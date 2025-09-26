¿Es auxiliar de enfermería? Hay miles de vacantes activas en todo el país

Los auxiliares de enfermería cumplen un papel fundamental dentro del sistema de salud, pues son quienes apoyan de manera directa la atención y el bienestar de los pacientes. Gracias a su labor, los equipos médicos logran ofrecer un servicio más humano, oportuno y eficiente.

En la actualidad, se encuentran disponibles múltiples vacantes para auxiliares de enfermería en diferentes regiones del país. Estas oportunidades abarcan clínicas, hospitales, centros médicos privados y entidades públicas que requieren fortalecer su talento humano en distintas áreas de atención.

Aquí le presentamos algunas de las ofertas activas. Si desea conocer todas las vacantes abiertas y postularse sin costo, ingrese a la sección de Semana Empleos y aplique al cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: 123RF

Auxiliar de enfermería – Cali

Empresa: Keralty S.A.S

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol es vital para asegurar la eficiencia y eficacia de los servicios asistenciales, garantizando la disponibilidad de insumos y el control de costos.

Responsabilidades:

Gestionar la disponibilidad de insumos en la central de esterilización.

Optimizar los procesos operativos de los servicios asistenciales.

Brindar atención directa y empática a pacientes en situación de terminalidad.

Controlar los costos operativos asociados a los servicios.

Asegurar la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios asistenciales.

Requerimientos:

Técnico en enfermería con certificación.

Mínimo 2 años de experiencia en roles similares.

Conocimiento en procesos de esterilización y gestión operativa.

Habilidad para brindar atención compasiva y técnica a pacientes.

Capacidad para manejar situaciones sensibles y complejas.

Auxiliar de enfermería – Medellín

Empresa: Hospital Alma Mater de Antioquia

Salario: $ 2.847.000

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, será responsable de seguir los estándares aprobados por la institución y aplicar los protocolos de enfermería para brindar un cuidado seguro y de alta calidad.

Responsabilidades:

Proporcionar atención básica de salud a los pacientes.

Seguir los estándares aprobados y protocolos de enfermería.

Colaborar en la gestión del cuidado del paciente.

Apoyar al personal médico en procedimientos rutinarios.

Registrar y reportar cambios en la condición del paciente.

Asegurar un entorno seguro y limpio para los pacientes.

Requerimientos:

Título de Técnico en Auxiliar de Enfermería.

Conocimiento en protocolos de atención en salud.

Habilidad para trabajar en equipo.

Experiencia previa en entorno hospitalario o clínico.

Empatía y habilidades de comunicación efectivas.

Capacidad para manejar situaciones de estrés.

Auxiliar de enfermería en salas de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un asistente de enfermería en quirófano con experiencia, esta es su oportunidad de unirse a un equipo excepcional.

Responsabilidades:

Garantizar la adecuada atención de pacientes en pre y postoperatorio.

Actuar como circulante en salas de cirugía de alta complejidad.

Realizar toma de signos vitales y canalización de pacientes.

Proceder con el cateterismo cuando sea necesario.

Implementar manejo educativo y prevención de caídas en pacientes.

Requerimientos:

Título de técnico auxiliar de enfermería.

Registro en el RETHUS y resolución vigente.

Cursos actualizados de BLS y Código Blanco.

Experiencia superior a dos años en salas de cirugía de alta complejidad.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Auxiliar de enfermería – Rionegro

Empresa: Fundación Hospitalaria San Vicente De Paul

Salario: $ 2.554.000 a $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Si es un auxiliar de enfermería con al menos un año de experiencia en entidades hospitalarias y reside en el oriente antioqueño, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Asistir en la atención y cuidado de los pacientes.

Apoyar al personal de enfermería en procedimientos básicos.

Colaborar en el mantenimiento de registros de pacientes.

Asegurar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad.

Requerimientos:

Título de técnico auxiliar de enfermería.

Mínimo un año de experiencia en entidades hospitalarias.

Residencia preferiblemente en el oriente Antioqueño.