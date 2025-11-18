Estas vacantes pagan más de $5 millones en Bogotá: postúlese ya

Las personas que buscan aumentar sus ingresos o acceder a cargos mejor remunerados encuentran hoy en Bogotá un escenario favorable. Distintas compañías están ofertando vacantes con salarios que superan los $5 millones, dirigidas a perfiles calificados en diferentes áreas.

Las oportunidades actuales se concentran en sectores como tecnología, finanzas, diseño, análisis de datos y gestión administrativa. Estos roles suelen requerir formación técnica o profesional, así como experiencia en funciones específicas. Para muchos candidatos, representan una posibilidad real de avanzar en su trayectoria laboral y acceder a mejores condiciones.

Además del nivel salarial, varias organizaciones están implementando beneficios adicionales, programas de crecimiento y modalidades de trabajo flexibles para atraer talento. Esto convierte a estas vacantes en opciones especialmente atractivas para quienes buscan estabilidad, desarrollo y un mejor equilibrio entre vida personal y laboral.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images

Director de IT y ciberseguridad

Empresa: Seguridad Superior

Salario: 5.000.000

En Seguridad Superior LTDA, empresa líder en soluciones integrales de seguridad privada con más de 45 años de trayectoria, están en la búsqueda de un director de IT y ciberseguridad que lidere la estrategia tecnológica y la protección digital de la organización a nivel corporativo.

Responsabilidades:

Asegurar el correcto funcionamiento de las operaciones tecnológicas en los diferentes niveles de la organización.

Controlar los procesos de implementación de nuevas infraestructuras tecnológicas.

Diseñar y actualizar políticas y normas asociadas a la gestión IT y ciberseguridad.

Evaluar los procesos de contratación de servicios tecnológicos externos.

Liderar proyectos estratégicos de transformación digital.

Garantizar el aseguramiento de la información corporativa y la mitigación de riesgos cibernéticos.

Requerimientos:

Formación profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.

Deseable: Especialización en Seguridad Informática, Ciberseguridad o Gestión de Tecnología.

Experiencia mínima de 5 años en cargos directivos o de coordinación IT.

Conocimientos sólidos en gestión de infraestructura, ciberseguridad y políticas de seguridad digital.

Residencia en Bogotá.

Diseñador UX/IX

Empresa: Gopass

Salario: 6.000.000

En Gopass buscan a un/a diseñador/a UX/UI Mid-Level que quiera diseñar experiencias funcionales, intuitivas y centradas en las personas.

Responsabilidades:

Diseñarás experiencias centradas en el usuario, alineadas con los objetivos del producto y del negocio.

Analizarás datos, feedback y métricas para detectar oportunidades de mejora.

Crearás flujos de usuario, wireframes y componentes visuales con consistencia y escalabilidad.

Colaborarás de cerca con los equipos de Producto, Desarrollo y Stakeholders para iterar y validar soluciones.

Requerimientos:

+2 años de experiencia en diseño de productos digitales (idealmente en fintech o e-commerce).

Experiencia trabajando en equipos ágiles y participando en procesos de transformación digital.

Interés por explorar herramientas de inteligencia artificial aplicadas al diseño y análisis de experiencias.

Capacidad para equilibrar la creatividad con el pensamiento estratégico y los objetivos de negocio.

Asesor médico

Empresa: Keralty

Salario: 7.000.000 a 9.000.000

Como consultor médico, será responsable de implementar acciones que optimicen los resultados del costo médico, garantizando una atención de calidad y oportuna por parte de los prestadores de salud.

Responsabilidades:

Coordinar la gestión de atención al usuario y servicios médicos.

Implementar acciones para optimizar los resultados del costo médico.

Garantizar la calidad y oportunidad de la atención médica.

Colaborar con los prestadores de salud para asegurar servicios eficientes.

Supervisar modelos de autorización de servicios.

Analizar y manejar indicadores de salud.

Requerimientos:

Profesional en Medicina.

Especialización en Administración de Servicios de Salud.

Mínimo 2 años de experiencia en auditoría médica.

Experiencia en gestión de riesgo en salud.

Conocimiento en modelos de autorización de servicios.

Habilidad para manejar indicadores de salud.

Ejecutivo de ahorro pensional

Empresa: Colfondos

Salario: 5.847.000

Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.

Responsabilidades:

Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.

Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.

Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.

Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.

Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.

Requerimientos:

Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.

Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores).

Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero, fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.

Conocimientos específicos en áreas financieras.

Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.