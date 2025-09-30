Estas vacantes pagan más de $7 millones: aplique aquí

Acceder a un empleo con un salario competitivo permite proyectarse con mayor seguridad y estabilidad, algo que hoy se ha convertido en un objetivo clave para muchos profesionales en Colombia, es por eso que, en diferentes ciudades del país, reconocidas empresas están en la búsqueda de talento para ocupar cargos estratégicos y de alta responsabilidad, ofreciendo sueldos que superan los $7 millones de pesos mensuales.

Estas oportunidades están dirigidas a perfiles con experiencia, formación especializada y la capacidad de aportar valor en sectores clave de la economía. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Los interesados pueden hacer su postulación en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock/Magneto

Director administrativo y financiero – Medellín

Empresa: Energías y Agro S.A.S.

Salario: $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Se necesita un/a director/a administrativo y financiero que comparta la visión de innovación, eficiencia y sostenibilidad.

Responsabilidades:

Liderar la gestión administrativa y financiera de la empresa.

Elaborar y mantener flujos de caja detallados y proyecciones financieras.

Supervisar la gestión de proveedores y contratistas, incluyendo negociaciones y cumplimiento contractual.

Coordinar la administración de contratos, compras y pagos.

Optimizar procesos internos a través de la implementación de herramientas de automatización e inteligencia artificial.

Asegurar el cumplimiento de metas financieras y operativas de la compañía.

Apoyar la toma de decisiones estratégicas mediante análisis financieros precisos y oportunos.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Administración de Empresas o afines.

Experiencia mínima de 6 años en cargos similares.

Deseable experiencia en el sector solar o energético en Colombia; alternativamente, en empresas del sector construcción o infraestructura.

Dominio avanzado en herramientas financieras y de análisis de datos.

Conocimientos comprobables en automatización de procesos, inteligencia artificial o herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión financiera.

Alta capacidad de liderazgo, organización y visión estratégica.

Consultor institucional ahorro y pensión – Pereira

Empresa: Protección

Salario: $ 8.000.000 a $ 13.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será analizar, desarrollar y ejecutar la asesoría financiera, pensional y tributaria para la venta de planes institucionales en el mercado asignado y potencial.

Responsabilidades:

Diseñar con las empresas y los líderes de desarrollo de negocio y/o Líder Comercial APR el plan de crecimiento en la línea de planes institucionales.

Identificar las necesidades y oportunidades de negocio en el segmento asignado.

Estructurar la propuesta de Planes Institucionales que permita cubrir las necesidades del Cliente y sus objetivos de atracción, retención y desvinculación del talento aplicando la asesoría del modelo Sello Protección.

Diseñar con la empresa y los líderes de desarrollo de negocio y/o Líder Comercial en APR la vinculación de nuevos partícipes en planes nuevos o actuales.

Realizar las visitas de apertura para los nuevos negocios especiales del segmento asignado (planes actuales y potenciales).

Administrar eficientemente los planes institucionales de su cartera para garantizar su óptimo desempeño y ofrecer el acompañamiento integral a los requerimientos y necesidades del Empleador en lo que corresponde al Plan.

Entregar de forma periódica a las Patrocinadoras los informes de patrocinador, de mercado, de rentabilidad y balance de gestión; coordinado con los líderes de desarrollo de negocio y/o Líder Comercial en APR.

Requerimientos:

Profesional en áreas administrativas, financieras, económicas o afines, con sólida experiencia en ejecución de cargos afines o en áreas comerciales. Debe estar certificado como Asesor Financiero ante AMV.

Jefe de distribución primaria y transporte – Tocancipá

Empresa: Coca Cola FEMSA

Salario: $ 10.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo trabajará estrechamente con la empresa de transporte designada y coordinará con las áreas funcionales de logística, operaciones, comercial, mercadeo y finanzas para asegurar una gestión eficiente de los procesos operativos.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar planes de mejoramiento de los procesos clave de Distribución y Transporte.

Controlar el gasto T1.

Supervisar los planes de seguridad en T1 y evaluar la infraestructura en Cedis.

Reportar disponibilidad de producto para activaciones.

Analizar, evaluar y controlar la disponibilidad de producto terminado para el nodo.

Analizar capacidades diarias y proyectadas según volumen y realizar revisiones en piso con las operaciones.

Generar la planeación de los materiales retornables como envases, canastas, estibas y racks.

Priorizar la rentabilidad, el control eficiente de los recursos y la sostenibilidad operativa.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica o carreras afines.

Estudios adicionales en Logística Planeación o Supply Chain - Maestría y/o Especialización.

Manejo de SAP, JDA, TM, ESP.

Manejo de Excel (avanzado), Power BI y Query.

Disponibilidad para trabajar en modalidad híbrida de lunes a sábado en Tocancipá.

Ingeniero/a de desarrollo de aplicaciones / Desarrollador/a de software – Cali

Empresa: Coéxito S.A.S

Salario: $ 7.592.343

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será garantizar el mantenimiento y desarrollo de la plataforma tecnológica de la compañía, con el fin de mejorar la operatividad del sistema.

Responsabilidades:

Brindar una respuesta óptima a las solicitudes del usuario sobre las plataformas de la compañía.

Realizar análisis, diseño y desarrollo de software según requerimientos del departamento de mejoramiento continuo.

Recolectar información del usuario para el análisis, diseño y desarrollo de software.

Gestionar proyectos asignados utilizando la metodología establecida y manteniendo comunicación con los interesados.

Investigar nuevas metodologías y herramientas de desarrollo para mantenerse actualizado.

Diseñar y ejecutar pruebas de validación de los programas de software.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas o carreras afines.

Mínimo dos (2) años de experiencia en desarrollo de software.

Conocimientos sólidos en Java, Angular Material, Base datos Oracle y Análisis de datos.