Faismon abre nuevas vacantes en diferentes ciudades del país: postúlese acá

Faismon S.A.S., empresa del sector metalmecánico con más de tres décadas de trayectoria en mantenimiento industrial, montajes mecánicos y servicios técnicos especializados, abrió nuevas ofertas de empleo en varias regiones del país. Las oportunidades están dirigidas principalmente a perfiles técnicos, tecnólogos y operativos con experiencia en el sector y disponibilidad para asumir labores en campo, operaciones industriales y soporte a proyectos.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que mejor se ajuste a su experiencia e intereses.

Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Conductor de camión grúa

Lugar: La Estrella, Antioquia

Salario: 1.893.000

Esta posición es ideal para un chofer de grúa experimentado que quiera expandir sus habilidades en un entorno dinámico.

Responsabilidades:

Conducir el camión grúa de manera segura y eficiente.

Operar el brazo de la grúa para carga y descarga.

Participar en el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo.

Reportar novedades en el funcionamiento del equipo.

Mantener el área de trabajo ordenada y limpia.

Asegurar el cumplimiento de las normas de tránsito durante la operación.

Requerimientos:

Experiencia en manejo de camiones grúa y vehículos pesados.

Licencia de conducción B2 vigente.

Conocimientos en normas de tránsito y seguridad vial.

Habilidades en el manejo de elementos de izaje.

Disponibilidad horaria.

Mecánico

Lugar: Mosquera, Cundinamarca

Salario: 2.261.000

Si es un apasionado del ensamblaje y montaje de estructuras, y cuenta con habilidades en la interpretación de planos y manejo de herramientas básicas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Realizar el montaje y ensamblaje de estructuras metálicas.

Interpretar planos para la correcta ejecución de los proyectos.

Manejar herramientas básicas necesarias para el trabajo diario.

Colaborar con el equipo para asegurar el cumplimiento de los plazos de proyecto.

Participar en el mantenimiento preventivo y correctivo de las estructuras.

Requerimientos:

Certificado técnico o tecnólogo en mecánica o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en el sector metalmecánico.

Conocimientos sólidos en interpretación de planos.

Habilidad para manejar herramientas básicas de mecánica.

Disponibilidad para trabajar en Mosquera.

Electromecánico

Lugar: La Estrella, Antioquia

Salario: 2.178.000

Si es electromecánica con ganas de contribuir al éxito de una empresa líder, este es su lugar.

Responsabilidades:

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria.

Diagnosticar y reparar fallos electromecánicos.

Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.

Colaborar con el equipo para mejorar procesos.

Documentar actividades y resultados de mantenimiento.

Requerimientos:

Título Tecnólogo en electromecánica o afines.

Experiencia mínima de 1 año en mantenimiento industrial.

Conocimiento en lectura de planos eléctricos y mecánicos.

Habilidad para resolver problemas técnicos.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Electromecánico

Lugar: Bogotá

Salario: 2.178.000

Si quiere hacer parte de un equipo técnico calificado y amplia experiencia en el sector industrial, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria.

Diagnosticar y reparar fallos electromecánicos.

Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.

Colaborar con el equipo para mejorar procesos.

Documentar actividades y resultados de mantenimiento.

Requerimientos:

Título técnico y/o tecnólogo en electromecánica o afines.

Experiencia mínima de 1 año en mantenimiento industrial.

Conocimiento en lectura de planos eléctricos y mecánicos.

Habilidad para resolver problemas técnicos.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.