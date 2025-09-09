Empleo
En septiembre aumentaron las ofertas de empleo. Conozca las vacantes disponibles
¿Sin trabajo? ¡Este podría ser el mes para conseguirlo!
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Empresas aprovechan esta época para abrir vacantes de temporada y fortalecer sus equipos de trabajo. Según el DANE, en julio de 2025 la tasa de desempleo en Colombia fue del 8,8%, una cifra que refleja la importancia de aprovechar las oportunidades laborales disponibles.
En esta nota encontrará algunas vacantes destacadas. Al final de cada oferta estará el enlace de postulación. Y si ninguna de ellas se ajusta a sus expectativas o no corresponde con su perfil, lo invitamos a explorar Semana Empleos, donde podrá acceder a más de 110.000 ofertas de trabajo en todo el país.
Asesor Comercial en Medellín
Salario: 1.423.000 a $ 3.900.000
La empresa continúa creciendo y busca integrar un asesor comercial para proyectos inmobiliarios.
Misión del cargo: atender, asesorar y orientar al cliente en las actividades inherentes al proceso de ventas de proyectos inmobiliarios, con el fin de cumplir las metas establecidas y lograr clientes satisfechos.
Requisitos:
- Técnico o tecnólogo culminado en áreas administrativas o comerciales
- Estudiante universitario de carreras administrativas
- Experiencia mínima de 1 año en ventas en empresas del sector financiero, construcción, salud o automotriz
Condiciones:
- Salario base de SMLV + bonificaciones por cumplimiento de meta (aproximado mensual $3.953.853)
- Contrato directo a término fijo, prorrogable de acuerdo con el desempeño
- Valera de 8 días libres adicionales al año
- Día libre por cumpleaños
- Horario de lunes a domingo (9:30 a.m. a 5:30 p.m.), con un día de descanso entre semana y un fin de semana libre al mes
- Lugar: Medellín (disponibilidad para laborar en el horario establecido)
Promotor de crédito de ropa - Bogotá zona sur
Salario: $ 1.423.500
Se requiere promotor de crédito de ropa para desempeñarse como asesor de ventas externo, rotando en la zona sur de Bogotá (CC Plaza de las Américas, Outlet Cra 7ma, CC Ensueño y CC Tunal), interactuando directamente con consumidores para explicar los beneficios del crédito en ropa de la marca Stirpe.
Responsabilidades:
- Promocionar el crédito de ropa
- Explicar a los clientes los beneficios y características del crédito
- Rotar en diferentes puntos de la zona sur de Bogotá
- Captar el interés de nuevos clientes potenciales
Requerimientos:
- Excelentes habilidades comunicativas e interpersonales
- Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo, con un día compensatorio y pago de dominicales
- Buena presentación personal
Condiciones:
- Salario base fijo: $1.423.500 + $200.000 de auxilio de transporte + prestaciones de ley
- Comisiones sin techo, incentivos y premios (prestacionales)
- Pagos quincenales
- Contrato directo con la empresa
Bachilleres con moto - Sin experiencia Bogotá
Salario a convenir
Se buscan brigadistas para apoyar el lanzamiento de un producto en tiendas OXXO en Bogotá.
Duración del proyecto: del 06 de agosto al 11 de septiembre de 2025Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
Lugar: rutas locales asignadas por la marca.
Funciones:
- Instalación de regletas
- Surtido de exhibiciones en los puntos asignados
Condiciones:
- Contrato con todas las prestaciones de ley
- Salario básico mensual: $1.423.500 aproximadamente (SMLV + auxilio de transporte legal)
- Auxilio de transporte diario adicional: $16.397 por ruta local
- Auxilio de datos: $5.000 diarios
Requisitos:
- Celular inteligente en buen estado
- Disponibilidad de moto (propia o prestada) con SOAT y técnico-mecánica vigente
- Licencia de conducción activa A2 (validada en RUNT)
Analista de planeación Norte De Bogotá
En Lili Pink y Yoi, líderes en moda en Colombia, se busca analista de planeación responsable de garantizar que las tiendas cuenten con el inventario adecuado.
Responsabilidades:
- Garantizar el abastecimiento y niveles de inventario óptimos
- Entregar indicadores y realizar informes basados en el análisis comercial de venta y rotación
- Identificar productos de alta y baja rotación
- Analizar y gestionar traslados de producto entre tiendas
- Detectar patrones de consumo y oportunidades de mejora en el surtido
Requerimientos:
- Profesional en ingeniería industrial, administración de empresas o carreras afines
- Experiencia mínima de 1 año en roles similares
- Habilidades analíticas para manejo de indicadores de ventas y rotación
- Experiencia en análisis y gestión de inventarios
- Capacidad para identificar mejoras en el surtido
Profesional de inversiones Bogotá
Salario: $ 4.928.400
Misión del cargo: garantizar la operación eficiente de las inversiones y el endeudamiento de la organización, cumpliendo las condiciones pactadas con los intermediarios, asegurando la adecuada administración y custodia de títulos valores, y controlando el endeudamiento.
Se requiere desarrollar y aplicar metodologías de análisis, control de indicadores y proyecciones de activos, flujos de caja y costos financieros.
Formación: profesional en administración de empresas, finanzas, ingeniería industrial o áreas afines.
Experiencia:
- Mínimo 3 años en operación de inversiones y obligaciones financieras
- Implementación y análisis de flujo de caja
- Desarrollo de metodologías para proyección y control financiero
Conocimientos deseables: Power Query, Power BI, Power Pivot, Knime
Condiciones:
- Contrato indefinido
- Jornada: lunes a viernes, 40 horas semanales
- Salario: $4.928.400
- Modalidad: híbrido
- Ubicación: Bogotá
Líder comercial - Rueda de empleo Bogotá
Salario: $ 3.500.000
Se requiere líder comercial profesional en carreras administrativas, con especialización en gestión comercial o ventas, para importante empresa del sector.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 3 a 5 años en manejo de equipos comerciales (preferiblemente en empresas de seguridad privada)
- Conocimientos en licitaciones públicas y privadas
Condiciones:
- Contrato: término indefinido
- Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.
- Salario: $3.500.000 + comisiones/bonos por resultados
Funciones:
- Definir, ejecutar y dar seguimiento a la estrategia comercial
- Analizar indicadores y oportunidades de negocio
- Identificar opciones de crecimiento en el mercado
- Liderar, motivar y desarrollar al equipo de trabajo
Operador sala de cine sin experiencia en Medellín
Salario: $ 1.423.500
Se requieren operadores de cine para trabajar en Medellín. No se requiere experiencia previa, pero sí actitud positiva y disposición para aprender.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes en taquilla, confitería y salas VIP
- Brindar servicio al cliente
- Apoyar en diferentes áreas del cine según se requiera
- Mantener limpieza y orden en las áreas asignadas
Requerimientos:
- Bachiller completo
- Actitud positiva y proactiva
- Habilidad para trabajo en equipo
- Disponibilidad para fines de semana y horarios rotativos
- No estar estudiando actualmente
Condiciones:
- Horario: domingo a domingo, con día compensatorio en semana, turnos rotativos entre 9:00 a.m. y 2:00 a.m. (incluye transporte hasta la residencia a partir de las 10:00 p.m.)
- Salario: se paga por horas + prestaciones sociales + $200.000 de auxilio de transporte + recargos y horas extra
- Lugar: Centro Comercial Arkadia o Centro Comercial El Tesoro
- Contratación inmediata