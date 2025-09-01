Con el inicio de mes, las dinámicas de empleo se activan y surgen nuevas oportunidades en diversas áreas, como en ventas y asesoría al cliente.

En esta ocasión, presentamos algunas ofertas en el sector de servicio al cliente dentro del área de ventas, sin embargo, en Semana Empleos son cientos los cupos laborales.

La postulación es gratuita y completamente virtual.

La información detallada de cada vacante está disponible en Semana Empleos, y a continuación se comparten algunas opciones con su respectivo enlace de inscripción al final.

Asesor comercial Bogotá

Salario: 1.423.500

¿Es una persona apasionada de la moda con un don para las ventas? Esta es una oportunidad en DREAMER, empresa reconocida del sector retail, que está en búsqueda de un asesor comercial que desee crecer profesionalmente.

Si cuenta con experiencia en tiendas como Koaj, Ela o Seven Seven, y tiene habilidades excepcionales en servicio al cliente y conocimiento en moda, será tenido en cuenta. Se valora el conocimiento en KPIs para maximizar las ventas y la capacidad de proporcionar una experiencia inolvidable a los clientes.

La empresa ofrece un ambiente dinámico donde se puede desarrollar todo el potencial y avanzar en la carrera profesional.

Responsabilidades:

Proveer un excelente servicio al cliente en el sector moda.

Alcanzar y superar las metas de ventas establecidas.

Mantenerse actualizado con las tendencias de moda y producto.

Colaborar con el equipo para mejorar las estrategias de venta.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas en tiendas como Koaj, Ela o Seven Seven.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

Conocimiento en tendencias de moda y retail.

Asesor call center ventas Bogotá

Salario: 1.423.500

¿Le apasiona el servicio al cliente y cuenta con habilidades para las ventas? Esta es la oportunidad de unirse a una reconocida empresa como asesor call center de servicio al cliente y ventas.

La compañía está ubicada en Chapinero, Bogotá, y busca personas entusiastas que deseen crecer profesionalmente.

Se ofrece un salario de $1.423.500 más comisiones sin techo, bonos, incentivos y todas las prestaciones de ley en un contrato de obra o labor. La jornada es de lunes a viernes y sábados, con domingos y festivos libres.

Responsabilidades:

Atender llamadas de clientes brindando un servicio excepcional.

Realizar ventas directas de manera telefónica.

Mantener comunicación efectiva con los clientes resolviendo dudas e inquietudes.

Revisar el correo electrónico para recibir información relevante del proceso.

Requerimientos:

Formación académica mínima: bachiller.

Con o sin experiencia laboral.

Disponibilidad para trabajar 46 horas semanales.

Residencia en Bogotá o cercanías.

Asesor comercial electro- Temporada fin de año Rionegro

Salario a convenir

Esta es la oportunidad de hacer parte de una empresa orgullosamente colombiana que busca construir país. Es una compañía que prioriza el bienestar de sus colaboradores y sus familias, brindando estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo.

En ALKOMPRAR se encuentra en búsqueda de personal técnico en áreas comerciales, administrativas, entre otras, con experiencia en ventas, preferiblemente en productos relacionados con electrodomésticos, productos financieros, telefonía o afines.

Tipo de contrato: obra o labor (inicia en octubre 2025 y finaliza en enero 2026).

Horario: disponibilidad para laborar en horario de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio en semana).

Salario: básico $1.486.000 + comisiones.

Alkomprar tiene abiertas diferentes vacantes de empleo en el país. | Foto: Getty Images

Asesor comercial créditos y seguros Medellín

Objetivo del cargo

Promover y gestionar la colocación de créditos y seguros para la adquisición de vehículos, ofreciendo asesoría personalizada a clientes B2B y B2B2C, asegurando el cumplimiento de las metas comerciales definidas por la organización.

Responsabilidades principales

Estructurar y cerrar negocios de crédito vehicular con seguro de movilidad.

Verificar documentación y seleccionar la mejor entidad financiera y aseguradora.

Acompañar el proceso hasta el desembolso y brindar soporte postventa.

Gestionar y fidelizar aliados comerciales, capacitándolos y motivándolos.

Mantenerse actualizado en productos financieros y aseguradoras.

Cumplir con normativas, políticas internas y prevención de fraude.

Alcanzar metas de ingresos, colocación de seguros y productividad.

Educación mínima:

Tecnólogo.

Educación deseable: profesional en administración, finanzas, economía, contabilidad o áreas afines.

Experiencia: mínimo 2 años en ventas de productos financieros, preferiblemente créditos y seguros de consumo, vehiculares y consecución de aliados.

Conocimientos y habilidades:

Manejo de CRM y herramientas de gestión comercial.

Excel intermedio y elaboración de reportes.

Ubicación: trabajo en campo.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Tipo de contrato: indefinido.

Modalidad: presencial.

Salario fijo: $1.731.700.

Salario variable promedio mensual: $2.000.000.

Auxilio de rodamiento: entre $200.000 y $500.000 (según tabla de ingreso).

Asesor externo financiero - Villavicencio, Meta

Salario a convenir

Mibanco, el banco especializado en microfinanzas del Grupo Credicorp, busca transformar las vidas de los colombianos a través de la inclusión financiera. Actualmente, se encuentra en búsqueda de una persona apasionada por el logro de metas, con interés en trabajar con pequeños empresarios del país.

¿Por qué trabajar en Mibanco?

Se tendrá la oportunidad de trabajar con los mejores equipos en un entorno diverso y dinámico. La empresa ofrece sueldo competitivo y un ambiente laboral entretenido, desafiante y motivador.

Requisitos:

Técnico, tecnólogo o profesional en administración, ingeniería industrial, economía, contabilidad, entre otras.

Experiencia laboral mínima de 1 año en entidades de microcrédito desempeñando el cargo de asesor comercial externo.

Funciones:

Gestionar la cartera de clientes a través de la captación, evaluación y recuperación de créditos.

Implementar estrategias efectivas de fidelización de clientes, con el fin de incrementar las colocaciones del banco, el número de clientes y la calidad de la cartera.

Salario: se asignará según la experiencia y el perfil comercial, más transporte operativo, comisiones por cumplimiento, prestaciones sociales y otros beneficios.