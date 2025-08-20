Empresas en Colombia buscan personal sin experiencia: así puede aplicar

Cada vez son más las compañías en Colombia que están apostando por abrir espacios laborales para personas sin experiencia.

Estas ofertas no solo representan una oportunidad para quienes buscan empleo formal, sino que también responden a la necesidad de las empresas de fortalecer sus equipos con personal motivado y dispuesto a aprender.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes. Al final de cada una encontrará el enlace de postulación.

Mercaimpulsadoras – Medellín

salario: $ 1.581.000 a $ 1.800.000

Manpower requiere mercaimpulsadoras para trabajar en puntos de venta de Colanta.

Requisitos:

Tener moto (indispensable).

Licencia con mínimo seis meses de antigüedad.

No se requiere experiencia.

Ser bachiller.

Condiciones laborales:

Salario base $1.581.000 + prestaciones de ley + auxilio de rodamiento ($9.728 diarios) + auxilio de transporte.

Horario: lunes a sábado y dos domingos al mes, con turnos asignados entre las 7:00 a. m. y 8:00 p. m

Asesor comercial call center – Medellín

salario: $ 1.423.500 + comisiones sin techo

Importante empresa del sector servicios busca bachilleres con o sin experiencia para desempeñarse como asesores comerciales en call center.

Funciones:

Atender y asesorar clientes a través del canal de contact center.

Ofrecer servicios y realizar ventas ajustadas a las necesidades de los clientes.

Requisitos:

Bachiller culminado.

No se requiere experiencia.

Buena actitud, habilidades comunicativas y orientación al cliente.

Condiciones laborales:

Contrato por obra o labor.

Salario mínimo legal vigente garantizado + comisiones sin techo.

Pago quincenal.

Jornada de lunes a viernes de 5:00 a. m. a 2:30 p. m. o de 5:30 a. m. a 3:00 p. m. (no se trabaja fines de semana).

Posibilidad de vinculación directa con la empresa.

Ubicación cercana a la estación Industriales, Medellín.

Guarda de seguridad – norte de Bogotá

Salario: $ 1.423.500Empresa del sector servicios requiere guardas de seguridad con y sin experiencia.

Requisitos:

Ser bachiller.

Curso de seguridad vigente.

Condiciones laborales:

Salario de $1.423.500 + auxilio de transporte + prestaciones de ley + pago de horas extras + recargos nocturnos y festivos.

Contrato a término fijo.

Lugar de trabajo: norte de Bogotá.

Turnos rotativos de 8, 10 o 12 horas.

Funciones:

Brindar y garantizar seguridad física en diferentes instalaciones.

Atender clientes en centros comerciales, zonas residenciales, centros empresariales y bodegas.

Mensajero con moto – Bogotá

Salario: a convenir

Importante empresa de consumo masivo busca mensajeros con moto, con o sin experiencia.

Requisitos:

Ser bachiller.

Tener moto con papeles al día.

Contar con celular con datos.

Funciones:

Visitar tiendas diariamente.

Ubicar material publicitario y diligenciar encuestas.

Mantener la organización de productos en cada punto.

Reportar información al finalizar cada ruta.

Condiciones laborales:

Horario: desde las 7:00 a. m. hasta terminar la ruta (locales y cercanas).

Salario: smmlv + auxilio de transporte legal.

Auxilios adicionales: $15.496 transporte diario (ruta local), $5.000 diarios por datos de celular, $16.397 diarios por transporte.

Auxiliar de atracciones – Bogotá

salario: a convenir

Reconocido parque de diversiones requiere auxiliares de operaciones en distintas áreas: taquilla, encuestre o veterinaria, alimentos y bebidas.

Requisitos:

Bachiller culminado.

Con o sin experiencia.

Condiciones laborales:

Horarios rotativos según necesidad del parque (mínimo 4 horas, máximo 10).

Disponibilidad para trabajar hasta las 11:00 p. m., domingos y festivos en temporadas altas.

Contrato con prestaciones de ley, auxilio de transporte y recargos según corresponda.

Salario proporcional a horas trabajadas con base en el smmlv.

Operario de punto – Papa John’s Manizales

salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000

Papa John’s del Grupo Nutresa busca operarios de punto de venta con o sin experiencia.

Requisitos:

Noveno grado aprobado, bachiller o técnico.

Funciones:

Atención al cliente.

Preparación de alimentos.

Manejo de dinero.

Aseo y organización del punto de venta.

Condiciones laborales:

Contrato indefinido con vinculación directa a la empresa.

Jornada de domingo a domingo en turnos rotativos (apertura: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. / cierre: 5:00 p. m. a 12:00 p. m.).

Un día de descanso entre semana.

Salario mínimo + auxilio de transporte y prestaciones de ley.

Beneficios adicionales:

Asesoría psicológica y jurídica ilimitada (también para familiares).

Bono de día flexible de trabajo.

Convenios con gimnasios, ópticas y bicicletas eléctricas.

Bonos alimenticios.

Seguro de vida.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Asesor comercial – Granada

salario: $ 1.423.500 + comisiones

Empresa del sector tecnológico requiere asesores comerciales con o sin experiencia para venta de producto innovador de pagos automáticos.

Requisitos:

Bachiller culminado.

Excelente actitud comercial, motivación y orientación al logro.

Disponibilidad para trabajar en puntos físicos.

Condiciones laborales:

Contrato por obra o labor.

Salario base $1.423.500 + prestaciones de ley + comisiones diarias, semanales y mensuales.

Bonificación fija de $145.000 desde el cuarto mes (no prestacional).

Pagos quincenales.

Posibilidad de ingreso directo con la empresa al año.

Jornada laboral:

Domingo a domingo (día de descanso lunes o martes).

8 horas diarias aprox. entre 7:00 a. m. y 5:00 p. m.