Grupo Levapan abre vacantes de empleo en todo el país: aplique aquí

Grupo Levapan, con presencia en Colombia, Ecuador, República Dominicana, Panamá y Venezuela, abrió nuevas vacantes en diferentes sectores y ciudades del país. La compañía, reconocida por marcas como San Jorge, Gel’Hada, Respin y Levapan, busca ampliar sus equipos de trabajo en áreas estratégicas.

Actualmente, más de 2.000 personas hacen parte de su nómina y, según la más reciente medición de clima organizacional, el 89,2% recomendaría la empresa como un buen lugar para trabajar. Por ello, si está interesado en postularse, a continuación, encontrará algunas de las ofertas disponibles.

Recuerde que el proceso es completamente gratuito y virtual, y que contar con una hoja de vida actualizada puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Planta de bioingredientes Biolev de Levapan, ubicada en Tuluá, Valle. | Foto: Levapan

Supervisor de ventas (Canal directo) – Medellín

Salario: A convenir

Experiencia: Entre 2 y 3 años de experiencia en empresas de consumo masivo, Retail, Food Service, entre otras

Tipo de contrato: Temporal

Levapan se encuentra en la búsqueda del mejor talento para el área comercial y requiere, para su equipo de trabajo en la ciudad de Medellín, un supervisor de ventas con experiencia en el manejo de canal directo, clientes de tipología minimercados, gestión de cartera, cumplimiento de indicadores y manejo de presupuesto, además de contar con habilidades de liderazgo, capacidad de análisis y empatía para trabajar de la mano con las fuerzas de ventas.

Representante técnico comercial agroindustria – Bogotá D.C.

Salario: A convenir

Experiencia: Mínimo 4 años en canales de ventas y distribución, asesoría de cultivo de alto valor y ornamentales

Tipo de contrato: Término indefinido

La compañía se encuentra en búsqueda de un representante técnico comercial, dirigido a profesionales que disfruten innovar, tengan orientación al servicio al cliente y cuenten con experiencia en el ámbito comercial. La posición requiere conocimiento y trayectoria en la implementación de estrategias de nutrición vegetal, promoción en campo, comercialización y rotación de propuestas en biotecnología, a través de la generación de demanda en campo y en diferentes canales.

Ejecutivo de cuenta distribuidores – Cali

Salario: A convenir

Experiencia: 2 años de experiencia en manejo comercial de distribuidores, mayoristas y consumo masivo

Tipo de contrato: Temporal

Levapan se encuentra en la búsqueda del mejor talento para el área Comercial y requiere, para su equipo de trabajo en la ciudad de Cali, un ejecutivo de cuenta con experiencia en el manejo de canal distribuidores y mayoristas, gestión de cartera, cumplimiento de indicadores, manejo de presupuesto y con la empatía necesaria para trabajar de manera cercana con las fuerzas de ventas.

Auxiliar contable— Consumo masivo— Rionegro

Salario: A convenir

Experiencia: Experiencia mínima de 2 años en todo el proceso contable

Tipo de contrato: Término indefinido

La compañía se encuentra en la búsqueda de talento para el área contable y requiere un auxiliar contable que brinde apoyo a todas las áreas de la organización. La persona seleccionada será la encargada de recopilar, verificar, clasificar y registrar de manera cronológica, ordenada y oportuna todos los hechos económicos de la compañía, cumpliendo con los lineamientos contables y tributarios, con el propósito de entregar información financiera confiable, razonable y real que facilite la toma de decisiones.