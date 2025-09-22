Suscribirse

Hay más de 22.000 empleos a término fijo en todo el país: conózcalos acá

Postulaciones abiertas sin costo.

22 de septiembre de 2025, 3:43 p. m.
Aunque los contratos a término indefinido son los más comunes entre los trabajadores formales, no hay estadísticas recientes que lo confirmen con precisión.
Los contratos a término fijo se han convertido en una opción atractiva tanto para empresas como para trabajadores, ya que permiten acceder a beneficios formales de ley, estabilidad durante el tiempo acordado y la posibilidad de adquirir experiencia clave en distintos sectores. Además, este tipo de vinculación facilita proyectar ingresos seguros en un periodo definido y puede abrir la puerta a futuras oportunidades dentro de la misma organización.

En la actualidad, más de 22 mil vacantes bajo esta modalidad se encuentran disponibles en diferentes ciudades de Colombia y en áreas laborales tan diversas como logística, salud, ventas, educación y tecnología. Esto significa que quienes estén en búsqueda de empleo cuentan con múltiples posibilidades para vincularse de manera inmediata y fortalecer su perfil profesional. A continuación le presentamos algunas de las ofertas abiertas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y puede realizarse de manera virtual.

Los contratos a término fijo vienen con ventajas claras, como la posibilidad de renegociar condiciones o incluso de pasar a un contrato indefinido si ambas partes están satisfechas con la relación laboral.
Coordinador financiero – Manizales

Empresa: Papeles y Negocios S.A.

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

El candidato ideal será capaz de asegurar el cumplimiento de normativas legales, políticas internas y metas estratégicas, garantizando una gestión eficiente de los recursos económicos.

Responsabilidades:

  • Elaborar y supervisar presupuestos, proyecciones de flujo, de caja y planes de inversión.
  • Analizar desviaciones entre lo presupuestado y lo ejecutado; generar reportes de resultados financieros.
  • Velar por la correcta aplicación de normas fiscales, tributarias y contables.
  • Coordinar el manejo de ingresos, egresos, cuentas bancarias y pagos oportunos.
  • Dirigir y acompañar al personal del área contable y financiera.
  • Presentar estados financieros y análisis para la toma de decisiones.
  • Implementar estrategias para maximizar la rentabilidad y minimizar riesgos financieros.

Requerimientos:

  • Profesional en Contaduría Pública, Administración Financiera, Economía o carreras afines.
  • Deseable especialización en Finanzas, Gerencia Financiera o áreas relacionadas.
  • Mínimo 3 a 5 años en cargos de coordinación financiera, tesorería o contabilidad general.
  • Experiencia en supervisión de equipos y elaboración de informes financieros gerenciales.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir cronogramas de cierre contable y fiscal.
  • Conocimiento de normativas locales y si aplica internacionales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder de calidad de concretos – Armenia

Empresa: Tecniconcretos de Colombia S.A.S

Salario: $ 3.094.000

Tipo de contrato: Término fijo

Tecniconcretos de Colombia S.A.S. está en búsqueda de un líder de calidad de concretos para formar parte de su equipo en Armenia, Quindío.

Responsabilidades:

  • Liderar el sistema de gestión de calidad en planta y obra.
  • Supervisar ensayos y control de materiales.
  • Dirigir y capacitar al personal de laboratorio.
  • Atender requerimientos técnicos de clientes y proyectos.

Requerimientos:

  • Tecnólogo o técnico en obras civiles.
  • Experiencia previa en laboratorios de materiales o construcción.
  • Conocimientos en diseño y ajuste de mezclas ensayos de concreto control estadístico y manejo intermedio de Excel.
  • Habilidades de liderazgo comunicación y resolución de problemas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: El empleo se reactiva: comience la semana con trabajo en diferentes sectores

Planeador/a de producción – Bogotá D.C.

Empresa: Osya

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

Si tiene experiencia como programador de producción y le apasiona la optimización de procesos productivos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Elaborar y actualizar los planes de producción de acuerdo con la demanda y capacidad instalada.
  • Coordinar con las áreas de logística, compras, inventarios y calidad para asegurar la disponibilidad de materiales.
  • Hacer seguimiento al cumplimiento de la programación de producción y ajustar ante desviaciones.
  • Analizar indicadores de gestión de producción y generar reportes para la gerencia.
  • Proponer y ejecutar mejoras en los procesos productivos para optimizar tiempos y reducir costos.
  • Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad industrial.

Requerimientos:

  • Profesional o tecnólogo en Ingeniería Industrial, Producción, Administración o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 2 a 3 años en planeación de producción en sectores industrial manufactura o ensamble.
  • Manejo de Excel avanzado y conocimientos en sistemas ERP/MRP.
  • Conocimiento en control de inventarios, cronogramas y optimización de procesos.
  • Habilidades de análisis, organización, lógica, liderazgo y comunicación asertiva.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gestor(a) pedagógico de bilingüismo – Envigado

Empresa: Universidad EAFIT

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

En Idiomas EAFIT, buscan un(a) gestor(a) pedagógico de bilingüismo que acompañe las estrategias definidas para potenciar el bilingüismo en instituciones públicas.

Responsabilidades:

  • Diagnosticar el estado de las estrategias de bilingüismo en la institución.
  • Desarrollar e implementar talleres para docentes en temas relacionados con estrategias de enseñanza-aprendizaje de inglés.
  • Planear actividades que fomenten el uso del inglés en la institución (ambientes bilingües).
  • Promover y desarrollar grupos de estudio y de fortalecimiento en el idioma para estudiantes, docentes y directivos docentes.
  • Acompañar los cambios institucionales a nivel curricular, trabajando de manera colaborativa con directivos, coordinadores y docentes para fortalecer la educación bilingüe.

Requerimientos:

  • Profesional en enseñanza de lenguas extranjeras o afines con título de posgrado en áreas afines a la educación y enseñanza de idiomas.
  • Experiencia de 4 años en el sector educativo.
  • Nivel de suficiencia en inglés B2/C1 certificado.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

