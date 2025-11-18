Suscribirse

Estas vacantes pagan más de $5 millones en Bogotá: postúlese ya

Oportunidades disponibles para diferentes sectores.

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

18 de noviembre de 2025, 9:21 p. m.
Creativo
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Las personas que buscan aumentar sus ingresos o acceder a cargos mejor remunerados encuentran hoy en Bogotá un escenario favorable. Distintas compañías están ofertando vacantes con salarios que superan los $5 millones, dirigidas a perfiles calificados en diferentes áreas.

Las oportunidades actuales se concentran en sectores como tecnología, finanzas, diseño, análisis de datos y gestión administrativa. Estos roles suelen requerir formación técnica o profesional, así como experiencia en funciones específicas. Para muchos candidatos, representan una posibilidad real de avanzar en su trayectoria laboral y acceder a mejores condiciones.

Además del nivel salarial, varias organizaciones están implementando beneficios adicionales, programas de crecimiento y modalidades de trabajo flexibles para atraer talento. Esto convierte a estas vacantes en opciones especialmente atractivas para quienes buscan estabilidad, desarrollo y un mejor equilibrio entre vida personal y laboral.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

Creativo
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images

Director de IT y ciberseguridad

Empresa: Seguridad Superior

Salario: 5.000.000

En Seguridad Superior LTDA, empresa líder en soluciones integrales de seguridad privada con más de 45 años de trayectoria, están en la búsqueda de un director de IT y ciberseguridad que lidere la estrategia tecnológica y la protección digital de la organización a nivel corporativo.

Responsabilidades:

  • Asegurar el correcto funcionamiento de las operaciones tecnológicas en los diferentes niveles de la organización.
  • Controlar los procesos de implementación de nuevas infraestructuras tecnológicas.
  • Diseñar y actualizar políticas y normas asociadas a la gestión IT y ciberseguridad.
  • Evaluar los procesos de contratación de servicios tecnológicos externos.
  • Liderar proyectos estratégicos de transformación digital.
  • Garantizar el aseguramiento de la información corporativa y la mitigación de riesgos cibernéticos.

Requerimientos:

  • Formación profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.
  • Deseable: Especialización en Seguridad Informática, Ciberseguridad o Gestión de Tecnología.
  • Experiencia mínima de 5 años en cargos directivos o de coordinación IT.
  • Conocimientos sólidos en gestión de infraestructura, ciberseguridad y políticas de seguridad digital.
  • Residencia en Bogotá.

¡Postúlese aquí!

Diseñador UX/IX

Empresa: Gopass

Salario: 6.000.000

En Gopass buscan a un/a diseñador/a UX/UI Mid-Level que quiera diseñar experiencias funcionales, intuitivas y centradas en las personas.

Responsabilidades:

  • Diseñarás experiencias centradas en el usuario, alineadas con los objetivos del producto y del negocio.
  • Analizarás datos, feedback y métricas para detectar oportunidades de mejora.
  • Crearás flujos de usuario, wireframes y componentes visuales con consistencia y escalabilidad.
  • Colaborarás de cerca con los equipos de Producto, Desarrollo y Stakeholders para iterar y validar soluciones.

Requerimientos:

  • +2 años de experiencia en diseño de productos digitales (idealmente en fintech o e-commerce).
  • Experiencia trabajando en equipos ágiles y participando en procesos de transformación digital.
  • Interés por explorar herramientas de inteligencia artificial aplicadas al diseño y análisis de experiencias.
  • Capacidad para equilibrar la creatividad con el pensamiento estratégico y los objetivos de negocio.

¡Postúlese aquí!

Asesor médico

Empresa: Keralty

Salario: 7.000.000 a 9.000.000

Como consultor médico, será responsable de implementar acciones que optimicen los resultados del costo médico, garantizando una atención de calidad y oportuna por parte de los prestadores de salud.

Responsabilidades:

  • Coordinar la gestión de atención al usuario y servicios médicos.
  • Implementar acciones para optimizar los resultados del costo médico.
  • Garantizar la calidad y oportunidad de la atención médica.
  • Colaborar con los prestadores de salud para asegurar servicios eficientes.
  • Supervisar modelos de autorización de servicios.
  • Analizar y manejar indicadores de salud.

Requerimientos:

  • Profesional en Medicina.
  • Especialización en Administración de Servicios de Salud.
  • Mínimo 2 años de experiencia en auditoría médica.
  • Experiencia en gestión de riesgo en salud.
  • Conocimiento en modelos de autorización de servicios.
  • Habilidad para manejar indicadores de salud.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo de ahorro pensional

Empresa: Colfondos

Salario: 5.847.000

Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.
  • Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.
  • Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.
  • Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.
  • Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.

Requerimientos:

  • Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.
  • Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores).
  • Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero, fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.
  • Conocimientos específicos en áreas financieras.
  • Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

