención al cliente.

Conocimiento de procesos de devoluciones y garantías.

Habilidades de comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo.