Estas vacantes ofrecen ingresos de más de $7 millones: aplique ya

¿Sabía que cada vez más empresas en Colombia están ofreciendo salarios superiores a los $7 millones mensuales para atraer talento especializado? Esta tendencia, impulsada por la recuperación económica y la transformación digital de las organizaciones, ha abierto la puerta a oportunidades laborales altamente competitivas.

Tecnología, ingeniería, salud y finanzas encabezan la lista de sectores con mejores niveles de remuneración. En ellos, se requieren perfiles con formación sólida y habilidades estratégicas capaces de aportar innovación y resultados medibles.

Además del salario, muchas de estas vacantes ofrecen beneficios complementarios como trabajo híbrido, programas de bienestar, incentivos por desempeño y formación continua, lo que convierte a estas ofertas en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad y crecimiento profesional. Aquí le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

¿Cómo postularse?

Gerente de comercio exterior – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: 13.000.000

Este puesto estratégico es clave para liderar las operaciones internacionales, desarrollando y ejecutando estrategias para optimizar el comercio exterior.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de comercio exterior.

Gestionar y coordinar las operaciones de exportación.

Asegurar el cumplimiento de normativas internacionales.

Optimizar procesos de comercio exterior.

Liderar el equipo de comercio internacional.

Requerimientos:

Profesional en Negociación Internacional o afines.

4 años de experiencia en roles de liderazgo.

Disponibilidad para residir en Barranquilla.

Conocimiento en exportaciones aéreas (Indispensable).

Experiencia en manejo de Zona Franca (Indispensable).

Especialista en machine learning – Bogotá D.C.

Empresa: Summar

Salario: 8.400.000

En este rol, tendrá la oportunidad de trabajar de manera híbrida, combinando la flexibilidad del trabajo remoto con la colaboración presencial.

Responsabilidades:

Liderar proyectos de Machine Learning y Ciencia de Datos.

Desarrollar modelos predictivos y algoritmos avanzados.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para integrar soluciones de datos.

Implementar y gestionar soluciones en Google Cloud Platform y Microsoft Azure.

Optimizar procesos y técnicas de análisis de datos para mejorar la toma de decisiones.

Requerimientos:

Título profesional en Ciencias de la Computación, Estadística, Matemáticas o afines.

Mínimo cuatro años de experiencia en roles similares como especialista en datos.

Dominio de lenguajes de programación como Python R o SQL.

Experiencia en plataformas en la nube como Google Cloud Platform (GCP) y Microsoft Azure.

Habilidades demostradas en liderazgo de proyectos de ciencia de datos.

Director de marca – Medellín

Empresa: Atenea

Salario: 8.000.000 a 9.000.000

Esta es una oportunidad única para un jefe de branding con un enfoque en desarrollar campañas 360° y fortalecer el ADN de las marcas.

Responsabilidades:

Construir y custodiar la identidad y ADN de marca en todas las experiencias, productos y comunicaciones.

Desarrollar e implementar planes de marketing 360° (ATL BTL PR influencers eventos).

Coordinar equipos creativos y de comunicación (diseño, audiovisual, community content).

Gestionar lanzamientos, campañas, producción audiovisual.

Administrar presupuesto y medir ROl de las acciones de marca.

Liderar la gestión de reputación y manejo de crisis junto al área de PR.

Trabajar de manera transversal con áreas como Comercial, Innovación, Supply y RR. HH.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o afines.

Especialización o Maestría en Branding o Marketing Digital (deseable).

Más de 4 años de experiencia en gestión de marcas de consumo masivo, belleza o personal care.

Experiencia en expansión en entornos y mercados extranjeros.

Experiencia en campañas 360°, lanzamientos de producto, manejo de equipos creativos y coordinación con agencias externas.

Conocimientos en branding storytelling, PR marketing de influencia y análisis de KPI.

Inglés intermedio/avanzado (deseable).

Director gestión humana – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 10.555.000

¿Tiene una sólida experiencia liderando equipos de talento humano y busca un nuevo desafío? Croydon está en la búsqueda de un/a director de gestión humana para su oficina en Bogotá, Colombia.

Responsabilidades:

Liderar y participar en comités gerenciales, presentando y sustentando indicadores de gestión.

Diseñar y ejecutar estrategias para la mejora continua del clima laboral y la gestión del riesgo psicosocial (incluyendo el manejo del duelo, burnout y la atención primaria).

Manejar procesos legales laborales en colaboración con el área jurídica.

Supervisar la correcta aplicación de evaluaciones de desempeño para promociones e incrementos salariales.

Mantener actualizada la escala salarial y garantizar la equidad.

Desarrollar e implementar programas anuales de bienestar y capacitación.

Liderar el proceso de gestión humana bajo la norma ISO 9001.

Asegurar la actualización de todos los documentos legales del personal (Reglamento Interno, Código de Ética, etc.).

Requerimientos:

Experiencia: Al menos 5 años de experiencia progresiva en Talento Humano, con un mínimo de 3 años liderando equipos en cargos de dirección. Preferiblemente en empresas con más de 1200 empleados.

Formación Académica: Profesional en Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho o afines, con especialización en Derecho Laboral.

Ciudad: Bogotá.