Estas vacantes ofrecen ingresos de más de $7 millones: aplique ya
¿Sabía que cada vez más empresas en Colombia están ofreciendo salarios superiores a los $7 millones mensuales para atraer talento especializado? Esta tendencia, impulsada por la recuperación económica y la transformación digital de las organizaciones, ha abierto la puerta a oportunidades laborales altamente competitivas.
Tecnología, ingeniería, salud y finanzas encabezan la lista de sectores con mejores niveles de remuneración. En ellos, se requieren perfiles con formación sólida y habilidades estratégicas capaces de aportar innovación y resultados medibles.
Además del salario, muchas de estas vacantes ofrecen beneficios complementarios como trabajo híbrido, programas de bienestar, incentivos por desempeño y formación continua, lo que convierte a estas ofertas en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad y crecimiento profesional. Aquí le presentamos algunas de las ofertas disponibles.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas activas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Gerente de comercio exterior – Barranquilla
Empresa: Lextalento
Salario: 13.000.000
Este puesto estratégico es clave para liderar las operaciones internacionales, desarrollando y ejecutando estrategias para optimizar el comercio exterior.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar estrategias de comercio exterior.
- Gestionar y coordinar las operaciones de exportación.
- Asegurar el cumplimiento de normativas internacionales.
- Optimizar procesos de comercio exterior.
- Liderar el equipo de comercio internacional.
Requerimientos:
- Profesional en Negociación Internacional o afines.
- 4 años de experiencia en roles de liderazgo.
- Disponibilidad para residir en Barranquilla.
- Conocimiento en exportaciones aéreas (Indispensable).
- Experiencia en manejo de Zona Franca (Indispensable).
Especialista en machine learning – Bogotá D.C.
Empresa: Summar
Salario: 8.400.000
En este rol, tendrá la oportunidad de trabajar de manera híbrida, combinando la flexibilidad del trabajo remoto con la colaboración presencial.
Responsabilidades:
- Liderar proyectos de Machine Learning y Ciencia de Datos.
- Desarrollar modelos predictivos y algoritmos avanzados.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para integrar soluciones de datos.
- Implementar y gestionar soluciones en Google Cloud Platform y Microsoft Azure.
- Optimizar procesos y técnicas de análisis de datos para mejorar la toma de decisiones.
Requerimientos:
- Título profesional en Ciencias de la Computación, Estadística, Matemáticas o afines.
- Mínimo cuatro años de experiencia en roles similares como especialista en datos.
- Dominio de lenguajes de programación como Python R o SQL.
- Experiencia en plataformas en la nube como Google Cloud Platform (GCP) y Microsoft Azure.
- Habilidades demostradas en liderazgo de proyectos de ciencia de datos.
Director de marca – Medellín
Empresa: Atenea
Salario: 8.000.000 a 9.000.000
Esta es una oportunidad única para un jefe de branding con un enfoque en desarrollar campañas 360° y fortalecer el ADN de las marcas.
Responsabilidades:
- Construir y custodiar la identidad y ADN de marca en todas las experiencias, productos y comunicaciones.
- Desarrollar e implementar planes de marketing 360° (ATL BTL PR influencers eventos).
- Coordinar equipos creativos y de comunicación (diseño, audiovisual, community content).
- Gestionar lanzamientos, campañas, producción audiovisual.
- Administrar presupuesto y medir ROl de las acciones de marca.
- Liderar la gestión de reputación y manejo de crisis junto al área de PR.
- Trabajar de manera transversal con áreas como Comercial, Innovación, Supply y RR. HH.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o afines.
- Especialización o Maestría en Branding o Marketing Digital (deseable).
- Más de 4 años de experiencia en gestión de marcas de consumo masivo, belleza o personal care.
- Experiencia en expansión en entornos y mercados extranjeros.
- Experiencia en campañas 360°, lanzamientos de producto, manejo de equipos creativos y coordinación con agencias externas.
- Conocimientos en branding storytelling, PR marketing de influencia y análisis de KPI.
- Inglés intermedio/avanzado (deseable).
Director gestión humana – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: $ 10.555.000
¿Tiene una sólida experiencia liderando equipos de talento humano y busca un nuevo desafío? Croydon está en la búsqueda de un/a director de gestión humana para su oficina en Bogotá, Colombia.
Responsabilidades:
- Liderar y participar en comités gerenciales, presentando y sustentando indicadores de gestión.
- Diseñar y ejecutar estrategias para la mejora continua del clima laboral y la gestión del riesgo psicosocial (incluyendo el manejo del duelo, burnout y la atención primaria).
- Manejar procesos legales laborales en colaboración con el área jurídica.
- Supervisar la correcta aplicación de evaluaciones de desempeño para promociones e incrementos salariales.
- Mantener actualizada la escala salarial y garantizar la equidad.
- Desarrollar e implementar programas anuales de bienestar y capacitación.
- Liderar el proceso de gestión humana bajo la norma ISO 9001.
- Asegurar la actualización de todos los documentos legales del personal (Reglamento Interno, Código de Ética, etc.).
Requerimientos:
- Experiencia: Al menos 5 años de experiencia progresiva en Talento Humano, con un mínimo de 3 años liderando equipos en cargos de dirección. Preferiblemente en empresas con más de 1200 empleados.
- Formación Académica: Profesional en Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho o afines, con especialización en Derecho Laboral.
- Ciudad: Bogotá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.