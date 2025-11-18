EMPLEO
Estas vacantes pagan más de $5 millones en Bogotá: postúlese ya
Oportunidades disponibles para diferentes sectores.
Las personas que buscan aumentar sus ingresos o acceder a cargos mejor remunerados encuentran hoy en Bogotá un escenario favorable. Distintas compañías están ofertando vacantes con salarios que superan los $5 millones, dirigidas a perfiles calificados en diferentes áreas.
Las oportunidades actuales se concentran en sectores como tecnología, finanzas, diseño, análisis de datos y gestión administrativa. Estos roles suelen requerir formación técnica o profesional, así como experiencia en funciones específicas. Para muchos candidatos, representan una posibilidad real de avanzar en su trayectoria laboral y acceder a mejores condiciones.
Además del nivel salarial, varias organizaciones están implementando beneficios adicionales, programas de crecimiento y modalidades de trabajo flexibles para atraer talento. Esto convierte a estas vacantes en opciones especialmente atractivas para quienes buscan estabilidad, desarrollo y un mejor equilibrio entre vida personal y laboral.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.
Director de IT y ciberseguridad
Empresa: Seguridad Superior
Salario: 5.000.000
En Seguridad Superior LTDA, empresa líder en soluciones integrales de seguridad privada con más de 45 años de trayectoria, están en la búsqueda de un director de IT y ciberseguridad que lidere la estrategia tecnológica y la protección digital de la organización a nivel corporativo.
Responsabilidades:
- Asegurar el correcto funcionamiento de las operaciones tecnológicas en los diferentes niveles de la organización.
- Controlar los procesos de implementación de nuevas infraestructuras tecnológicas.
- Diseñar y actualizar políticas y normas asociadas a la gestión IT y ciberseguridad.
- Evaluar los procesos de contratación de servicios tecnológicos externos.
- Liderar proyectos estratégicos de transformación digital.
- Garantizar el aseguramiento de la información corporativa y la mitigación de riesgos cibernéticos.
Requerimientos:
- Formación profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.
- Deseable: Especialización en Seguridad Informática, Ciberseguridad o Gestión de Tecnología.
- Experiencia mínima de 5 años en cargos directivos o de coordinación IT.
- Conocimientos sólidos en gestión de infraestructura, ciberseguridad y políticas de seguridad digital.
- Residencia en Bogotá.
Diseñador UX/IX
Empresa: Gopass
Salario: 6.000.000
En Gopass buscan a un/a diseñador/a UX/UI Mid-Level que quiera diseñar experiencias funcionales, intuitivas y centradas en las personas.
Responsabilidades:
- Diseñarás experiencias centradas en el usuario, alineadas con los objetivos del producto y del negocio.
- Analizarás datos, feedback y métricas para detectar oportunidades de mejora.
- Crearás flujos de usuario, wireframes y componentes visuales con consistencia y escalabilidad.
- Colaborarás de cerca con los equipos de Producto, Desarrollo y Stakeholders para iterar y validar soluciones.
Requerimientos:
- +2 años de experiencia en diseño de productos digitales (idealmente en fintech o e-commerce).
- Experiencia trabajando en equipos ágiles y participando en procesos de transformación digital.
- Interés por explorar herramientas de inteligencia artificial aplicadas al diseño y análisis de experiencias.
- Capacidad para equilibrar la creatividad con el pensamiento estratégico y los objetivos de negocio.
Asesor médico
Empresa: Keralty
Salario: 7.000.000 a 9.000.000
Como consultor médico, será responsable de implementar acciones que optimicen los resultados del costo médico, garantizando una atención de calidad y oportuna por parte de los prestadores de salud.
Responsabilidades:
- Coordinar la gestión de atención al usuario y servicios médicos.
- Implementar acciones para optimizar los resultados del costo médico.
- Garantizar la calidad y oportunidad de la atención médica.
- Colaborar con los prestadores de salud para asegurar servicios eficientes.
- Supervisar modelos de autorización de servicios.
- Analizar y manejar indicadores de salud.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina.
- Especialización en Administración de Servicios de Salud.
- Mínimo 2 años de experiencia en auditoría médica.
- Experiencia en gestión de riesgo en salud.
- Conocimiento en modelos de autorización de servicios.
- Habilidad para manejar indicadores de salud.
Ejecutivo de ahorro pensional
Empresa: Colfondos
Salario: 5.847.000
Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.
- Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.
- Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.
- Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.
- Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.
Requerimientos:
- Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.
- Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores).
- Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero, fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.
- Conocimientos específicos en áreas financieras.
- Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.