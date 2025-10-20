Empleo
Gane dinero desde casa con horarios flexibles: convocatoria abierta
Trabajar desde casa y con horarios flexibles sí es posible y cada vez más empresas le están apostando a este modelo. Y es que, además de ser una excelente alternativa para aquellos que tienen varias obligaciones, también conlleva otros beneficios como ahorro en gastos de pasaje, trabajar desde cualquier parte y pasar más tiempo en familia.
Por eso, hemos seleccionado algunas ofertas que además de ser remotas permiten flexibilidad en el tiempo. Aplicar a estas vacantes es muy sencillo, tan solo tendrá que ingresar al enlace de postulación de cada una y registrarse.
Operativo comercial remoto
Salario: 1.423.500 a 2.000.000
En Mística Trading, están en búsqueda de un(a) operativo comercial apasionado(a) por el servicio al cliente y con habilidades excepcionales en comunicación digital.
En este cargo Formará parte de un equipo dinámico y colaborativo, enfocado en construir relaciones sólidas y asegurar una experiencia impecable para sus clientes.
Como operativo comercial, contribuirá al crecimiento comercial de la compañía y será pieza clave en la gestión administrativa y comercial. Se ofrece un entorno de trabajo ético y orientado a resultados, con oportunidades de crecimiento profesional.
Responsabilidades:
- Atención y servicio al cliente vía chat con enfoque humano y profesional.
- Seguimiento a órdenes de venta y acompañamiento hasta el cierre exitoso.
- Apoyo en la gestión administrativa y comercial del equipo.
- Registro y actualización de información comercial en bases de datos.
- Elaboración de reportes básicos en Excel.
- Comunicación efectiva con clientes y aliados estratégicos.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en áreas afines (administración mercadeo gestión comercial servicio al cliente o similares).
- Conocimiento básico de inglés.
- Manejo de herramientas informáticas y Excel básico.
- Persona altamente honesta organizada y proactiva.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y atención al detalle.
- Vocación por el servicio y gusto por el contacto con clientes.
Ejecutivo de ventas
Salario: 1.427.000 a 2.427.000
Importante empresa se encuentra en la búsqueda de ejecutivo de ventas con experiencia mínimo de 1 año en ventas telefónicas de manera remota.
Funciones
- Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software).
- Gestión postventa.
- Cumplimiento de presupuesto y referidos.
- Seguimiento individualizado.
Requisitos
- Mínimo 1 año de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos).
- Alta capacidad de indagación, cierre rápido y transacción efectiva.
- Manejo de CRM.
- Trabajo remoto comprobable.
- No ventas mixtas ni presenciales (En su mayoría ventas en frio).
Condiciones laborales
- Salario base: $1.427.880 + bono mensual+ Comisiones sin techo + prestaciones de ley.
- Entrenamiento inicial: 10 días hábiles.
- Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados medio día.
- Trabajo 100% remoto - desde casa garantizando conectividad (Encender cámaras)
Auxiliar administrativo remoto
Salario: 1.423.500
Se está en la búsqueda de un auxiliar administrativo para formar parte de importante equipo y apoyar los procesos contables y administrativos de la organización de manera remota. Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.
Se ofrece un ambiente de trabajo flexible, con un contrato indefinido y un salario competitivo de 1SMLV.
Este es su momento para unirte a la empresa y crecer profesionalmente en un entorno innovador.
Responsabilidades:
- Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
- Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
- Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
- Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
- Realizar trámites ante la cámara de comercio.
- Elaborar facturación electrónica de la organización.
- Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.
Requerimientos:
- Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
- Conocimiento sólido en nómina y novedades.
- Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
- Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
- Excelente organización y gestión documental.
- Buena redacción y escritura para comunicación interna.
- Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.
Oferta remota para televendedores con 1 año de experiencia
Salario: 1.485.000
Importante equipo busca televendedores remotos, donde tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en la venta de productos intangibles, principalmente en el sector de tecnología y software. Esta posición 100% remota ofrece un horario flexible y atractivas comisiones sin techo.
Responsabilidades:
- Realizar ventas en frío de productos intangibles como tecnología y software.
- Cerrar ventas efectivamente por llamada.
- Gestionar postventa y realizar seguimiento personalizado a clientes.
- Cumplir con el presupuesto mensual y obtener referidos.
- Autogestionar leads en un entorno 100% remoto.
Requerimientos:
- Mínimo 1 año de experiencia en ventas de intangibles (tecnología seguros planes educativos etc.).
- Capacidad de indagación cierre rápido y enfoque en transacciones efectivas.
- Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.
- Experiencia en trabajo remoto.
- Perfil consultivo autónomo y con buena gestión del tiempo.
- No estar estudiando actualmente.
- Experiencia exclusivamente en ventas telefónicas no mixtas ni presenciales.