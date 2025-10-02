¿Es psicólogo? Conozca las vacantes de empleo disponibles en Bogotá

La psicología es una de las profesiones más demandadas en la capital colombiana, ya que desempeña un papel fundamental en el bienestar emocional, social y laboral de las personas. Es por eso, que reconocidas instituciones de salud, clínicas, fundaciones y empresas privadas están en búsqueda de profesionales que fortalezcan sus equipos y aporten sus conocimientos en diferentes contextos.

Las vacantes disponibles abarcan desde psicólogos clínicos y organizacionales, hasta perfiles especializados en áreas educativas, sociales y comunitarias, lo que abre un abanico de posibilidades para quienes buscan proyectar su carrera en esta disciplina.

¿Cómo postularse?

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas en la ciudad. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes puedes conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Profesional de atracción

Empresa: Amarilo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Su misión será ejecutar los procesos de selección de cargos operativos (obra - Construcción), así como analizar y consolidar los informes de gestión del área, de acuerdo con los lineamientos y directrices establecidos, para asegurar la vinculación oportuna del talento de acuerdo con los términos de competencias técnicas.

Responsabilidades:

Ejecutar procesos de selección para cargos operativos en construcción.

Analizar y consolidar informes de gestión del área de recursos humanos.

Asegurar la vinculación oportuna de talento según competencias técnicas.

Trabajar bajo los lineamientos y directrices establecidos por la empresa.

Requerimientos:

Profesional en psicología.

Experiencia de 3 años en selección de personal.

Especialista de talento en desarrollo

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Homecenter busca un profesional apasionado por el desarrollo organizacional y el liderazgo, que pueda liderar procesos clave a nivel nacional.

Responsabilidades:

Diseñar, coordinar y realizar seguimiento al modelo de Liderazgo organizacional.

Liderar la aplicación y análisis de la Encuesta de Entorno Laboral y Salud Emocional.

Diseñar e implementar iniciativas estratégicas para fortalecer el clima laboral.

Coordinar integralmente el proceso de Evaluación de Desempeño a nivel nacional.

Ejecutar y analizar entrevistas de retiro para identificar tendencias en renuncias voluntarias.

Elaborar informes de indicadores de gestión conforme a lineamientos corporativos.

Requerimientos:

Profesional en psicología con tarjeta profesional.

Experiencia mínima de tres años liderando procesos de desarrollo.

Psicólogo(a) de selección

Empresa: Confidencial

Salario: $ 3.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Compañía nacional está en búsqueda de un(a) psicólogo(a) de selección para fortalecer su equipo de gestión humana.

Responsabilidades:

Liderar procesos de selección de inicio a fin.

Garantizar una experiencia positiva para cada candidato.

Cumplir con tiempos y estándares de calidad en la gestión de vacantes.

Innovar en estrategias que conecten con el talento ideal.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o carreras afines.

Mínimo 3 años de experiencia en selección de personal.

Experiencia en entornos con alta rotación.

Conocimiento en aplicación e interpretación de pruebas psicotécnicas.

Excelentes habilidades de comunicación asertiva y análisis.

HR business partner

Empresa: Croydon

Salario: $ 4.090.000 a $ 4.419.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como generalista de RR. HH. será el enlace entre el talento humano y el liderazgo, garantizando un ambiente de trabajo positivo y productivo.

Responsabilidades:

Entender profundamente el negocio y sus desafíos para ofrecer soluciones de talento.

Asesorar a líderes y equipos en gestión humana como clima y desempeño.

Apoyar en la implementación de procesos de selección y desarrollo de talento.

Liderar iniciativas de transformación cultural y bienestar.

Analizar indicadores de gestión humana y proponer acciones de mejora.

Asegurar el cumplimiento de políticas de RR. HH. en la unidad de negocio.

Gestionar casos laborales en coordinación con el área legal.

Actuar como canal de escucha activa entre colaboradores y liderazgo.

Requerimientos:

Profesional en áreas administrativas o psicología.

Mínimo 2 años de experiencia como HRBP o Generalista de RR. HH.

Experiencia en sectores de moda, calzado o consumo masivo.

Conocimiento en procesos de selección, compensación y desarrollo.

Habilidades en análisis de indicadores de RR. HH.