Gran convocatoria laboral en Medellín. Más de 15.000 ofertas

Medellín sigue generando oportunidades laborales para su gente. Actualmente, hay más de 15.000 vacantes disponibles en diferentes áreas y empresas reconocidas de la ciudad.

Para facilitarle la búsqueda, hemos recopilado algunas de las ofertas más destacadas en la capital antioqueña. Si desea consultar el listado completo, puede hacerlo haciendo clic aquí.

Postularse es muy sencillo: solo debe ingresar a la vacante de su interés a través del enlace que encontrará al final de cada oferta.

Recuerde: entre más completo su perfil, mayores las posibilidades de contratación.

Conductor

Salario: $ 2.010.233

En Coéxito S.A.S., una empresa con más de 70 años de experiencia en el sector automotriz, se busca un Conductor comprometido y proactivo para unirse al equipo. Este chófer será responsable de transportar mercancías garantizando que lleguen en óptimas condiciones a su destino, apoyando de manera efectiva al área logística.

Si la persona interesada es un transportista con actitud de servicio y desea trabajar en un entorno que impulsa la innovación y el desarrollo, esta es la oportunidad indicada. Se ofrece un contrato directo y un paquete de beneficios diseñado para el bienestar y crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Transportar mercancía de la empresa garantizando la entrega en óptimas condiciones.

Apoyar el área logística de manera eficiente.

Mantener comunicación clara y precisa con el equipo y clientes.

Cumplir con los tiempos de entrega establecidos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 1 año en conducción de vehículos de al menos 5 toneladas.

Licencia de conducción C2 vigente.

Deseable certificación en transporte de mercancías peligrosas.

Odontólogo

Salario: $ 2.292.117

La empresa VIVA 1A IPS busca odontólogo(a) con mínimo 1 año de experiencia continua en consulta externa y atención de pacientes con morbilidad general.

El objetivo de esta persona será cumplir a cabalidad con sus deberes profesionales, conservando los preceptos de la moral y la ética, garantizando una atención de calidad y eficiencia que conlleve al mejoramiento o mantenimiento de la salud oral de los usuarios.

Los profesionales interesados deben contar con:

Carnet de vacunas.

Inscripción al rethus.

Carnet de radioprotección.

Características de la vacante:

Salario: $2.292.117 básico prestacional + $200.000 auxilio de transporte.

Horario de trabajo: lunes a viernes jornada de 6 horas y un sábado cada 15 días.

Contrato: Obra o labor + prestaciones de ley.

Vendedor

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000

En PASH S.A.S., para las marcas FACOL y TEKS, se busca un Vendedor en Medellín. Si la persona interesada siente pasión por la moda y las ventas, esta es una oportunidad para destacarse. Se ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Establecer relaciones sólidas con los clientes.

Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Dermoconsultora

Salario: $ 1.423.500

Se requiere de una consultora de belleza especializada en productos de alto costo que desee formar parte del equipo. La persona interesada debe contar con experiencia en el manejo de perfumería, cosméticos y productos para el cuidado de la piel, además de una excelente presentación personal. Se ofrece un salario competitivo, prestaciones de ley y atractivas comisiones.

Horarios: domingo a domingo con día compensado entre semana.

Salario: $1.423.500 + prestaciones + comisiones garantizadas de $1.200.000 + recargos.

Se garantiza estabilidad laboral.

Cajero supernumerario

Salario a convenir

Banco de Occidente está en búsqueda de un Cajero Auxiliar en Medellín altamente capacitado y comprometido para unirse al equipo. Esta es una excelente oportunidad para quienes deseen desarrollar su carrera en el sector financiero con una compañía reconocida por su estabilidad y crecimiento continuo.

Responsabilidades:

Gestionar operaciones de caja incluyendo depósitos, retiros y pagos.

Asegurar la precisión en el manejo de efectivo y documentos valorados.

Brindar un servicio al cliente excepcional atendiendo consultas y resolviendo inquietudes.

Cumplir con las políticas internas del banco y normativas legales establecidas.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en áreas administrativas.

Experiencia comprobable en gestión de efectivo.

Orientación al detalle y precisión en el manejo de información.

Excelentes habilidades de servicio al cliente.

Coordinador comercial

En Avista se busca un Coordinador Comercial con habilidades estratégicas y experiencia en la gestión y conformación de equipos freelance, orientado al cumplimiento de metas y a la formación de equipos comerciales exitosos.

Funciones:

Conformar, liderar, acompañar y motivar al equipo de asesores freelance para garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas.

Realizar seguimiento a indicadores comerciales y generar planes de acción.

Capacitar y desarrollar al equipo en técnicas de venta, producto y servicio.

Gestionar la vinculación, organización y permanencia del equipo freelance.

Identificar oportunidades de mejora en los procesos comerciales.

Requisitos:

Formación tecnológica o profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.

Experiencia mínima de 2 años liderando equipos comerciales (preferiblemente freelance o externos).

Manejo de indicadores de gestión y estrategias comerciales.

Habilidad para trabajar por resultados y en campo (si aplica).

Excelente comunicación, liderazgo y capacidad para resolver conflictos.

Ejecutivo comercial

Salario: $ 3.780.000 a $ 5.000.000

Se busca un ejecutivo comercial en Medellín para una empresa líder en su sector. La persona seleccionada deberá ejecutar estrategias comerciales que promuevan el crecimiento rentable y sostenible de la compañía.

Responsabilidades:

Identificar potencialidades del mercado para definir capacidades de la compañía.

Diseñar la hoja de ruta y el plan de trabajo para profundizar en clientes y abrir nuevas oportunidades.

Elaborar presupuestos de ventas basados en las proyecciones de la compañía.

Gestionar planes de mercadeo y ventas considerando cotizaciones y operaciones internas.

Cerrar licitaciones de negocio alineadas con los objetivos empresariales.

Cumplir políticas de salud financiera y manejo de seguros.

Controlar vencimientos y gestionar renovaciones de contratos de transporte.

Responder eficazmente a reclamaciones para generar experiencias positivas al cliente.

Realizar seguimiento y evaluación del desempeño del cliente y actuar en consecuencia.

Requerimientos: