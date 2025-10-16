Suscribirse

EMPLEO

Estas vacantes ofrecen ingresos de más de $7 millones: aplique ya

¡No deje pasar esta oportunidad laboral!

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

16 de octubre de 2025, 9:56 p. m.
Varias empresas han abierto una variedad significativa de empleos para aquellos que estén en búsqueda laboral.
Varias empresas han abierto una variedad significativa de empleos para aquellos que estén en búsqueda laboral. | Foto: Stock

¿Sabía que cada vez más empresas en Colombia están ofreciendo salarios superiores a los $7 millones mensuales para atraer talento especializado? Esta tendencia, impulsada por la recuperación económica y la transformación digital de las organizaciones, ha abierto la puerta a oportunidades laborales altamente competitivas.

Tecnología, ingeniería, salud y finanzas encabezan la lista de sectores con mejores niveles de remuneración. En ellos, se requieren perfiles con formación sólida y habilidades estratégicas capaces de aportar innovación y resultados medibles.

Además del salario, muchas de estas vacantes ofrecen beneficios complementarios como trabajo híbrido, programas de bienestar, incentivos por desempeño y formación continua, lo que convierte a estas ofertas en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad y crecimiento profesional. Aquí le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas activas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy.
Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy. | Foto: Stock/ Magneto

Gerente de comercio exterior – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: 13.000.000

Este puesto estratégico es clave para liderar las operaciones internacionales, desarrollando y ejecutando estrategias para optimizar el comercio exterior.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar estrategias de comercio exterior.
  • Gestionar y coordinar las operaciones de exportación.
  • Asegurar el cumplimiento de normativas internacionales.
  • Optimizar procesos de comercio exterior.
  • Liderar el equipo de comercio internacional.

Requerimientos:

  • Profesional en Negociación Internacional o afines.
  • 4 años de experiencia en roles de liderazgo.
  • Disponibilidad para residir en Barranquilla.
  • Conocimiento en exportaciones aéreas (Indispensable).
  • Experiencia en manejo de Zona Franca (Indispensable).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista en machine learning – Bogotá D.C.

Empresa: Summar

Salario: 8.400.000

En este rol, tendrá la oportunidad de trabajar de manera híbrida, combinando la flexibilidad del trabajo remoto con la colaboración presencial.

Responsabilidades:

  • Liderar proyectos de Machine Learning y Ciencia de Datos.
  • Desarrollar modelos predictivos y algoritmos avanzados.
  • Colaborar con equipos multidisciplinarios para integrar soluciones de datos.
  • Implementar y gestionar soluciones en Google Cloud Platform y Microsoft Azure.
  • Optimizar procesos y técnicas de análisis de datos para mejorar la toma de decisiones.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ciencias de la Computación, Estadística, Matemáticas o afines.
  • Mínimo cuatro años de experiencia en roles similares como especialista en datos.
  • Dominio de lenguajes de programación como Python R o SQL.
  • Experiencia en plataformas en la nube como Google Cloud Platform (GCP) y Microsoft Azure.
  • Habilidades demostradas en liderazgo de proyectos de ciencia de datos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Hay más de 175 mil vacantes abiertas en Colombia: conózcalas aquí

Director de marca – Medellín

Empresa: Atenea

Salario: 8.000.000 a 9.000.000

Esta es una oportunidad única para un jefe de branding con un enfoque en desarrollar campañas 360° y fortalecer el ADN de las marcas.

Responsabilidades:

  • Construir y custodiar la identidad y ADN de marca en todas las experiencias, productos y comunicaciones.
  • Desarrollar e implementar planes de marketing 360° (ATL BTL PR influencers eventos).
  • Coordinar equipos creativos y de comunicación (diseño, audiovisual, community content).
  • Gestionar lanzamientos, campañas, producción audiovisual.
  • Administrar presupuesto y medir ROl de las acciones de marca.
  • Liderar la gestión de reputación y manejo de crisis junto al área de PR.
  • Trabajar de manera transversal con áreas como Comercial, Innovación, Supply y RR. HH.

Requerimientos:

  • Profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o afines.
  • Especialización o Maestría en Branding o Marketing Digital (deseable).
  • Más de 4 años de experiencia en gestión de marcas de consumo masivo, belleza o personal care.
  • Experiencia en expansión en entornos y mercados extranjeros.
  • Experiencia en campañas 360°, lanzamientos de producto, manejo de equipos creativos y coordinación con agencias externas.
  • Conocimientos en branding storytelling, PR marketing de influencia y análisis de KPI.
  • Inglés intermedio/avanzado (deseable).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director gestión humana – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 10.555.000

¿Tiene una sólida experiencia liderando equipos de talento humano y busca un nuevo desafío? Croydon está en la búsqueda de un/a director de gestión humana para su oficina en Bogotá, Colombia.

Responsabilidades:

  • Liderar y participar en comités gerenciales, presentando y sustentando indicadores de gestión.
  • Diseñar y ejecutar estrategias para la mejora continua del clima laboral y la gestión del riesgo psicosocial (incluyendo el manejo del duelo, burnout y la atención primaria).
  • Manejar procesos legales laborales en colaboración con el área jurídica.
  • Supervisar la correcta aplicación de evaluaciones de desempeño para promociones e incrementos salariales.
  • Mantener actualizada la escala salarial y garantizar la equidad.
  • Desarrollar e implementar programas anuales de bienestar y capacitación.
  • Liderar el proceso de gestión humana bajo la norma ISO 9001.
  • Asegurar la actualización de todos los documentos legales del personal (Reglamento Interno, Código de Ética, etc.).

Requerimientos:

  • Experiencia: Al menos 5 años de experiencia progresiva en Talento Humano, con un mínimo de 3 años liderando equipos en cargos de dirección. Preferiblemente en empresas con más de 1200 empleados.
  • Formación Académica: Profesional en Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho o afines, con especialización en Derecho Laboral.
  • Ciudad: Bogotá.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Él era Ace Frehley, guitarrista de Kiss que falleció: esta fue su última publicación

2. Estados Unidos habría atacado otra supuesta embarcación narcotraficante cerca de Venezuela. Al parecer hay sobrevivientes

3. Juliana Guerrero y exdirectivos de la Fundación San José están en la mira de la Fiscalía

4. Juan Manuel Santos habló de 2026, criticó a los extremos, llamó “extremista” a Gustavo Petro y se refirió al centro como opción

5. Nacional anuncia tajante medida tras la sanción de la Dimayor a Morelos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboralEmpleo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.