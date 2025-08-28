En Cali hay nuevas ofertas laborales. Conózcalas acá

En Cali hay nuevas oportunidades laborales para quienes están en la búsqueda de empleo o desean un cambio en su carrera. Empresas de distintos sectores están abriendo vacantes que requieren ser ocupadas con prontitud.

Postularse es rápido y gratuito. Al final de cada oferta encontrará el enlace para aplicar. Recuerde: si completa bien sus datos, tendrá más opciones de ser seleccionado.

Ejecutivo de vehículo en Cali

Salario a convenir

Banco de Occidente se encuentra en búsqueda de un ejecutivo de vehículo en Cali.

El desafío de este cargo será lograr las metas comerciales establecidas por la gerencia nacional zonal, mediante la implementación de técnicas comerciales efectivas que contribuyan a la estrategia del banco, asegurando un nivel de cumplimiento del 100 % del presupuesto de colocación, de acuerdo con los indicadores del modelo comercial: productividad, devoluciones de crédito, negaciones por filtro comercial, generando así un crecimiento rentable para la organización.

Funciones:

Realizar visitas comerciales estratégicas y participar en ferias del sector.

Fortalecer relaciones con concesionarios y atender a clientes referidos.

Impulsar la venta del paquete de asegurabilidad con enfoque en las necesidades del cliente.

Requisitos:

Profesional universitario en administración de empresas, contaduría, negocios internacionales, finanzas, economía o ingeniería industrial.

Mínimo un año de experiencia comercial y de servicio al cliente en el campo automotriz.

Deseable, conocimiento en manejo de meta comercial, atención al cliente y gestión comercial externa.

Condiciones laborales:

Tipo de contrato: indefinido.

Rango salarial: $ 2.000.000 - $ 2.600.000.

Modalidad laboral: presencial.

Beneficios:

Beneficios económicos extralegales.

Tarde libre de cumpleaños.

Oportunidad de crecimiento profesional en el mejor banco para trabajar en Colombia.

Póliza de vida.

Acceso a productos financieros con beneficios por ser segmento selecto banco.

Fondo de empleados.

Un día hábil de permiso por calamidad por mascota.

Auxiliar de admisiones - Cali

Salario a convenir

Se requiere auxiliar de admisiones o línea de frente con mínimo un año de experiencia en el cargo en el sector salud, con excelente presentación personal y disposición hacia los clientes. Es indispensable contar con estudios administrativos de servicios de salud o estar culminando esta carrera.

Condiciones laborales:

Salario: a convenir.

Horario: 8 horas diarias de lunes a sábados.

Contrato: obra o labor (este se puede renovar cada 11 meses) + todas las prestaciones de ley.

Auxiliar de archivo en Cali

Salario: $ 1.423.000

Se busca auxiliar de archivo.

Requisitos:

Técnico o tecnólogo en carreras de gestión documental.

Experiencia mínima de un año en actividades de archivo de gestión y archivo central.

Custodia de documentos, manteniéndolos organizados y a disposición del cliente interno y externo.

Condiciones laborales:

Contrato: obra o labor.

Horario: lunes y viernes de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. y martes a jueves de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Salario: $ 1.423.500 + auxilio de transporte legal + prestaciones sociales.

Coordinador de operaciones de aseo en Cali (supervisor de personal de aseo)

Salario: $ 2.160.000

Se requiere coordinador de operaciones de aseo, responsable de coordinar y controlar la ejecución de los servicios de la línea de aseo y mantenimiento ofrecidos a clientes y zonas asignadas, asegurando el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio y las políticas corporativas.

Requisitos:

Técnico, tecnólogo o profesional en carreras administrativas o afines.

Experiencia mínima de dos años.

Manejo intermedio de Excel (se valida con prueba).

Habilidades en servicio al cliente, liderazgo y control operativo.

Funciones:

Seguimiento a contratos.

Supervisión y seguimiento de equipos de trabajo.

Coordinación de insumos y dotación del personal.

Gestión de novedades de nómina y reportes para la facturación.

Atención a clientes y solución de PQR.

Condiciones laborales:

Salario: $ 2.160.000 + auxilio legal de transporte $ 200.000 + auxilio de medios de transporte $ 282.000.

Contrato: obra o labor.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Lugar de trabajo: Pereira (presencial).

Administrador de tienda de moda en Cali

Salario: $ 2.100.000

STF Group (StudioF, Ela y STF Man) requiere administrador de tienda para liderar la apertura de su nueva sede en el centro comercial Cenco Limonar Sur en Cali.

Responsabilidades:

Liderar la apertura y operativa diaria de la tienda.

Gestionar y motivar al equipo de ventas para alcanzar objetivos.

Implementar estrategias de visual merchandising acorde a la marca.

Supervisar inventarios y reposición de mercancía.

Asegurar excelente atención al cliente y experiencia de compra.

Coordinar horarios y turnos del personal.

Requisitos:

Experiencia previa como administrador de tienda o cargo similar en el sector moda.

Conocimiento en visual merchandising y estrategias de venta.

Habilidad para liderar y motivar equipos de trabajo.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Auxiliar de inventarios en Cali

Salario: $ 1.400.000 a $ 1.500.000

La empresa PASH (Seven Seven, Facol y Patprimo) requiere bachiller o técnico con mínimo un año de experiencia en inventarios (bodegas), realización de inventarios físicos, cíclicos y aleatorios, recepción y entrega de mercancía, así como manejo del sistema SAP.

Responsabilidades:

Surtir y recibir mercancía en bodega.

Realizar inventarios adecuados y precisos.

Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.

Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.

Apoyar funciones operativas del almacén.

Requisitos:

Bachillerato completo.

Experiencia comprobable en retail moda y calzado.

Islero / Vendedor de servicios en Cali

Salario: $ 1.423.000

Se requiere islero - vendedor de servicios para estación de combustible.

Responsabilidades:

Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia.

Surtir combustible y/o gas a los vehículos.

Manejar transacciones en efectivo y con tarjeta.

Mantener la estación de servicio limpia y ordenada.

Asistir en inventarios y pedidos.

Ofrecer productos adicionales que comercialice la sede.

Requisitos: