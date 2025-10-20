Suscribirse

Empleo

Gane dinero desde casa con horarios flexibles: convocatoria abierta

¡Aplicar es totalmente gratis!

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

20 de octubre de 2025, 5:00 p. m.
Ministerio de Justicia advierte sobre sanciones a propietarios que usan su vivienda para negocios.
¡Aplique ya! | Foto: 123rf

Trabajar desde casa y con horarios flexibles sí es posible y cada vez más empresas le están apostando a este modelo. Y es que, además de ser una excelente alternativa para aquellos que tienen varias obligaciones, también conlleva otros beneficios como ahorro en gastos de pasaje, trabajar desde cualquier parte y pasar más tiempo en familia.

Por eso, hemos seleccionado algunas ofertas que además de ser remotas permiten flexibilidad en el tiempo. Aplicar a estas vacantes es muy sencillo, tan solo tendrá que ingresar al enlace de postulación de cada una y registrarse.

Operativo comercial remoto

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

En Mística Trading, están en búsqueda de un(a) operativo comercial apasionado(a) por el servicio al cliente y con habilidades excepcionales en comunicación digital.

En este cargo Formará parte de un equipo dinámico y colaborativo, enfocado en construir relaciones sólidas y asegurar una experiencia impecable para sus clientes.

Como operativo comercial, contribuirá al crecimiento comercial de la compañía y será pieza clave en la gestión administrativa y comercial. Se ofrece un entorno de trabajo ético y orientado a resultados, con oportunidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

  • Atención y servicio al cliente vía chat con enfoque humano y profesional.
  • Seguimiento a órdenes de venta y acompañamiento hasta el cierre exitoso.
  • Apoyo en la gestión administrativa y comercial del equipo.
  • Registro y actualización de información comercial en bases de datos.
  • Elaboración de reportes básicos en Excel.
  • Comunicación efectiva con clientes y aliados estratégicos.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en áreas afines (administración mercadeo gestión comercial servicio al cliente o similares).
  • Conocimiento básico de inglés.
  • Manejo de herramientas informáticas y Excel básico.
  • Persona altamente honesta organizada y proactiva.
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y atención al detalle.
  • Vocación por el servicio y gusto por el contacto con clientes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo de ventas

Salario: 1.427.000 a 2.427.000

Importante empresa se encuentra en la búsqueda de ejecutivo de ventas con experiencia mínimo de 1 año en ventas telefónicas de manera remota.

Funciones

  • Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software).
  • Gestión postventa.
  • Cumplimiento de presupuesto y referidos.
  • Seguimiento individualizado.

Requisitos

  • Mínimo 1 año de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos).
  • Alta capacidad de indagación, cierre rápido y transacción efectiva.
  • Manejo de CRM.
  • Trabajo remoto comprobable.
  • No ventas mixtas ni presenciales (En su mayoría ventas en frio).

Condiciones laborales

  • Salario base: $1.427.880 + bono mensual+ Comisiones sin techo + prestaciones de ley.
  • Entrenamiento inicial: 10 días hábiles.
  • Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados medio día.
  • Trabajo 100% remoto - desde casa garantizando conectividad (Encender cámaras)

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

la multa es alta si utiliza su casa o apartamento para montar un negocio.
Aplique totalmente gratis a través de Semana Empleos. | Foto: 123rf

Auxiliar administrativo remoto

Salario: 1.423.500

Se está en la búsqueda de un auxiliar administrativo para formar parte de importante equipo y apoyar los procesos contables y administrativos de la organización de manera remota. Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Se ofrece un ambiente de trabajo flexible, con un contrato indefinido y un salario competitivo de 1SMLV.

Este es su momento para unirte a la empresa y crecer profesionalmente en un entorno innovador.

Responsabilidades:

  • Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
  • Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
  • Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
  • Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
  • Realizar trámites ante la cámara de comercio.
  • Elaborar facturación electrónica de la organización.
  • Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

  • Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
  • Conocimiento sólido en nómina y novedades.
  • Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
  • Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
  • Excelente organización y gestión documental.
  • Buena redacción y escritura para comunicación interna.
  • Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Oferta remota para televendedores con 1 año de experiencia

Salario: 1.485.000

Importante equipo busca televendedores remotos, donde tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en la venta de productos intangibles, principalmente en el sector de tecnología y software. Esta posición 100% remota ofrece un horario flexible y atractivas comisiones sin techo.

Responsabilidades:

  • Realizar ventas en frío de productos intangibles como tecnología y software.
  • Cerrar ventas efectivamente por llamada.
  • Gestionar postventa y realizar seguimiento personalizado a clientes.
  • Cumplir con el presupuesto mensual y obtener referidos.
  • Autogestionar leads en un entorno 100% remoto.

Requerimientos:

  • Mínimo 1 año de experiencia en ventas de intangibles (tecnología seguros planes educativos etc.).
  • Capacidad de indagación cierre rápido y enfoque en transacciones efectivas.
  • Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.
  • Experiencia en trabajo remoto.
  • Perfil consultivo autónomo y con buena gestión del tiempo.
  • No estar estudiando actualmente.
  • Experiencia exclusivamente en ventas telefónicas no mixtas ni presenciales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Recusan al magistrado Jorge Enrique Ibáñez en la discusión de la pensional por “enemistad ideológica” con el Gobierno

2. Andy Rivera habría confirmado con un beso relación sentimental en pleno concierto; ella es la mujer que lo fechó

3. “Ténganlo en su conciencia”: las duras palabras de Vicky Hernández en el entierro de Gustavo Angarita

4. ¿Cuánto dejaría de recibir Colombia tras el retiro de la ayuda económica de Estados Unidos?

5. Extraño objeto en llamas cae del cielo y genera conmoción en la comunidad científica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpleovacantesremotoTrabajo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.