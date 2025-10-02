En todo el país se abrieron miles de vacantes en call centers y servicio al cliente

El sector de call centers y servicio al cliente sigue siendo uno de los mayores generadores de empleo en Colombia. Esta semana se abrieron miles de vacantes en distintas ciudades del país, con opciones para bachilleres recién graduados, técnicos y profesionales que buscan un trabajo estable, formal y con oportunidades de crecimiento.

Las empresas están contratando personal con y sin experiencia, ya que muchas ofrecen capacitación remunerada para que los nuevos empleados puedan desarrollar habilidades en comunicación, ventas y manejo de clientes.

Además, los horarios suelen ser flexibles y en algunos casos existe la opción de trabajar desde casa, lo que se ha convertido en un atractivo clave para quienes quieren equilibrar mejor su vida personal y laboral.

Estas vacantes se encuentran disponibles en Semana Empleos, donde encontrará estas y más de 110.000 ofertas activas en todo el país, con procesos 100 % gratuitos y virtuales.

3 claves para aplicar a un call center y quedar contratado

Destaque sus habilidades blandas: en call centers no siempre piden experiencia, pero sí valoran la paciencia, la empatía y la capacidad de escuchar. Resalte estas cualidades en su hoja de vida y en la entrevista. Muestre disposición para aprender: muchas empresas ofrecen capacitación paga. Señale que está abierto a entrenarse en ventas, servicio al cliente y manejo de herramientas digitales. Eso le dará ventaja frente a otros candidatos. Adapte su hoja de vida al cargo: use palabras clave como “servicio al cliente”, “resolución de problemas” o “ventas”. Esto le ayudará a pasar los filtros de inteligencia artificial y a destacar en procesos masivos.

Algunas de las vacantes disponibles

Asesora de ventas / Auxiliar de Ventas / Vendedora / Tienda Naturista Bogotá

Salario: $ 1.529.000 a $ 1.800.000

En este cargo, la persona seleccionada será asesora de ventas en una de las tiendas naturistas de la marca empleadora. Tendrá a su cargo brindar asesoramiento a los clientes sobre los productos y realizar las ventas dentro del punto físico.

Se brinda capacitación.

Requisitos:

Bachiller certificado.

Experiencia mínima de 6 meses en asesoría de ventas presenciales en tienda.

Excelente servicio al cliente.

Disponibilidad para trabajar en centros comerciales al norte de Bogotá.

Condiciones

Salario $1.529.000 + Aux de transporte $200.000 y todas las prestaciones de ley + Comisiones por cumplimiento en metas desde $100.000 hasta $500.000 + Premio por tareas de mercadeo

$1.529.000 + Aux de transporte $200.000 y todas las prestaciones de ley + Comisiones por cumplimiento en metas desde $100.000 hasta $500.000 + Premio por tareas de mercadeo Horario de Lunes a domingo con descanso entre semana, Turno de Apertura 8am A 4pm y Turno de cierre 12pm A 8pm.

de Lunes a domingo con descanso entre semana, Turno de Apertura 8am A 4pm y Turno de cierre 12pm A 8pm. Contrato: Obra o labor hasta 1 año. Posibilidad de vinculación directa.

Estas posiciones no son por temporada; se ofrece estabilidad laboral.

Asesores call center lunes a sábado hombre o mujer Bogotá

Salario: $ 1.425.500 a $ 3.500.000

Una importante empresa del país busca asesores call center. Se valora a su equipo y se ofrecen excelentes beneficios y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Atención y gestión de llamadas entrantes y salientes.

Venta de productos intangibles a clientes potenciales.

Cumplimiento de metas e indicadores establecidos.

Registro y actualización de información en el sistema.

Ofrecer una excelente atención al cliente.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses en call center.

Bachiller académico.

Disponibilidad para trabajar en Zona Franca/Fontibón.

Asesor call center – Temporal Medellín

Salario a convenir

La compañía tiene como prioridad el bienestar de sus colaboradores y sus familias, brindando estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo.

Se busca asesor de experiencia del cliente temporal, quien tendrá como función asesorar al cliente sobre productos y servicios ofrecidos por el negocio y dar respuesta a sus solicitudes a través de los diferentes canales de comunicación, de acuerdo con el protocolo establecido, con el fin de satisfacer sus necesidades, generar fidelización y lograr los objetivos de la unidad estratégica de negocio.

Debes ser técnico en áreas administrativas, comerciales, servicio al cliente, de mercadeo o afines y contar mínimo con 1 año de experiencia en servicio al cliente, call center, manejo de redes sociales, manejo de PQR’s, televentas, entre otras afines al cargo.

Condiciones:

Contrato obra o labor por 4 meses

Horario: disponibilidad para laborar de domingo a domingo con día compensatorio en semana. (100% presencial)

Salario: $ 2.186.000

Monitor de calidad (Contact Center) Bogotá

Salario: $ 2.204.900

Se busca monitor de calidad (contact center) para una de las compañías más innovadoras, con el fin de transformar positivamente la vida de las personas.

Misión

Responder por la información de la prestación del servicio y realizar seguimiento a los indicadores de gestión, mediante el monitoreo y análisis de la operación, permitiendo la implementación de acciones de mejora en la oportunidad y calidad del servicio, la oportuna toma de decisiones y el cumplimiento de metas y rentabilidad requerida por la operación.

Perfil

Técnico o IV semestre aprobado en Ciencias de la Ingeniería, Ciencias de la Administración o en Ciencias Sociales y Humanas.

1 año en cargos relacionados con servicio al cliente, personalizado o en call center y en áreas de calidad, monitoreo de llamadas en compañías de servicio con cliente b2b.

Beneficios

Auxilios educativos pata ti y para tus hijos.

Prima de antigüedad.

Préstamo de vivienda.

Prima extralegal.

Condiciones

Salario $2.204.900 + Prestaciones de ley.

Contrato fijo hasta el 31/ 03/ 2026 con renovación

Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Asesor servicio al cliente call center - Medellín

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.800.000

Una empresa requiere asesor de servicio al cliente en Medellín.

El cargo está orientado a brindar atención personalizada a los clientes corporativos, resolver consultas, ofrecer soluciones efectivas y asegurar un servicio excepcional. Se ofrece un ambiente de trabajo moderno e inclusivo, con oportunidades de crecimiento y un atractivo paquete de beneficios.

Responsabilidades:

Atender llamadas de clientes y resolver consultas de manera efectiva.

Registrar información precisa y detallada en el sistema.

Ofrecer soluciones rápidas y efectivas a los problemas planteados por los clientes.

Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

Participar en capacitaciones para mejorar el servicio.

Requerimientos: