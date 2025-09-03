¿Es abogado? Conozca estas ofertas laborales y aplique hoy mismo

El sector legal en Colombia sigue abriendo puertas para profesionales del derecho en diferentes regiones del país. Actualmente, empresas de gran reconocimiento y firmas especializadas están en la búsqueda de abogados con distintos perfiles, desde junior hasta expertos en áreas inmobiliarias, societarias, comerciales y judiciales.

Estas oportunidades representan no solo estabilidad laboral, sino también la posibilidad de crecer en entornos dinámicos y retadores, con empresas que valoran el compromiso, la excelencia y la actualización constante en materia legal.

A continuación, encontrará una selección de vacantes destacadas para abogados en ciudades como Medellín, Bogotá, Barranquilla y Santa Marta, junto con sus principales responsabilidades, requisitos y enlaces directos para postularse.

Si desea conocer la oferta completa de trabajos en el país, haga clic acá.

Abogado Medellín

Salario a convenir

Importante empresa del sector Retail de marcas reconocidas como Americanino, Chevignon, Esprit, American Eagle, Rifle, G-star Raw, Mango, Naf Naf, entre otras, requiere para su equipo de trabajo abogado con tarjeta profesional vigente.

Tendrá como misión gestionar integralmente los asuntos jurídicos relacionados con el área inmobiliaria y normativa de la organización, asegurando el cumplimiento legal y la protección de los intereses corporativos.

Sus funciones serán:

Elaboración, revisión y gestión de contratos de arrendamiento, contratos fiduciarios, promesas de compraventa y escrituras públicas.

Estudio de títulos y constitución o levantamiento de garantías inmobiliarias y mobiliarias.

Manejo de temas urbanísticos: licencias de construcción, planes parciales, POT.

Recuperación de cartera en etapa pre jurídica y jurídica, incluyendo atención y radicación de procesos judiciales.

Conocimiento y aplicación del Estatuto del Consumidor, gestión de PQR, acciones de tutela y demás requerimientos legales.

Velar por la seguridad jurídica de la compañía en términos de negociaciones con proveedores y terceros.

Gestión, control y coordinación de los contratos de arrendamiento de todas las compañías.

Revisión, control y manejo de asuntos relacionados con el estatuto del consumidor, tales como la gestión de PQR, reclamaciones de cualquier índole, regulaciones sobre publicidad, iniciativas comerciales y ventas mediante métodos no tradicionales.

Gestión y control de asuntos jurisdiccionales.

Se requiere abogado titulado con al menos 3 años de experiencia en asuntos inmobiliarios, comerciales, protección al consumidor y datos personales.

Abogado Jr. Bogotá

Salario: $ 2.800.000

Se busca abogado graduado interesado en el sector inmobiliario que desee adquirir experiencia en él. Se requiere buena comunicación asertiva. El cargo ofrece contrato a término indefinido, modalidad híbrida de trabajo, un excelente ambiente laboral y oportunidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Atender consultas jurídicas internas y externas de forma clara y oportuna.

Apoyar en la revisión de procesos de diferentes ramas jurídicas.

Analizar información y datos legales para generar reportes y soportar decisiones.

Asegurar el cumplimiento normativo en procesos del sector inmobiliario.

Brindar soporte jurídico al equipo en trámites y documentación legal.

Requerimientos:

Abogado graduado.

Conocimiento en el sector inmobiliario.

Habilidad en manejo y servicio al cliente.

Experiencia o formación en análisis de datos aplicados a lo jurídico.

Manejo en elaboración de PCV y revisión de procesos jurídicos.

Habilidad para atender y resolver consultas jurídicas.

Se ofrece contrato a término indefinido, salario de 2.800.000 COP, trabajo híbrido (3 días en oficina y 2 en casa).

Horarios de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. o de 10 a.m. a 7 p.m. (rotativos). Fines de semana: 2 fines de semana al mes de 10 a.m. a 5 p.m.

Sectores laborales: administración y oficina, derecho asesoría y afines, inmobiliario y construcción.

Abogado judicial Barranquilla

Se requiere abogado judicial encargado de analizar y evaluar jurídicamente el estado de los activos, asegurando que las acciones y decisiones estén alineadas con la legislación vigente y las políticas internas. El papel es crucial para alcanzar los objetivos del proceso de gestión jurídica.

Se requiere ser profesional en Derecho o áreas afines y contar con posgrado relacionado. El posgrado puede sustituirse con dos años adicionales de experiencia relevante. Se exige un mínimo de tres años de experiencia laboral general, con al menos dos años directamente relacionados con el cargo.

Entre las competencias clave se encuentran: conocimiento profundo de la legislación vigente, capacidad de análisis jurídico y habilidades para la gestión estratégica de procesos judiciales y activos. También se valora orientación a resultados y cumplimiento normativo.

Tipo de contrato: obra labor

Nivel de estudios requerido: profesional

Abogado Medellín

En Celerix se encuentra en búsqueda de un abogado con experiencia en contratos, derecho societario, derecho del consumidor y comercial.

Se busca una persona creativa, innovadora y abierta al cambio, que se destaque por su alto nivel de autoexigencia y que sepa escuchar y reconsiderar posiciones para explorar nuevas alternativas.

Requerimientos:

Profesional en Derecho.

Más de 4 años de experiencia como abogado.

Experiencia comprobable en contratos y derecho societario.

Abogado Santa Marta

Salario: $ 3.500.000

Se busca abogado dinámico y altamente calificado para unirse a un equipo en Santa Marta. Como letrado, formará parte de una firma que valora el compromiso y la excelencia en el servicio legal. La empresa se especializa en derecho comercial, contractual y administrativo, brindando a sus clientes soluciones integrales y efectivas.

Ofrecemos un entorno de trabajo colaborativo y oportunidades de crecimiento personal y profesional. El candidato ideal debe tener tarjeta profesional vigente y una experiencia mínima de tres años en el campo. Se espera que sea responsable, posea habilidades analíticas superiores y cuente con capacidad destacada para la investigación. También se valoran excelentes destrezas de comunicación oral y escrita.

Responsabilidades:

Asesorar a clientes en derecho comercial, contractual y administrativo.

Elaborar y revisar contratos y documentos legales.

Participar en negociaciones y mediaciones.

Realizar investigaciones jurídicas detalladas.

Mantenerse actualizado con las leyes y regulaciones pertinentes.

Representar a la firma en reuniones y litigios cuando sea necesario.

Requerimientos: