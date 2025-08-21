Suscribirse

Estas vacantes ofrecen salarios superiores a $4 millones: postúlese ya

Las oportunidades de empleo están disponibles en todo el territorio nacional.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

21 de agosto de 2025, 11:55 p. m.
Conozca los requisitos para aplicar a las vacantes que tiene disponible Grupo Éxito.
Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy. | Foto: Getty Images

¿Está buscando un empleo con excelente remuneración? Varias empresas en el país están ofreciendo vacantes con salarios superiores a $4 millones de pesos para diferentes perfiles y niveles de experiencia. Desde áreas administrativas y comerciales hasta cargos especializados, hay opciones para quienes desean avanzar en su carrera y acceder a mejores ingresos. Aquí le presentamos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Varias empresas han abierto una variedad significativa de empleos para aquellos que estén en búsqueda laboral.
Varias empresas han abierto una variedad significativa de empleos para aquellos que estén en búsqueda laboral. | Foto: Stock

Analista de desempeño y capacidad tecnológica – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos S.A

Salario: $ 4.363.600

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista de desempeño y capacidad tecnológica jugará un papel crucial en el análisis y gestión de la capacidad tecnológica de la Vicepresidencia.

Responsabilidades:

  • Asesorar y coordinar el dimensionamiento y planificación de iniciativas y proyectos.
  • Monitorear y actualizar la capacidad operativa y disponibilidad de recursos en talento para los proyectos.
  • Elaborar y analizar reportes de capacidad y desempeño por áreas tecnológicas.
  • Consolidar información para entes de control garantizando respuestas oportunas.

Requerimientos:

  • Profesional en ingeniería de sistemas electrónica, industrial o afines.
  • Especialización en gerencia de proyectos o transformación digital es deseable.
  • Más de 2 años de experiencia en cargos similares en el sector financiero.
  • Conocimiento en herramientas de gestión de capacidad y desempeño.
  • Habilidad en análisis de datos y visualización, incluyendo Excel avanzado.

¡Postúlese aquí sin costo!

Profesional en enfermería cirugía - Medellín

Empresa: Clínica AMA - Grupo ICOR

Salario: $ 4.752.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Grupo ICOR está en la búsqueda de un(a) profesional de enfermería en cirugía, que brinde atención integral, humanizada y segura a los pacientes quirúrgicos, apoyando al equipo interdisciplinario en la planeación, preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos, garantizando calidad, seguridad y calidez en el servicio.

Responsabilidades:

  • Brindar cuidado integral a los pacientes en el área quirúrgica, antes, durante y después de los procedimientos.
  • Apoyar en la planeación, organización y verificación del material e insumos requeridos para cada cirugía.
  • Velar por el cumplimiento de las normas de bioseguridad, seguridad del paciente y protocolos institucionales.
  • Acompañar y asistir al equipo médico durante los procedimientos quirúrgicos.
  • Apoyar en la educación al paciente y su familia sobre el proceso quirúrgico y cuidados posteriores.
  • Registrar de manera clara, completa y oportuna la información relacionada con los pacientes y procedimientos.
  • Participar en actividades de mejora continua y auditoría de calidad en el área quirúrgica.

Requerimientos:

  • Profesional en Enfermería con tarjeta profesional vigente.
  • Experiencia mínima de 1 año en servicios quirúrgicos (cirugía, central de esterilización o similares).
  • Conocimiento en normas de bioseguridad y seguridad del paciente.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

¡Postúlese aquí sin costo!

Contexto: ¿Busca empleo estable? Conozca las vacantes a término indefinido disponibles

Abogado interno – Cúcuta

Empresa: Davivienda

Salario: $ 4.128.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como asesor jurídico, representará al banco en procesos judiciales relacionados con cobranza, trámites de insolvencia y negociación de deudas.

Responsabilidades:

  • Elaborar demandas asignadas previo estudio de títulos y garantías recibidas.
  • Realizar el impulso y control procesal de los casos a su cargo.
  • Validar información contenida en certificaciones con datos del Banco.
  • Representación judicial del Banco en audiencias por trámites de insolvencia.
  • Preparar documentación para audiencias.
  • Solicitar garantías en trámites especiales.
  • Actualizar aplicativos con las actuaciones procesales.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en procesos de recuperación de cartera.
  • Excel nivel intermedio-avanzado.
  • Conocimientos generales en temas financieros y contables.

¡Postúlese aquí sin costo!

Químico/a farmacéutico/a – Cadena de droguerías – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 4.500.000 a $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Importante cadena de droguerías a nivel nacional se encuentra en la búsqueda del mejor químico/a farmacéutico/a para fortalecer su equipo de trabajo.

Responsabilidades:

  • Velar por el correcto cumplimiento de la normatividad legal y sanitaria en cada punto de venta.
  • Realizar seguimiento a los procesos de almacenamiento, dispensación y control de medicamentos.
  • Liderar estrategias para garantizar un servicio de calidad, con enfoque en impacto comercial y fidelización de clientes.
  • Asegurar el cumplimiento de estándares exigidos por el Ministerio de Salud, INVIMA y demás entes de regulación.
  • Supervisar y acompañar al equipo de trabajo en la correcta aplicación de procedimientos y buenas prácticas.

Requerimientos:

  • Velar por el correcto cumplimiento de la normatividad legal y sanitaria en cada punto de venta.
  • Realizar seguimiento a los procesos de almacenamiento, dispensación y control de medicamentos.
  • Liderar estrategias para garantizar un servicio de calidad, con enfoque en impacto comercial y fidelización de clientes.
  • Asegurar el cumplimiento de estándares exigidos por el Ministerio de Salud, INVIMA y demás entes de regulación.
  • Supervisar y acompañar al equipo de trabajo en la correcta aplicación de procedimientos y buenas prácticas.

¡Postúlese aquí sin costo!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

