Suscribirse

EMPLEO

Grupo Su Servicio abre nuevas oportunidades laborales en el país: aplique ya

Postulaciones abiertas sin costo.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

5 de diciembre de 2025, 9:02 p. m.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Cortesía Su Servicio

El mercado laboral continúa generando movimiento en diferentes regiones del país. En esta ocasión, Grupo Su Servicio, un conjunto de empresas dedicadas a soluciones de talento humano, con más de 10.000 empleados y 25 años de experiencia en servicios temporales, selección de personal, outsourcing de reclutamiento, outsourcing de servicios y procesamiento de nómina, anunció la apertura de nuevas vacantes de empleo.

Las oportunidades están dirigidas a candidatos con perfiles clínicos y asistenciales, así como a personal de apoyo administrativo en áreas relacionadas con la atención al paciente. Las ofertas disponibles corresponden a roles esenciales dentro de la prestación de servicios de salud, lo que abre espacio para técnicos y profesionales con vocación de servicio y disponibilidad para asumir responsabilidades en entornos hospitalarios y ambulatorios.

“En Grupo Su Servicio creemos que el talento humano es la esencia del progreso y la fuerza que impulsa el desarrollo de nuestro país. Nuestra cobertura nacional nos permite entender las particularidades de cada región, adaptando los procesos de selección y desarrollo a las motivaciones reales de la gente. Nos inspira servir con cercanía, compromiso y excelencia, convencidos de que cuando el talento crece, Colombia también avanza”, afirma Verónica Durán, gerente general.

¿Cómo postularse?

Para conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que mejor se ajuste a su experiencia o aspiraciones laborales.

Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Cortesía Su Servicio

Médico general – Soacha, Fontibón o Barranquilla

Salario: A convenir

Como parte de la institución, el doctor general tendrá la oportunidad de impactar positivamente en la comunidad a través de la atención integral a pacientes y la participación en programas de promoción de la salud.

Responsabilidades:

  • Proveer atención integral a pacientes en diferentes localidades.
  • Diagnosticar y tratar enfermedades comunes.
  • Participar en programas de promoción de la salud.
  • Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un tratamiento efectivo.
  • Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Requerimientos:

  • Licenciatura en Medicina.
  • Licencia para ejercer como médico en Colombia.
  • Experiencia previa en atención primaria o medicina general.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Compromiso con el bienestar del paciente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe de enfermería – Bogotá D.C.

Salario: A convenir

Como coordinador de enfermería, será responsable de la coordinación del personal asistencial, la gestión de protocolos y el control de calidad en atención primaria.

Responsabilidades:

  • Coordinar el personal asistencial en atención primaria.
  • Gestionar y asegurar el cumplimiento de protocolos de salud.
  • Supervisar el control de calidad en la atención a pacientes.
  • Colaborar con otros departamentos para mejorar los servicios de salud.
  • Desarrollar e implementar programas de formación para el personal de enfermería.

Requerimientos:

  • Título en Enfermería con especialización o maestría.
  • Experiencia mínima de 5 años en roles de coordinación o supervisión en salud.
  • Conocimientos avanzados en gestión de protocolos de salud.
  • Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones eficaces.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Hay más de 210 mil empleos disponibles esta semana en todo el país

Bacteriólogo – Bogotá D.C.

Salario: A convenir

Se busca un profesional comprometido con la excelencia en el análisis microbiológico y el control de calidad de procesos clínicos.

Responsabilidades:

  • Realizar análisis microbiológicos de muestras clínicas.
  • Asegurar el control de calidad en los procesos de laboratorio.
  • Proveer apoyo diagnóstico a los equipos médicos.
  • Mantener la documentación precisa de los resultados de laboratorio.
  • Colaborar en la mejora continua de los procedimientos de laboratorio.

Requerimientos:

  • Título profesional en Bacteriología o Microbiología.
  • Experiencia mínima de 3 años en análisis clínico.
  • Conocimientos avanzados en técnicas de control de calidad.
  • Habilidades en el manejo de equipos de laboratorio.
  • Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de enfermería – Popayán

Salario: 1.423.500

Únase al equipo como auxiliar de enfermería y marque la diferencia en la atención al paciente en áreas de hospitalización, urgencias y epidemiología.

Responsabilidades:

  • Brindar asistencia directa a los pacientes en hospitalización.
  • Apoyar al personal médico en el área de urgencias.
  • Colaborar en la implementación de protocolos de epidemiología.
  • Realizar registros precisos y detallados de la atención al paciente.
  • Garantizar la disponibilidad de suministros médicos en su área de trabajo.

Requerimientos:

  • Título en Auxiliar de Enfermería o similar.
  • Registro vigente en el RETHUS.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
  • Experiencia previa en hospitalización o urgencias es un plus.
  • Habilidades interpersonales y de comunicación efectivas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de admisiones – Barranquilla, Bogotá o Girardot

Salario: A convenir

Como asistente de admisiones, desempeñará un papel crucial en la atención al usuario, asegurando una experiencia excepcional a los pacientes desde el primer contacto.

Responsabilidades:

  • Atender a usuarios y pacientes de manera profesional.
  • Gestionar la recepción de pacientes de manera eficiente.
  • Manejar y actualizar historias clínicas.
  • Brindar apoyo administrativo en procesos internos.
  • Colaborar con otros departamentos para mejorar la atención al cliente.

Requerimientos:

  • Técnico en administración, salud o áreas relacionadas.
  • Experiencia previa en atención al cliente o recepción.
  • Conocimiento básico en manejo de historias clínicas.
  • Excelentes habilidades comunicativas.
  • Capacidad para trabajar bajo presión.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro dio inesperada orden a los militares por amenaza de Donald Trump a Colombia: “Con la vida”

2. ¿Qué necesita Atlético Nacional, contra América de Cali, para jugar la final de la Liga BetPlay con Tolima?

3. Esto dijo Carlos Antonio Vélez del grupo que le tocó a Colombia en el Mundial 2026: “La única parte que no me gusta...”

4. Reportan nueva emisión de gas y ceniza del volcán Puracé que alcanzó 900 metros sobre la cima

5. La reacción de la Selección Portugal de Cristiano Ronaldo al conocer que Colombia será su rival en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayOportunidad laboralEmpleo en Colombiavacantes de empleo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.