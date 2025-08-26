Suscribirse

Empleo

Hay cupos de trabajo de medio tiempo ideales para estudiantes

Los empleos se encuentran disponibles por medio de Semana Empleos.

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

26 de agosto de 2025, 4:44 p. m.
Creativo
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

Encontrar un empleo que se ajuste al ritmo de los estudios ya no es un imposible. Cada vez más empresas están abriendo vacantes de medio tiempo diseñadas especialmente para quienes necesitan flexibilidad, como estudiantes o personas que buscan equilibrar trabajo y formación.

Un plus es que muchas de estas vacantes ofrecen contratación inmediata y estabilidad, lo que representa un gran impulso para quienes dan sus primeros pasos en el mundo laboral.

Postularse es muy fácil: solo debe ingresar a Semana Empleos o a los enlaces que compartimos más adelante, elegir la vacante que mejor se adapte a su perfil, registrar sus datos y aplicar en pocos minutos. Todo el proceso es gratuito y completamente virtual.

Promotor de stand medio tiempo Medellín

Salario: $ 2.000.000 a $ 4.000.000

Se encuentra abierta la convocatoria para un promotor de stand que desee unirse a un equipo dinámico. Este puesto es ideal para jóvenes entre 18 y 25 años que quieran obtener experiencia en el campo del mercadeo y la publicidad. Como asesor de mercado, la persona será responsable de entregar material publicitario y atraer clientes potenciales a la oficina.

Este rol no requiere experiencia previa, por lo que es una excelente oportunidad para desarrollar habilidades profesionales en un entorno de trabajo flexible. Se ofrece un ingreso competitivo y la posibilidad de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

  • Entregar material publicitario en el stand.
  • Atraer clientes potenciales a la oficina.
  • Representar la marca de manera profesional.
  • Mantener el stand organizado y atractivo.
  • Interacción directa con el público.

Requerimientos:

  • Edad entre 18 y 25 años.
  • Disponibilidad para trabajar medio tiempo.
  • Bachillerato completo.
  • Excelente comunicación verbal.
  • Actitud proactiva y entusiasta.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Promotor de ventas medio tiempo Barranquilla

Salario: $ 716.750

Banco Falabella busca asesor comercial

Requisitos:

Nivel académico: Bachiller.

Experiencia: 6 meses en ventas presenciales.

Salario medio tiempo: básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones. Salario promedio $1.300.000.

Horarios: lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (intermedio y cierre). Solo se trabaja medio tiempo, o 4 horas en el día. Se requiere disponibilidad desde las 12 pm hasta las 9 pm para agendar el turno.

Funciones: venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Promotor de stand medio tiempo Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 4.000.000

Se encuentra abierta la convocatoria para un promotor de stand que desee unirse a un equipo dinámico.

Este puesto es ideal para jóvenes entre 18 y 25 años que quieran obtener experiencia en el campo del mercadeo y la publicidad. Como asesor de mercado, la persona será responsable de entregar material publicitario y atraer clientes potenciales a la oficina.

Este rol no requiere experiencia previa, por lo que es una excelente oportunidad para desarrollar habilidades profesionales en un entorno de trabajo flexible. Se ofrece un ingreso competitivo y la posibilidad de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

  • Entregar material publicitario en el stand.
  • Atraer clientes potenciales a la oficina.
  • Representar la marca de manera profesional.
  • Mantener el stand organizado y atractivo.
  • Interacción directa con el público.

Requerimientos:

  • Edad entre 18 y 25 años.
  • Disponibilidad para trabajar medio tiempo.
  • Bachillerato completo.
  • Excelente comunicación verbal.
  • Actitud proactiva y entusiasta.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Promotor de ventas medio tiempo Tuluá

Salario: $ 716.750

Multinacional Falabella – Banco Falabella busca asesor comercial.

Requisitos: nivel académico bachiller y experiencia de 6 meses en ventas presenciales.

Salario medio tiempo: básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones. Salario promedio $1.300.000.

Horarios: lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (intermedio y cierre). Solo se trabaja medio tiempo, o 4 horas en el día. Se requiere disponibilidad desde las 12 pm hasta las 9 pm para agendar el turno.

Funciones: venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Promotor de ventas fines de semana Cajicá

Salario a convenir

Multinacional Falabella – Banco Falabella busca asesor comercial.

Requisitos: nivel académico bachiller y experiencia de 6 meses en ventas presenciales.

Salario fines de semana (sábados, domingos y festivos): $382.000 + auxilio de transporte + comisiones.

Salario promedio: $800.000.

Horarios: sábados, domingos y festivos de 6 a 8 horas, apertura, intermedio o cierre.

Funciones: venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Los estudiantes beneficiados por el Programa “Haciendo Escuela” de Falabella pertenecen al colegio José Asunción Silva de Bogotá, institución que hace parte de dicho programa, y fueron seleccionados a través de una evaluación de habilidades y teniendo en cuenta que estuvieran interesados en aprender sobre el mundo de la programación.
¡Aplicar es gratuito! | Foto: Falabella

Promotor de ventas medio tiempo captación en frío Armenia

Salario: $ 916.750 a $ 1.216.750

Banco Falabella invita a unirse como ejecutivo de piso medio tiempo. Esta multinacional, una de las más prestigiosas de Latinoamérica, busca talento comercial con habilidades para conectar con las personas y la ambición de superar metas. Se trata de una oportunidad para construir una carrera sólida con contratación inmediata.

Requisitos: bachiller con examen ICFES presentado (por requisitos de estudio de seguridad). Mínimo 6 meses de experiencia como asesor comercial, con experiencia en abordaje en frío presencial face to face.

Salario medio tiempo: básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones de $200.000 a $300.000 (con techo).

Horario: domingo a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (apertura, intermedio y cierre). Tipo de contrato: obra labor.

Beneficios: comisiones, oportunidad de relacionamiento con personas, posibilidad de ingreso directo a la compañía y crecimiento interno.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. EE. UU. contra Rusia: tres interceptaciones en Alaska encienden la alarma de un posible choque militar

2. Egan Bernal se pronunció sobre Jonas Vingegaard: lanzó mensaje tras verlo perder el liderato

3. Iván Cepeda denunció al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estos son los detalles

4. “Es muy duro”: Yina Calderón habló de su preparación para la pelea de boxeo con Andrea Valdiri y confesó que tiene entreno privado

5. Gustavo Petro se arrepintió de hablar de un experimento por críticas de los científicos. La declaración generó risas en el auditorio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpleoTrabajoEstudiantesTrabajo Sí Hay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.