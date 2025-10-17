EMPLEO
Empresas en Bogotá abren vacantes para fin de semana
Gran convocatoria laboral abierta.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Para quienes buscan una oportunidad laboral con horarios flexibles o desean generar ingresos adicionales, trabajar los fines de semana se ha convertido en una excelente opción. En Bogotá, distintas empresas del sector comercio, servicios y gastronomía han abierto convocatorias para reforzar sus equipos durante sábados, domingos y festivos.
Las ofertas están dirigidas a personas con y sin experiencia, que cuenten con buena actitud de servicio, disponibilidad de tiempo y orientación al cliente. Entre los cargos más solicitados se encuentran asesores comerciales, auxiliares de cocina, meseros, impulsadores y personal logístico.
Además de permitir compatibilizar el trabajo con estudios u otras actividades, este tipo de vacantes ofrecen ingresos competitivos, estabilidad y la posibilidad de continuar vinculándose de manera permanente, según el desempeño y las necesidades de cada organización.
A continuación le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Conozca todas las oportunidades disponibles haciendo clic aquí. Recuerde que postularse es gratis.
Operador de tienda
Empresa: Tiendas Ara
Salario: 485.000
Si es estudiante activo de técnico, tecnólogo o de carrera profesional en modalidad presencial, diurna o virtual y tiene actitud comercial y de servicio al cliente, postúlese a esta vacante.
Responsabilidades:
- Atención al cliente de manera amable.
- Responder por el manejo de Caja registradora.
- Surtir y exhibir mercancía en la estantería.
- Impulsar la venta de productos.
Asesor fines de semana
Empresa: Patprimo
Salario: 1.423.500 a 2.000.000
Se busca un(a) asesor(a) comercial para trabajar en tiendas Patprimo exclusivamente fines de semana y festivos, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.
- Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).
- Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).
- Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.
- Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.
- Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.
- Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
- Orientación al cliente y resultados.
- Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.
Asesor de ventas fines de semana
Empresa: Pernine
Salario: 1.423.500
Como vendedor sabatino, su papel será crucial para brindar atención personalizada y satisfacer las necesidades de los clientes.
Responsabilidades:
- Brindar atención personalizada a los clientes durante los sábados, domingos y festivos.
- Asesorar a los clientes en la elección de productos de alta gama.
- Fomentar un ambiente de trabajo en equipo dinámico y positivo.
- Contribuir a alcanzar metas de ventas establecidas.
- Mantenerse actualizado sobre las tendencias de moda y productos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
- Disponibilidad para trabajar sábados, domingos y festivos.
- Pasión por la moda y el servicio al cliente.
- Excelentes habilidades de comunicación.
Auxiliar posventa fines de semana
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Como asistente de servicio posventa, estará a cargo de gestionar devoluciones y garantías, siguiendo los estándares y protocolos de la empresa, asegurando así el cumplimiento del estatuto del consumidor.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes en procesos de devoluciones y garantías.
- Cumplir con los lineamientos y protocolos de la compañía.
- Asegurar el cumplimiento del Estatuto del Consumidor.
- Ofrecer una experiencia de compra positiva.
- Monitorear indicadores de servicio.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia en atención al cliente.
- Conocimiento de procesos de devoluciones y garantías.
- Habilidades de comunicación efectiva.
- Capacidad para trabajar en equipo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.