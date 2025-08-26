Hay cupos de trabajo de medio tiempo ideales para estudiantes

Encontrar un empleo que se ajuste al ritmo de los estudios ya no es un imposible. Cada vez más empresas están abriendo vacantes de medio tiempo diseñadas especialmente para quienes necesitan flexibilidad, como estudiantes o personas que buscan equilibrar trabajo y formación.

Un plus es que muchas de estas vacantes ofrecen contratación inmediata y estabilidad, lo que representa un gran impulso para quienes dan sus primeros pasos en el mundo laboral.

Postularse es muy fácil: solo debe ingresar a Semana Empleos o a los enlaces que compartimos más adelante, elegir la vacante que mejor se adapte a su perfil, registrar sus datos y aplicar en pocos minutos. Todo el proceso es gratuito y completamente virtual.

Promotor de stand medio tiempo Medellín

Salario: $ 2.000.000 a $ 4.000.000

Se encuentra abierta la convocatoria para un promotor de stand que desee unirse a un equipo dinámico. Este puesto es ideal para jóvenes entre 18 y 25 años que quieran obtener experiencia en el campo del mercadeo y la publicidad. Como asesor de mercado, la persona será responsable de entregar material publicitario y atraer clientes potenciales a la oficina.

Este rol no requiere experiencia previa, por lo que es una excelente oportunidad para desarrollar habilidades profesionales en un entorno de trabajo flexible. Se ofrece un ingreso competitivo y la posibilidad de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Entregar material publicitario en el stand.

Atraer clientes potenciales a la oficina.

Representar la marca de manera profesional.

Mantener el stand organizado y atractivo.

Interacción directa con el público.

Requerimientos:

Edad entre 18 y 25 años.

Disponibilidad para trabajar medio tiempo.

Bachillerato completo.

Excelente comunicación verbal.

Actitud proactiva y entusiasta.

Promotor de ventas medio tiempo Barranquilla

Salario: $ 716.750

Banco Falabella busca asesor comercial

Requisitos:

Nivel académico: Bachiller.

Experiencia: 6 meses en ventas presenciales.

Salario medio tiempo: básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones. Salario promedio $1.300.000.

Horarios: lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (intermedio y cierre). Solo se trabaja medio tiempo, o 4 horas en el día. Se requiere disponibilidad desde las 12 pm hasta las 9 pm para agendar el turno.

Funciones: venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).

Promotor de ventas medio tiempo Tuluá

Salario: $ 716.750

Multinacional Falabella – Banco Falabella busca asesor comercial.

Requisitos: nivel académico bachiller y experiencia de 6 meses en ventas presenciales.

Salario medio tiempo: básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones. Salario promedio $1.300.000.

Horarios: lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (intermedio y cierre). Solo se trabaja medio tiempo, o 4 horas en el día. Se requiere disponibilidad desde las 12 pm hasta las 9 pm para agendar el turno.

Funciones: venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).

Promotor de ventas fines de semana Cajicá

Salario a convenir

Multinacional Falabella – Banco Falabella busca asesor comercial.

Requisitos: nivel académico bachiller y experiencia de 6 meses en ventas presenciales.

Salario fines de semana (sábados, domingos y festivos): $382.000 + auxilio de transporte + comisiones.

Salario promedio: $800.000.

Horarios: sábados, domingos y festivos de 6 a 8 horas, apertura, intermedio o cierre.

Funciones: venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).

Promotor de ventas medio tiempo captación en frío Armenia

Salario: $ 916.750 a $ 1.216.750

Banco Falabella invita a unirse como ejecutivo de piso medio tiempo. Esta multinacional, una de las más prestigiosas de Latinoamérica, busca talento comercial con habilidades para conectar con las personas y la ambición de superar metas. Se trata de una oportunidad para construir una carrera sólida con contratación inmediata.

Requisitos: bachiller con examen ICFES presentado (por requisitos de estudio de seguridad). Mínimo 6 meses de experiencia como asesor comercial, con experiencia en abordaje en frío presencial face to face.

Salario medio tiempo: básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones de $200.000 a $300.000 (con techo).

Horario: domingo a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (apertura, intermedio y cierre). Tipo de contrato: obra labor.