Suscribirse

EMPLEO

Empresas en Bogotá abren vacantes para fin de semana

Gran convocatoria laboral abierta.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

17 de octubre de 2025, 7:06 p. m.
Jovenes trabajo
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Adobe Stock

Para quienes buscan una oportunidad laboral con horarios flexibles o desean generar ingresos adicionales, trabajar los fines de semana se ha convertido en una excelente opción. En Bogotá, distintas empresas del sector comercio, servicios y gastronomía han abierto convocatorias para reforzar sus equipos durante sábados, domingos y festivos.

Las ofertas están dirigidas a personas con y sin experiencia, que cuenten con buena actitud de servicio, disponibilidad de tiempo y orientación al cliente. Entre los cargos más solicitados se encuentran asesores comerciales, auxiliares de cocina, meseros, impulsadores y personal logístico.

Además de permitir compatibilizar el trabajo con estudios u otras actividades, este tipo de vacantes ofrecen ingresos competitivos, estabilidad y la posibilidad de continuar vinculándose de manera permanente, según el desempeño y las necesidades de cada organización.

A continuación le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Conozca todas las oportunidades disponibles haciendo clic aquí. Recuerde que postularse es gratis.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
Oportunidad única en Bogotá: Vacantes disponibles para todos los perfiles | Foto: Stock / Magneto

Operador de tienda

Empresa: Tiendas Ara

Salario: 485.000

Si es estudiante activo de técnico, tecnólogo o de carrera profesional en modalidad presencial, diurna o virtual y tiene actitud comercial y de servicio al cliente, postúlese a esta vacante.

Responsabilidades:

  • Atención al cliente de manera amable.
  • Responder por el manejo de Caja registradora.
  • Surtir y exhibir mercancía en la estantería.
  • Impulsar la venta de productos.

¡Postúlese aquí!

Asesor fines de semana

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Se busca un(a) asesor(a) comercial para trabajar en tiendas Patprimo exclusivamente fines de semana y festivos, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.
  • Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).
  • Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).
  • Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.
  • Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.
  • Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.
  • Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
  • Orientación al cliente y resultados.
  • Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Empleo formal en Bogotá: postúlese gratis hoy

Asesor de ventas fines de semana

Empresa: Pernine

Salario: 1.423.500

Como vendedor sabatino, su papel será crucial para brindar atención personalizada y satisfacer las necesidades de los clientes.

Responsabilidades:

  • Brindar atención personalizada a los clientes durante los sábados, domingos y festivos.
  • Asesorar a los clientes en la elección de productos de alta gama.
  • Fomentar un ambiente de trabajo en equipo dinámico y positivo.
  • Contribuir a alcanzar metas de ventas establecidas.
  • Mantenerse actualizado sobre las tendencias de moda y productos.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
  • Disponibilidad para trabajar sábados, domingos y festivos.
  • Pasión por la moda y el servicio al cliente.
  • Excelentes habilidades de comunicación.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar posventa fines de semana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como asistente de servicio posventa, estará a cargo de gestionar devoluciones y garantías, siguiendo los estándares y protocolos de la empresa, asegurando así el cumplimiento del estatuto del consumidor.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes en procesos de devoluciones y garantías.
  • Cumplir con los lineamientos y protocolos de la compañía.
  • Asegurar el cumplimiento del Estatuto del Consumidor.
  • Ofrecer una experiencia de compra positiva.
  • Monitorear indicadores de servicio.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia en atención al cliente.
  • Conocimiento de procesos de devoluciones y garantías.
  • Habilidades de comunicación efectiva.
  • Capacidad para trabajar en equipo.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nicole Wallace y Gabriel Guevara, protagonistas de la trilogía Culpables, revelan en SEMANA detalles de la última película Culpa Nuestra

2. Gustavo Petro alertó que a su nuevo comisionado de la CRC “no le querían hacer valer su experiencia”

3. Horóscopo fin de semana del 17 al 19 de octubre: predicciones para los 12 signos del zodiaco

4. ‘No Kings Day’ sábado 18 de octubre: horarios y puntos de concentración de las protestas masivas contra Trump en Estados Unidos

5. Se confirma la primera salida en Junior de Barranquilla para 2026: “No quiero que siga”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí Hayvacantes de empleoOportunidad laboralBogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.