Gane dinero desde casa con horarios flexibles: convocatoria abierta

Trabajar desde casa y con horarios flexibles sí es posible y cada vez más empresas le están apostando a este modelo. Y es que, además de ser una excelente alternativa para aquellos que tienen varias obligaciones, también conlleva otros beneficios como ahorro en gastos de pasaje, trabajar desde cualquier parte y pasar más tiempo en familia.

Por eso, hemos seleccionado algunas ofertas que además de ser remotas permiten flexibilidad en el tiempo. Aplicar a estas vacantes es muy sencillo, tan solo tendrá que ingresar al enlace de postulación de cada una y registrarse.

Operativo comercial remoto

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

En Mística Trading, están en búsqueda de un(a) operativo comercial apasionado(a) por el servicio al cliente y con habilidades excepcionales en comunicación digital.

En este cargo Formará parte de un equipo dinámico y colaborativo, enfocado en construir relaciones sólidas y asegurar una experiencia impecable para sus clientes.

Como operativo comercial, contribuirá al crecimiento comercial de la compañía y será pieza clave en la gestión administrativa y comercial. Se ofrece un entorno de trabajo ético y orientado a resultados, con oportunidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Atención y servicio al cliente vía chat con enfoque humano y profesional.

Seguimiento a órdenes de venta y acompañamiento hasta el cierre exitoso.

Apoyo en la gestión administrativa y comercial del equipo.

Registro y actualización de información comercial en bases de datos.

Elaboración de reportes básicos en Excel.

Comunicación efectiva con clientes y aliados estratégicos.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en áreas afines (administración mercadeo gestión comercial servicio al cliente o similares).

Conocimiento básico de inglés.

Manejo de herramientas informáticas y Excel básico.

Persona altamente honesta organizada y proactiva.

Excelentes habilidades de comunicación escrita y atención al detalle.

Vocación por el servicio y gusto por el contacto con clientes.

Ejecutivo de ventas

Salario: 1.427.000 a 2.427.000

Importante empresa se encuentra en la búsqueda de ejecutivo de ventas con experiencia mínimo de 1 año en ventas telefónicas de manera remota.

Funciones

Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software).

Gestión postventa.

Cumplimiento de presupuesto y referidos.

Seguimiento individualizado.

Requisitos

Mínimo 1 año de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos).

Alta capacidad de indagación, cierre rápido y transacción efectiva.

Manejo de CRM.

Trabajo remoto comprobable.

No ventas mixtas ni presenciales (En su mayoría ventas en frio).

Condiciones laborales

Salario base: $1.427.880 + bono mensual+ Comisiones sin techo + prestaciones de ley.

$1.427.880 + bono mensual+ Comisiones sin techo + prestaciones de ley. Entrenamiento inicial: 10 días hábiles.

10 días hábiles. Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados medio día.

Trabajo 100% remoto - desde casa garantizando conectividad (Encender cámaras)

Aplique totalmente gratis a través de Semana Empleos. | Foto: 123rf

Auxiliar administrativo remoto

Salario: 1.423.500

Se está en la búsqueda de un auxiliar administrativo para formar parte de importante equipo y apoyar los procesos contables y administrativos de la organización de manera remota. Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Se ofrece un ambiente de trabajo flexible, con un contrato indefinido y un salario competitivo de 1SMLV.

Este es su momento para unirte a la empresa y crecer profesionalmente en un entorno innovador.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Oferta remota para televendedores con 1 año de experiencia

Salario: 1.485.000

Importante equipo busca televendedores remotos, donde tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en la venta de productos intangibles, principalmente en el sector de tecnología y software. Esta posición 100% remota ofrece un horario flexible y atractivas comisiones sin techo.

Responsabilidades:

Realizar ventas en frío de productos intangibles como tecnología y software.

Cerrar ventas efectivamente por llamada.

Gestionar postventa y realizar seguimiento personalizado a clientes.

Cumplir con el presupuesto mensual y obtener referidos.

Autogestionar leads en un entorno 100% remoto.

Requerimientos: