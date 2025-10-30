En Grupo Bimbo, una de las empresas más reconocidas en Colombia, con más de 75 años de historia, se encuentran buscando nuevos talentos comprometidos con el propósito de construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana, mientras continúa fortaleciendo su presencia en el país e invitando a nuevos talentos a ser parte de su equipo.

Vacantes disponibles

Conductor(a) entregador

Únase al equipo de Bimbo como conductor entregador. En este rol, usted será responsable de la distribución eficiente de los productos de la empresa, asegurando que cada entrega llegue a tiempo y en perfecto estado.

Se busca a alguien con pasión por el servicio al cliente y habilidades excepcionales de conducción. Si tiene al menos 18 meses de experiencia como repartidor en empresas de consumo masivo, esta puede ser su oportunidad.

Responsabilidades:

Realizar la entrega de productos en la ruta asignada.

Asegurar la carga y descarga segura de los productos.

Mantener el vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento.

Cumplir con las normas de tránsito y seguridad vial.

Reportar cualquier incidente o problema durante la entrega.

Ofrecer un excelente servicio al cliente durante la entrega.

Requerimientos:

Licencia C1 o C2 vigente con al menos 18 meses desde su expedición.

Experiencia mínima de 18 meses en conducción en empresas de consumo masivo.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado desde las 6:00 a.m.

No tener comparendos ni acuerdos de pago pendientes.

Ayudante de autoservicios - Conductor Pereira

Bimbo busca un colaborador proactivo y responsable que desee formar parte de una empresa innovadora y dinámica. Como ayudante de autoservicios, tendrá la oportunidad de garantizar que los productos lleguen a los clientes a tiempo y en las condiciones óptimas.

Será pieza clave en el apoyo al conductor y en el mantenimiento de la calidad del servicio. Si se considera organizado, disfruta de trabajar en equipo y desea crecer en el sector logístico, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Entregar el producto terminado a los clientes de manera oportuna y con la mejor calidad.

Apoyar al conductor en las labores de la ruta asignada.

Validar las cantidades de productos según la programación de rutas.

Reportar al administrativo y coordinador logístico las novedades de entrega, devoluciones y bandejas.

Mantener actualizado el Kardex con la recogida de bandejas vacías y devoluciones.

Asegurar los soportes correspondientes a las entregas, ya sean documentos físicos o efectivo.

Cumplir con el sellado de documentos de entrega como facturas o remisiones.

Velar por el aseo del vehículo y la limpieza de la cabina y el furgón.

Entregar documentación ordenada para la liquidación de la ruta al administrativo de logística.

Dejar las existencias completas y marcadas según ruta asignada en el vehículo.

Cumplir con el procedimiento de entrega de efectivo para rutas de contado.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en roles similares de conducción y distribución.

Excelente atención al detalle y habilidades organizativas.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

Vendedor especializado mayorista Bogotá

En este rol, usted será responsable de gestionar las relaciones comerciales con clientes mayoristas de su zona designada, ofreciendo soluciones que generen un volumen de ventas sostenido y rentabilidad.

Como ejecutivo de ventas mayorista, promocionará los productos en los puntos de venta, asegurando excelente servicio y fortaleciendo las relaciones para satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores.

Responsabilidades:

Gestionar relaciones comerciales con clientes mayoristas.

Ofrecer soluciones comerciales para generar ventas sostenidas.

Promocionar productos en el punto de venta.

Proveer excelente servicio al cliente.

Maximizar el volumen de ventas.

Asegurar la cobertura de mercado.

Mantener relaciones comerciales rentables y sostenibles.

Requerimientos: