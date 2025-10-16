Hay más de 175 mil vacantes abiertas en Colombia: conózcalas aquí

El empleo en Colombia muestra signos de recuperación, con la tasa de desempleo en un 8,6% en agosto de 2025, su nivel más bajo en más de dos décadas, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en el país, actualmente, hay activas más de 175 mil oportunidades laborales en todo el territorio nacional.

Entre los sectores con mayor número de vacantes se destacan comercio, servicios, logística, salud, tecnología y atención al cliente, que siguen impulsando la generación de empleo formal en las principales ciudades del país. Asimismo, empresas del sector industrial y financiero han ampliado sus convocatorias, ofreciendo plazas tanto para perfiles profesionales como para cargos operativos y técnicos.

Esta diversidad demuestra que el empleo formal continúa fortaleciéndose y que existe una amplia demanda de personal con y sin experiencia.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Coordinador de ventas - Barranquilla

Empresa: Prebel

Salario: 3.098.708

Tipo de contrato: Término indefinido

Como supervisor de ventas minoristas, garantizará visitas diarias a los puntos de venta y gestionarás la devolución de productos.

Responsabilidades:

Cumplir con la cuota de venta POS y con los indicadores de los respectivos puntos de venta.

Planear y establecer los lugares de reunión con el equipo de Impulso y Mercadeo, proporcionando todos los recursos necesarios.

Garantizar las visitas diarias a los puntos de venta asignados, generando los respectivos reportes en las herramientas indicadas (Registros de visitas, informes de competencias y exhibiciones).

Gestionar las devoluciones de parte del proceso de distribución nacional y de los clientes.

Organizar eventos que permitan una mayor visibilidad y ventas de las marcas en los puntos de venta.

Requerimientos:

Tecnología en mercadeo, administración, ventas o carreras afines.

2 años de experiencia gestionando puntos de venta, servicio al cliente y asesorías en el sector de retail.

Habilidades de relacionamiento interpersonal.

Jefe de categoría – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: 7.000.000 a 7.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Tiendas Ísimo busca un profesional con experiencia en el sector fruver, que sea apasionado por los productos frescos y la innovación.

Responsabilidades:

Estructurar el portafolio regional de la categoría de perecederos.

Negociar con proveedores para definir costos y márgenes.

Desarrollar marcas comerciales y propias.

Documentar legalmente acuerdos con proveedores.

Chequear precios y evaluar productos.

Coordinar con áreas de operaciones regionales.

Asistir a comités de Categoría & Producto.

Diseñar estrategias comerciales basadas en estudios de mercado.

Requerimientos:

Título profesional en carreras administrativas o afines.

Experiencia mínima de 4 años en áreas de compras del sector fruver.

Habilidades sólidas de negociación y gestión de proveedores.

Capacidad para desarrollar estrategias comerciales efectivas.

Analista de experiencia – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: 4.452.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta persona será responsable de diseñar e implementar iniciativas que promuevan comportamientos financieros saludables, fortalezcan la seguridad financiera, acompañen la transformación digital de los clientes y aseguren el cumplimiento normativo en atención incluyente.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar estrategias de educación financiera alineadas con los focos estratégicos de la compañía.

Desarrollar contenidos, campañas y talleres que impulsen el bienestar financiero de nuestros clientes.

Acompañar procesos de transformación digital desde una perspectiva educativa.

Reactivar y gestionar el frente de atención incluyente, garantizando el cumplimiento legal.

Coordinar y fortalecer alianzas externas para ampliar el alcance del programa.

Medir el impacto de las iniciativas y generar reportes con indicadores claros.

Requerimientos:

Profesional en áreas como comunicación, educación, administración, economía o afines.

Experiencia en diseño e implementación de programas educativos, preferiblemente en el sector financiero.

Habilidades de gestión de proyectos, comunicación efectiva y trabajo colaborativo.

Sensibilidad social y enfoque en inclusión.

Capacidad para traducir necesidades del cliente en soluciones educativas innovadoras.

Analista de inventarios – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 2.285.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en control de inventarios, será responsable de la gestión y validación de novedades y devoluciones, así como del soporte en los procesos operativos de abastecimiento.

Responsabilidades:

Revisión y gestión de novedades al recibir mercancías.

Control de inventarios en sistema y revisión de diferencias.

Cruces de inventario y auditorías para facturación.

Control de despacho por cliente.

Gestión de novedades en programación de devoluciones.

Revisión de obsolescencias en tiendas y sugerencia de devoluciones.

Ajustes de inventario por devoluciones.

Apoyo en validación y corrección de datos en consignación.

Control y validación de devoluciones y novedades.

Apoyo en procesos operativos de abastecimiento.

Análisis de datos para toma de decisiones anticipadas.

Actualización y control de informes sobre comportamientos de negociación.

Requerimientos:

Tecnólogo Administrativo o similar.

Mínimo 1 año de experiencia en manejo de inventarios y análisis de datos.

Conocimiento en control de sistemas de inventario.

Disponibilidad para trabajar al sur de Bogotá

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en el horario establecido.