En septiembre aumentaron las ofertas de empleo. Conozca las vacantes disponibles

Empresas aprovechan esta época para abrir vacantes de temporada y fortalecer sus equipos de trabajo. Según el DANE, en julio de 2025 la tasa de desempleo en Colombia fue del 8,8%, una cifra que refleja la importancia de aprovechar las oportunidades laborales disponibles.

En esta nota encontrará algunas vacantes destacadas. Al final de cada oferta estará el enlace de postulación. Y si ninguna de ellas se ajusta a sus expectativas o no corresponde con su perfil, lo invitamos a explorar Semana Empleos, donde podrá acceder a más de 110.000 ofertas de trabajo en todo el país.

Asesor Comercial en Medellín

Salario: 1.423.000 a $ 3.900.000

La empresa continúa creciendo y busca integrar un asesor comercial para proyectos inmobiliarios.

Misión del cargo: atender, asesorar y orientar al cliente en las actividades inherentes al proceso de ventas de proyectos inmobiliarios, con el fin de cumplir las metas establecidas y lograr clientes satisfechos.

Requisitos:

Técnico o tecnólogo culminado en áreas administrativas o comerciales

Estudiante universitario de carreras administrativas

Experiencia mínima de 1 año en ventas en empresas del sector financiero, construcción, salud o automotriz

Condiciones:

Salario base de SMLV + bonificaciones por cumplimiento de meta (aproximado mensual $3.953.853)

Contrato directo a término fijo, prorrogable de acuerdo con el desempeño

Valera de 8 días libres adicionales al año

Día libre por cumpleaños

Horario de lunes a domingo (9:30 a.m. a 5:30 p.m.), con un día de descanso entre semana y un fin de semana libre al mes

Lugar: Medellín (disponibilidad para laborar en el horario establecido)

Promotor de crédito de ropa - Bogotá zona sur

Salario: $ 1.423.500

Se requiere promotor de crédito de ropa para desempeñarse como asesor de ventas externo, rotando en la zona sur de Bogotá (CC Plaza de las Américas, Outlet Cra 7ma, CC Ensueño y CC Tunal), interactuando directamente con consumidores para explicar los beneficios del crédito en ropa de la marca Stirpe.

Responsabilidades:

Promocionar el crédito de ropa

Explicar a los clientes los beneficios y características del crédito

Rotar en diferentes puntos de la zona sur de Bogotá

Captar el interés de nuevos clientes potenciales

Requerimientos:

Excelentes habilidades comunicativas e interpersonales

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo, con un día compensatorio y pago de dominicales

Buena presentación personal

Condiciones:

Salario base fijo: $1.423.500 + $200.000 de auxilio de transporte + prestaciones de ley

Comisiones sin techo, incentivos y premios (prestacionales)

Pagos quincenales

Contrato directo con la empresa

Bachilleres con moto - Sin experiencia Bogotá

Salario a convenir

Se buscan brigadistas para apoyar el lanzamiento de un producto en tiendas OXXO en Bogotá.

Duración del proyecto: del 06 de agosto al 11 de septiembre de 2025Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Lugar: rutas locales asignadas por la marca.

Funciones:

Instalación de regletas

Surtido de exhibiciones en los puntos asignados

Condiciones:

Contrato con todas las prestaciones de ley

Salario básico mensual: $1.423.500 aproximadamente (SMLV + auxilio de transporte legal)

Auxilio de transporte diario adicional: $16.397 por ruta local

Auxilio de datos: $5.000 diarios

Requisitos:

Celular inteligente en buen estado

Disponibilidad de moto (propia o prestada) con SOAT y técnico-mecánica vigente

Licencia de conducción activa A2 (validada en RUNT)

Este puesto requiere del licencia de conducción activa A2. | Foto: 123rf

Analista de planeación Norte De Bogotá

En Lili Pink y Yoi, líderes en moda en Colombia, se busca analista de planeación responsable de garantizar que las tiendas cuenten con el inventario adecuado.

Responsabilidades:

Garantizar el abastecimiento y niveles de inventario óptimos

Entregar indicadores y realizar informes basados en el análisis comercial de venta y rotación

Identificar productos de alta y baja rotación

Analizar y gestionar traslados de producto entre tiendas

Detectar patrones de consumo y oportunidades de mejora en el surtido

Requerimientos:

Profesional en ingeniería industrial, administración de empresas o carreras afines

Experiencia mínima de 1 año en roles similares

Habilidades analíticas para manejo de indicadores de ventas y rotación

Experiencia en análisis y gestión de inventarios

Capacidad para identificar mejoras en el surtido

Profesional de inversiones Bogotá

Salario: $ 4.928.400

Misión del cargo: garantizar la operación eficiente de las inversiones y el endeudamiento de la organización, cumpliendo las condiciones pactadas con los intermediarios, asegurando la adecuada administración y custodia de títulos valores, y controlando el endeudamiento.

Se requiere desarrollar y aplicar metodologías de análisis, control de indicadores y proyecciones de activos, flujos de caja y costos financieros.

Formación: profesional en administración de empresas, finanzas, ingeniería industrial o áreas afines.

Experiencia:

Mínimo 3 años en operación de inversiones y obligaciones financieras

Implementación y análisis de flujo de caja

Desarrollo de metodologías para proyección y control financiero

Conocimientos deseables: Power Query, Power BI, Power Pivot, Knime

Condiciones:

Contrato indefinido

Jornada: lunes a viernes, 40 horas semanales

Salario: $4.928.400

Modalidad: híbrido

Ubicación: Bogotá

Líder comercial - Rueda de empleo Bogotá

Salario: $ 3.500.000

Se requiere líder comercial profesional en carreras administrativas, con especialización en gestión comercial o ventas, para importante empresa del sector.

Requisitos:

Experiencia mínima de 3 a 5 años en manejo de equipos comerciales (preferiblemente en empresas de seguridad privada)

Conocimientos en licitaciones públicas y privadas

Condiciones:

Contrato: término indefinido

Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

Salario: $3.500.000 + comisiones/bonos por resultados

Funciones:

Definir, ejecutar y dar seguimiento a la estrategia comercial

Analizar indicadores y oportunidades de negocio

Identificar opciones de crecimiento en el mercado

Liderar, motivar y desarrollar al equipo de trabajo

Operador sala de cine sin experiencia en Medellín

Salario: $ 1.423.500

Se requieren operadores de cine para trabajar en Medellín. No se requiere experiencia previa, pero sí actitud positiva y disposición para aprender.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en taquilla, confitería y salas VIP

Brindar servicio al cliente

Apoyar en diferentes áreas del cine según se requiera

Mantener limpieza y orden en las áreas asignadas

Requerimientos:

Bachiller completo

Actitud positiva y proactiva

Habilidad para trabajo en equipo

Disponibilidad para fines de semana y horarios rotativos

No estar estudiando actualmente

