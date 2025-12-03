Suscribirse

Empleo

Faismon abre nuevas vacantes en diferentes ciudades del país: postúlese acá

Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

3 de diciembre de 2025, 9:04 p. m.
El sector de bodega, logística y transporte en Cundinamarca se encuentra en constante crecimiento, lo que genera una alta demanda de profesionales capacitados en diferentes áreas.
Gran convocatoria laboral abierta | Foto: Stock

Faismon S.A.S., empresa del sector metalmecánico con más de tres décadas de trayectoria en mantenimiento industrial, montajes mecánicos y servicios técnicos especializados, abrió nuevas ofertas de empleo en varias regiones del país. Las oportunidades están dirigidas principalmente a perfiles técnicos, tecnólogos y operativos con experiencia en el sector y disponibilidad para asumir labores en campo, operaciones industriales y soporte a proyectos.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que mejor se ajuste a su experiencia e intereses.

Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. Aquí, le presentamos algunas de las vacantes activas.

En época electoral sube la demanda de contratos, tanto de personal como de servicios, para la logística de las votaciones.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: ADOBE STOCK

Conductor de camión grúa

Lugar: La Estrella, Antioquia

Salario: 1.893.000

Esta posición es ideal para un chofer de grúa experimentado que quiera expandir sus habilidades en un entorno dinámico.

Responsabilidades:

  • Conducir el camión grúa de manera segura y eficiente.
  • Operar el brazo de la grúa para carga y descarga.
  • Participar en el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo.
  • Reportar novedades en el funcionamiento del equipo.
  • Mantener el área de trabajo ordenada y limpia.
  • Asegurar el cumplimiento de las normas de tránsito durante la operación.

Requerimientos:

  • Experiencia en manejo de camiones grúa y vehículos pesados.
  • Licencia de conducción B2 vigente.
  • Conocimientos en normas de tránsito y seguridad vial.
  • Habilidades en el manejo de elementos de izaje.
  • Disponibilidad horaria.

¡Postúlese aquí!

Mecánico

Lugar: Mosquera, Cundinamarca

Salario: 2.261.000

Si es un apasionado del ensamblaje y montaje de estructuras, y cuenta con habilidades en la interpretación de planos y manejo de herramientas básicas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Realizar el montaje y ensamblaje de estructuras metálicas.
  • Interpretar planos para la correcta ejecución de los proyectos.
  • Manejar herramientas básicas necesarias para el trabajo diario.
  • Colaborar con el equipo para asegurar el cumplimiento de los plazos de proyecto.
  • Participar en el mantenimiento preventivo y correctivo de las estructuras.

Requerimientos:

  • Certificado técnico o tecnólogo en mecánica o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en el sector metalmecánico.
  • Conocimientos sólidos en interpretación de planos.
  • Habilidad para manejar herramientas básicas de mecánica.
  • Disponibilidad para trabajar en Mosquera.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo sí hay: más de 50 mil vacantes disponibles en Bogotá esta semana

Electromecánico

Lugar: La Estrella, Antioquia

Salario: 2.178.000

Si es electromecánica con ganas de contribuir al éxito de una empresa líder, este es su lugar.

Responsabilidades:

  • Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria.
  • Diagnosticar y reparar fallos electromecánicos.
  • Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.
  • Colaborar con el equipo para mejorar procesos.
  • Documentar actividades y resultados de mantenimiento.

Requerimientos:

  • Título Tecnólogo en electromecánica o afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en mantenimiento industrial.
  • Conocimiento en lectura de planos eléctricos y mecánicos.
  • Habilidad para resolver problemas técnicos.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

¡Postúlese aquí!

Electromecánico

Lugar: Bogotá

Salario: 2.178.000

Si quiere hacer parte de un equipo técnico calificado y amplia experiencia en el sector industrial, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria.
  • Diagnosticar y reparar fallos electromecánicos.
  • Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.
  • Colaborar con el equipo para mejorar procesos.
  • Documentar actividades y resultados de mantenimiento.

Requerimientos:

  • Título técnico y/o tecnólogo en electromecánica o afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en mantenimiento industrial.
  • Conocimiento en lectura de planos eléctricos y mecánicos.
  • Habilidad para resolver problemas técnicos.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Costco demanda a la administración Trump: esto fue lo que llevó a la minorista a acudir a la justicia de EE. UU.

2. Sara Uribe soltó inesperado comentario con el que habría salpicado a Fredy Guarín: “Le creí todas las mentiras”

3. Cuándo es el próximo partido de Luis Díaz, luego de haber eliminado a Unión Berlín en la Copa de Alemania

4. Las camisetas más valiosas de los mundiales de fútbol: algunas superan los 9 millones de dólares

5. Sara Corrales reveló el sexo de su bebé con una extraordinaria celebración: así fue el emotivo momento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboralOfertas laborales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.