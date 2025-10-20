EMPLEO
Empresas en Colombia abren convocatorias para distintos perfiles
El mercado laboral colombiano sigue activo, con empresas de diferentes sectores que buscan nuevos talentos para fortalecer sus equipos. Estos procesos de selección reflejan la necesidad de contar con profesionales y técnicos capacitados, comprometidos y dispuestos a impulsar la productividad en diferentes sectores económicos.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito y se puede realizar de manera virtual.
Enfermera/o hospitalización pediatría – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 4.000.000 a 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En la Fundación Santa Fe de Bogotá están en la búsqueda de un/a enfermero/a en pediatría comprometido/a con la atención integral de los pacientes más jóvenes.
Responsabilidades:
- Asegurar la atención integral del paciente pediátrico.
- Coordinar con el equipo médico para el manejo del paciente.
- Monitorear y evaluar el estado de salud de los niños hospitalizados.
- Proporcionar soporte emocional a los pacientes y sus familias.
- Garantizar la correcta administración de medicamentos y tratamientos.
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería.
- Mínimo un año de experiencia en hospitalización pediátrica.
- Disponibilidad de tiempo completo y exclusividad.
- Habilidades de empatía y vocación al servicio.
- Capacidad para trabajar en equipo y resolver conflictos.
Operador logístico – Rionegro
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Al ser parte del equipo, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente y contribuir al éxito de la operación logística.
Responsabilidades:
- Recepción y despacho de mercancías.
- Organización del almacén.
- Trabajo en equipo para cumplir objetivos diarios.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en logística o almacén
- Manejo básico de herramientas informáticas.
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.
Jefe categoría fruver – Ibagué
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: 7.000.000 a 7.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Tiendas Ísimo busca un profesional con experiencia en el sector fruver, que sea apasionado por los productos frescos y la innovación.
Responsabilidades:
- Estructurar el portafolio regional de la categoría de perecederos.
- Negociar con proveedores para definir costos y márgenes.
- Desarrollar marcas comerciales y propias.
- Documentar legalmente acuerdos con proveedores.
- Chequear precios y evaluar productos.
- Coordinar con áreas de operaciones regionales.
- Asistir a comités de categoría y producto.
- Diseñar estrategias comerciales basadas en estudios de mercado.
Requerimientos:
- Título profesional en carreras administrativas o afines.
- Experiencia mínima de 4 años en áreas de compras del sector fruver.
- Habilidades sólidas de negociación y gestión de proveedores.
- Capacidad para desarrollar estrategias comerciales efectivas.
Ejecutivo de ventas – Bogotá D.C.
Empresa: Nases
Salario: 2.500.000
Tipo de contrato: Temporal
Nases busca a alguien dispuesto a construir relaciones comerciales sólidas y ofrecer un servicio al cliente excepcional.
Responsabilidades:
- Asesorar y vender productos de revestimiento cerámico y línea sanitaria.
- Atender clientes en punto de venta y realizar visitas externas por zonas asignadas.
- Cumplir metas de venta y mantener excelentes relaciones con los clientes.
Requerimientos:
- Tecnólogo o estudiante universitario en mercadeo, administración, ventas, diseño o áreas afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en ventas consultivas en el sector construcción o diseño.
- Capacidad para gestionar instituciones, convenios empresariales o clientes especializados.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.