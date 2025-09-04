Estudio de Moda S.A.S abre nuevas vacantes laborales en todo el país. Aplicar es gratis

En Estudio de Moda S.A.S. llevan más de 40 años siendo impulsadores en el mundo de la moda en Colombia. Creada en 1980, la empresa se ha dedicado a comercializar prendas y accesorios de marcas reconocidas como Pilatos, Diesel, Girbaud, Superdry, Kipling y New Balance.

Hoy, estando presentes en más de 20 ciudades del país, abrieron nuevas vacantes laborales para personas que conecten con el propósito es inspirar a las personas a vivir la moda como una expresión auténtica de su estilo, conectando con marcas globales y experiencias memorables.

Beneficios para los colaboradores de Estudio de Moda S.A.S:

Descuentos exclusivos en nuestras marcas.

Oportunidades reales de crecimiento profesional.

Una cultura organizacional enfocada en el bienestar y el desarrollo del talento.

Infraestructura tecnológica que facilita el trabajo colaborativo.

Vacantes disponibles

Administrador de socios comerciales

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.500.000

La empresa invita a postularse como administrador de socios comerciales y ser parte de una compañía líder en el mercado.

En esta posición, la persona seleccionada será el pilar fundamental para mantener y expandir las relaciones con socios comerciales clave.

Tendrá la responsabilidad de asegurar el cumplimiento del presupuesto de ventas, el recaudo de cartera y la maximización de la rentabilidad del canal.

Deberá hacer seguimiento al análisis del producto y al estado de la rotación, garantizando un inventario óptimo.

Además, colaborará como especialista en gestión de socios para potenciar las oportunidades comerciales en cada análisis de ventas trimestral, promoviendo la participación de las marcas en los puntos de venta de los socios.

Responsabilidades:

Mantener y expandir las relaciones con socios comerciales clave.

Cumplir con el presupuesto de ventas y maximizar la rentabilidad del canal.

Hacer seguimiento al análisis del producto y estado de rotación.

Garantizar el inventario óptimo y promover la participación de marcas.

Realizar análisis de ventas trimestrales para identificar oportunidades comerciales.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas, Mercadeo o afines.

Experiencia mínima de 3 años en gestión de socios comerciales o roles similares.

Habilidades comprobadas en análisis de producto y gestión de inventario.

Capacidad para trabajar con presupuestos y maximizar rentabilidad.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Analista de marketing digital

Salario: $ 2.277.000 a $ 3.000.000

La compañía requiere un Analista de E-commerce, quien será una pieza clave en la ejecución y seguimiento de las estrategias comerciales online. Se trabaja en un entorno híbrido, combinando el dinamismo del mundo digital con la planificación estratégica.

La persona seleccionada tendrá la oportunidad de colaborar con profesionales apasionados por el mercadeo digital y la comunicación digital, utilizando plataformas digitales para maximizar el impacto de las iniciativas.

Responsabilidades:

Garantizar el seguimiento a las estrategias digitales internas y con agentes asociados según el plan comercial.

Ejecutar y analizar los resultados de campañas de pautas, lanzamientos y activaciones comerciales.

Diseñar planes de trabajo con el equipo de mercadeo, gestionando solicitudes de diseño para cumplir con las estrategias comerciales.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas, Mercadeo y Publicidad o Mercadeo Digital.

Experiencia en marketing digital y plataformas como Facebook, Google Apps y MetaApps.

Conocimiento en indicadores de marketing digital.

Manejo de costos de pauta.

Manejo intermedio de Excel y bases de datos.

Competencias en e-commerce y análisis de datos.

Asesor comercial Pereira

Salario: $ 1.423.000

La empresa busca integrar a su equipo en Pereira a un Asesor Comercial, una persona apasionada por el servicio al cliente, capaz de construir conexiones auténticas y brindar experiencias excepcionales.

La organización considera que la fidelización es clave, y que un cliente satisfecho es el mejor embajador. Se ofrece un ambiente laboral colaborativo donde cada día es una oportunidad para aprender y crecer.

Al formar parte de una compañía líder, la persona seleccionada contará con beneficios competitivos, oportunidades de desarrollo y la satisfacción de representar productos y servicios de alta calidad.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes sobre los productos y servicios ofrecidos.

Construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes.

Garantizar una experiencia satisfactoria para el cliente.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Asegurar el cuidado del inventario asignado.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar efectivamente.

Orientación al detalle y habilidades organizativas.

Asesor comercial Cali

Salario: $ 1.423.500

La compañía invita a postularse como Asesor Comercial en Cali. Se buscan personas apasionadas por el contacto con el cliente y con habilidades para crear conexiones genuinas.

Como consultor de ventas, se hará parte de una empresa que valora la fidelización del cliente y considera que una experiencia satisfactoria es la mejor carta de presentación.

Se ofrece un ambiente laboral colaborativo y oportunidades de desarrollo profesional.

Además, al representar productos y servicios de alta calidad, se brindan beneficios competitivos y la satisfacción de generar un impacto positivo.

Responsabilidades

Asesorar a los clientes sobre los productos y servicios ofrecidos.

Construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes.

Garantizar una experiencia satisfactoria para el cliente.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Asegurar el cuidado del inventario asignado.

Requerimientos: