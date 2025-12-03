Empleo
Faismon abre nuevas vacantes en diferentes ciudades del país: postúlese acá
Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Faismon S.A.S., empresa del sector metalmecánico con más de tres décadas de trayectoria en mantenimiento industrial, montajes mecánicos y servicios técnicos especializados, abrió nuevas ofertas de empleo en varias regiones del país. Las oportunidades están dirigidas principalmente a perfiles técnicos, tecnólogos y operativos con experiencia en el sector y disponibilidad para asumir labores en campo, operaciones industriales y soporte a proyectos.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que mejor se ajuste a su experiencia e intereses.
Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. Aquí, le presentamos algunas de las vacantes activas.
Conductor de camión grúa
Lugar: La Estrella, Antioquia
Salario: 1.893.000
Esta posición es ideal para un chofer de grúa experimentado que quiera expandir sus habilidades en un entorno dinámico.
Responsabilidades:
- Conducir el camión grúa de manera segura y eficiente.
- Operar el brazo de la grúa para carga y descarga.
- Participar en el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo.
- Reportar novedades en el funcionamiento del equipo.
- Mantener el área de trabajo ordenada y limpia.
- Asegurar el cumplimiento de las normas de tránsito durante la operación.
Requerimientos:
- Experiencia en manejo de camiones grúa y vehículos pesados.
- Licencia de conducción B2 vigente.
- Conocimientos en normas de tránsito y seguridad vial.
- Habilidades en el manejo de elementos de izaje.
- Disponibilidad horaria.
Mecánico
Lugar: Mosquera, Cundinamarca
Salario: 2.261.000
Si es un apasionado del ensamblaje y montaje de estructuras, y cuenta con habilidades en la interpretación de planos y manejo de herramientas básicas, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Realizar el montaje y ensamblaje de estructuras metálicas.
- Interpretar planos para la correcta ejecución de los proyectos.
- Manejar herramientas básicas necesarias para el trabajo diario.
- Colaborar con el equipo para asegurar el cumplimiento de los plazos de proyecto.
- Participar en el mantenimiento preventivo y correctivo de las estructuras.
Requerimientos:
- Certificado técnico o tecnólogo en mecánica o áreas afines.
- Experiencia mínima de 2 años en el sector metalmecánico.
- Conocimientos sólidos en interpretación de planos.
- Habilidad para manejar herramientas básicas de mecánica.
- Disponibilidad para trabajar en Mosquera.
Electromecánico
Lugar: La Estrella, Antioquia
Salario: 2.178.000
Si es electromecánica con ganas de contribuir al éxito de una empresa líder, este es su lugar.
Responsabilidades:
- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria.
- Diagnosticar y reparar fallos electromecánicos.
- Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.
- Colaborar con el equipo para mejorar procesos.
- Documentar actividades y resultados de mantenimiento.
Requerimientos:
- Título Tecnólogo en electromecánica o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en mantenimiento industrial.
- Conocimiento en lectura de planos eléctricos y mecánicos.
- Habilidad para resolver problemas técnicos.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Electromecánico
Lugar: Bogotá
Salario: 2.178.000
Si quiere hacer parte de un equipo técnico calificado y amplia experiencia en el sector industrial, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria.
- Diagnosticar y reparar fallos electromecánicos.
- Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.
- Colaborar con el equipo para mejorar procesos.
- Documentar actividades y resultados de mantenimiento.
Requerimientos:
- Título técnico y/o tecnólogo en electromecánica o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en mantenimiento industrial.
- Conocimiento en lectura de planos eléctricos y mecánicos.
- Habilidad para resolver problemas técnicos.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.