Grupo Su Servicio abre nuevas oportunidades laborales en el país: aplique ya
Postulaciones abiertas sin costo.
El mercado laboral continúa generando movimiento en diferentes regiones del país. En esta ocasión, Grupo Su Servicio, un conjunto de empresas dedicadas a soluciones de talento humano, con más de 10.000 empleados y 25 años de experiencia en servicios temporales, selección de personal, outsourcing de reclutamiento, outsourcing de servicios y procesamiento de nómina, anunció la apertura de nuevas vacantes de empleo.
Las oportunidades están dirigidas a candidatos con perfiles clínicos y asistenciales, así como a personal de apoyo administrativo en áreas relacionadas con la atención al paciente. Las ofertas disponibles corresponden a roles esenciales dentro de la prestación de servicios de salud, lo que abre espacio para técnicos y profesionales con vocación de servicio y disponibilidad para asumir responsabilidades en entornos hospitalarios y ambulatorios.
“En Grupo Su Servicio creemos que el talento humano es la esencia del progreso y la fuerza que impulsa el desarrollo de nuestro país. Nuestra cobertura nacional nos permite entender las particularidades de cada región, adaptando los procesos de selección y desarrollo a las motivaciones reales de la gente. Nos inspira servir con cercanía, compromiso y excelencia, convencidos de que cuando el talento crece, Colombia también avanza”, afirma Verónica Durán, gerente general.
¿Cómo postularse?
Para conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que mejor se ajuste a su experiencia o aspiraciones laborales.
Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.
Médico general – Soacha, Fontibón o Barranquilla
Salario: A convenir
Como parte de la institución, el doctor general tendrá la oportunidad de impactar positivamente en la comunidad a través de la atención integral a pacientes y la participación en programas de promoción de la salud.
Responsabilidades:
- Proveer atención integral a pacientes en diferentes localidades.
- Diagnosticar y tratar enfermedades comunes.
- Participar en programas de promoción de la salud.
- Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un tratamiento efectivo.
- Mantener registros médicos precisos y actualizados.
Requerimientos:
- Licenciatura en Medicina.
- Licencia para ejercer como médico en Colombia.
- Experiencia previa en atención primaria o medicina general.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Compromiso con el bienestar del paciente.
Jefe de enfermería – Bogotá D.C.
Salario: A convenir
Como coordinador de enfermería, será responsable de la coordinación del personal asistencial, la gestión de protocolos y el control de calidad en atención primaria.
Responsabilidades:
- Coordinar el personal asistencial en atención primaria.
- Gestionar y asegurar el cumplimiento de protocolos de salud.
- Supervisar el control de calidad en la atención a pacientes.
- Colaborar con otros departamentos para mejorar los servicios de salud.
- Desarrollar e implementar programas de formación para el personal de enfermería.
Requerimientos:
- Título en Enfermería con especialización o maestría.
- Experiencia mínima de 5 años en roles de coordinación o supervisión en salud.
- Conocimientos avanzados en gestión de protocolos de salud.
- Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
- Capacidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones eficaces.
Bacteriólogo – Bogotá D.C.
Salario: A convenir
Se busca un profesional comprometido con la excelencia en el análisis microbiológico y el control de calidad de procesos clínicos.
Responsabilidades:
- Realizar análisis microbiológicos de muestras clínicas.
- Asegurar el control de calidad en los procesos de laboratorio.
- Proveer apoyo diagnóstico a los equipos médicos.
- Mantener la documentación precisa de los resultados de laboratorio.
- Colaborar en la mejora continua de los procedimientos de laboratorio.
Requerimientos:
- Título profesional en Bacteriología o Microbiología.
- Experiencia mínima de 3 años en análisis clínico.
- Conocimientos avanzados en técnicas de control de calidad.
- Habilidades en el manejo de equipos de laboratorio.
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
Auxiliar de enfermería – Popayán
Salario: 1.423.500
Únase al equipo como auxiliar de enfermería y marque la diferencia en la atención al paciente en áreas de hospitalización, urgencias y epidemiología.
Responsabilidades:
- Brindar asistencia directa a los pacientes en hospitalización.
- Apoyar al personal médico en el área de urgencias.
- Colaborar en la implementación de protocolos de epidemiología.
- Realizar registros precisos y detallados de la atención al paciente.
- Garantizar la disponibilidad de suministros médicos en su área de trabajo.
Requerimientos:
- Título en Auxiliar de Enfermería o similar.
- Registro vigente en el RETHUS.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
- Experiencia previa en hospitalización o urgencias es un plus.
- Habilidades interpersonales y de comunicación efectivas.
Auxiliar de admisiones – Barranquilla, Bogotá o Girardot
Salario: A convenir
Como asistente de admisiones, desempeñará un papel crucial en la atención al usuario, asegurando una experiencia excepcional a los pacientes desde el primer contacto.
Responsabilidades:
- Atender a usuarios y pacientes de manera profesional.
- Gestionar la recepción de pacientes de manera eficiente.
- Manejar y actualizar historias clínicas.
- Brindar apoyo administrativo en procesos internos.
- Colaborar con otros departamentos para mejorar la atención al cliente.
Requerimientos:
- Técnico en administración, salud o áreas relacionadas.
- Experiencia previa en atención al cliente o recepción.
- Conocimiento básico en manejo de historias clínicas.
- Excelentes habilidades comunicativas.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.