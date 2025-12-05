Grupo Su Servicio abre nuevas oportunidades laborales en el país: aplique ya

El mercado laboral continúa generando movimiento en diferentes regiones del país. En esta ocasión, Grupo Su Servicio, un conjunto de empresas dedicadas a soluciones de talento humano, con más de 10.000 empleados y 25 años de experiencia en servicios temporales, selección de personal, outsourcing de reclutamiento, outsourcing de servicios y procesamiento de nómina, anunció la apertura de nuevas vacantes de empleo.

Las oportunidades están dirigidas a candidatos con perfiles clínicos y asistenciales, así como a personal de apoyo administrativo en áreas relacionadas con la atención al paciente. Las ofertas disponibles corresponden a roles esenciales dentro de la prestación de servicios de salud, lo que abre espacio para técnicos y profesionales con vocación de servicio y disponibilidad para asumir responsabilidades en entornos hospitalarios y ambulatorios.

“En Grupo Su Servicio creemos que el talento humano es la esencia del progreso y la fuerza que impulsa el desarrollo de nuestro país. Nuestra cobertura nacional nos permite entender las particularidades de cada región, adaptando los procesos de selección y desarrollo a las motivaciones reales de la gente. Nos inspira servir con cercanía, compromiso y excelencia, convencidos de que cuando el talento crece, Colombia también avanza”, afirma Verónica Durán, gerente general.

¿Cómo postularse?

Para conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que mejor se ajuste a su experiencia o aspiraciones laborales.

Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Cortesía Su Servicio

Médico general – Soacha, Fontibón o Barranquilla

Salario: A convenir

Como parte de la institución, el doctor general tendrá la oportunidad de impactar positivamente en la comunidad a través de la atención integral a pacientes y la participación en programas de promoción de la salud.

Responsabilidades:

Proveer atención integral a pacientes en diferentes localidades.

Diagnosticar y tratar enfermedades comunes.

Participar en programas de promoción de la salud.

Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un tratamiento efectivo.

Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Requerimientos:

Licenciatura en Medicina.

Licencia para ejercer como médico en Colombia.

Experiencia previa en atención primaria o medicina general.

Excelentes habilidades de comunicación.

Compromiso con el bienestar del paciente.

Jefe de enfermería – Bogotá D.C.

Salario: A convenir

Como coordinador de enfermería, será responsable de la coordinación del personal asistencial, la gestión de protocolos y el control de calidad en atención primaria.

Responsabilidades:

Coordinar el personal asistencial en atención primaria.

Gestionar y asegurar el cumplimiento de protocolos de salud.

Supervisar el control de calidad en la atención a pacientes.

Colaborar con otros departamentos para mejorar los servicios de salud.

Desarrollar e implementar programas de formación para el personal de enfermería.

Requerimientos:

Título en Enfermería con especialización o maestría.

Experiencia mínima de 5 años en roles de coordinación o supervisión en salud.

Conocimientos avanzados en gestión de protocolos de salud.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones eficaces.

Bacteriólogo – Bogotá D.C.

Salario: A convenir

Se busca un profesional comprometido con la excelencia en el análisis microbiológico y el control de calidad de procesos clínicos.

Responsabilidades:

Realizar análisis microbiológicos de muestras clínicas.

Asegurar el control de calidad en los procesos de laboratorio.

Proveer apoyo diagnóstico a los equipos médicos.

Mantener la documentación precisa de los resultados de laboratorio.

Colaborar en la mejora continua de los procedimientos de laboratorio.

Requerimientos:

Título profesional en Bacteriología o Microbiología.

Experiencia mínima de 3 años en análisis clínico.

Conocimientos avanzados en técnicas de control de calidad.

Habilidades en el manejo de equipos de laboratorio.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Auxiliar de enfermería – Popayán

Salario: 1.423.500

Únase al equipo como auxiliar de enfermería y marque la diferencia en la atención al paciente en áreas de hospitalización, urgencias y epidemiología.

Responsabilidades:

Brindar asistencia directa a los pacientes en hospitalización.

Apoyar al personal médico en el área de urgencias.

Colaborar en la implementación de protocolos de epidemiología.

Realizar registros precisos y detallados de la atención al paciente.

Garantizar la disponibilidad de suministros médicos en su área de trabajo.

Requerimientos:

Título en Auxiliar de Enfermería o similar.

Registro vigente en el RETHUS.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Experiencia previa en hospitalización o urgencias es un plus.

Habilidades interpersonales y de comunicación efectivas.

Auxiliar de admisiones – Barranquilla, Bogotá o Girardot

Salario: A convenir

Como asistente de admisiones, desempeñará un papel crucial en la atención al usuario, asegurando una experiencia excepcional a los pacientes desde el primer contacto.

Responsabilidades:

Atender a usuarios y pacientes de manera profesional.

Gestionar la recepción de pacientes de manera eficiente.

Manejar y actualizar historias clínicas.

Brindar apoyo administrativo en procesos internos.

Colaborar con otros departamentos para mejorar la atención al cliente.

Requerimientos:

Técnico en administración, salud o áreas relacionadas.

Experiencia previa en atención al cliente o recepción.

Conocimiento básico en manejo de historias clínicas.

Excelentes habilidades comunicativas.

Capacidad para trabajar bajo presión.