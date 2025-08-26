Hay más de 300 cupos de trabajo para fines de semana

El trabajo se diversifica y actualmente hay disponibles más de 300 cupos de empleo para trabajar los fines de semana en distintos sectores como ventas, atención al cliente, logística y servicios.

Estas oportunidades se encuentran en varias ciudades del país y están pensadas tanto para quienes apenas comienzan su experiencia laboral como para quienes ya cuentan con trayectoria y desean sumar un ingreso adicional.

El proceso de aplicación es muy fácil: solo debe ingresar a Semana Empleos o a los enlaces que encontrará más adelante, seleccionar la vacante que mejor se ajuste a su perfil, registrar sus datos en la plataforma y postularse en cuestión de minutos. Todo el trámite es gratuito y completamente virtual.

Asesor comercial sabatino (CC Centro Mayor) - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000

Importante empresa del sector se encuentra en búsqueda de estudiantes para desempeñar el cargo de asesor comercial sabatino para trabajar todos los fines de semana en la tienda de ropa femenina Derek ubicada en el CC Centro Mayor.

Se buscan personas apasionadas por las ventas, con excelentes habilidades comerciales, persuasivas, actitud positiva y disposición para aprender.

¿Qué se ofrece?

Salario proporcional al SMLV + comisiones al 3%, 4%, 5% y 6%

Disponibilidad de trabajar sábados, domingos y lunes festivos

Pagos quincenales

Recargos dominicales

Asesor ventas sabatino Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Pash S.A.S. se encuentra en la búsqueda de un asesor comercial para sus sedes, quien tendrá la labor de vender las colecciones de ropa a través de asesoramiento y seguimiento a los clientes actuales y potenciales.

Habilidades requeridas:

Ventas: experiencia en procesos comerciales, ejecución de estrategias de ventas, prospección de clientes, negociación y cierre de ventas.

Servicio al cliente: habilidades para establecer relaciones sólidas con los clientes, atender sus necesidades y buscar su satisfacción.

Asesoría comercial: encargado de brindar información y orientar a los clientes sobre los productos.

Comunicación efectiva: capacidad de comunicarse de manera persuasiva y clara.

Requisitos:

Ser bachiller

Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente

Se ofrece:

Salario base de $1.423.500 + auxilio de transporte + comisión sin piso y sin techo al 1%

Contrato directo por la empresa

Salario promedio de $1.423.500

Excelente ambiente laboral

Capacitaciones constantes sobre el producto

Oportunidades de plan carrera

Estabilidad laboral

Vendedor de fin de semana Homecenter Montería

Salario a convenir

Homecenter busca un asesor de ventas de fin de semana para unirse a su equipo, con el objetivo de brindar una experiencia de compra excepcional y fidelizar a los clientes.

Habilidades interpersonales requeridas:

Comunicación efectiva

Orientación al cliente

Trabajo en equipo

Homecenter es una de las empresas con mejor clima laboral en el país. | Foto: Cortesía Homecenter

Asesor comercial sabatino Patprimo Bogotá e Ibagué

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

Pash S.A.S. está en búsqueda de un asesor comercial sabatino para sus tiendas Patprimo en Bogotá e Ibagué. La persona seleccionada tendrá la labor de asesorar clientes, hacer seguimiento a sus actividades, manejar indicadores para medir procesos comerciales, con gusto por las ventas y motivación por comisionar.

Requisitos:

Ser bachiller

Experiencia mínima de 6 meses en retail de calzado, moda u otros

Se ofrece:

Excelente ambiente laboral

Capacitaciones constantes sobre el producto

Oportunidades de plan carrera

Estabilidad laboral

Excelentes condiciones

Asesor ventas sabatino Seven Seven Medellín

Salario: $ 1.300.000 a $ 1.700.000

Pash S.A.S. busca un asesor comercial para sus sedes en Medellín. La persona seleccionada tendrá la labor de vender colecciones de ropa a través de asesoramiento y seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Habilidades requeridas:

Ventas: experiencia en procesos comerciales, prospección, negociación y cierre

Servicio al cliente: atención a necesidades y generación de confianza

Asesoría comercial: orientación sobre productos

Comunicación efectiva: persuasión y claridad

Requisitos:

Ser bachiller

Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente

Se ofrece:

Salario base de $1.300.000 + auxilio de transporte + comisión sin piso y sin techo al 1%

Contrato directo por la empresa

Salario promedio de $1.700.000

Ambiente laboral positivo

Capacitaciones constantes

Oportunidades de plan carrera

Estabilidad laboral

Profesor de inglés sábados (Bogotá Sur o Soacha)

Salario: $ 800.000 a $ 1.000.000

Se busca profesor de inglés para trabajar los sábados en Bogotá Sur o Soacha.

Se ofrece:

Contrato de trabajo a término indefinido

Salario aproximado de $800.000 por los 4 sábados al mes

Horario: sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Beneficios empresariales: becas para el trabajador y su familia, descuentos en medicina prepagada

Requisitos:

Dominio avanzado del inglés

Excelentes habilidades de comunicación

Experiencia deseable en enseñanza de inglés

Responsabilidades: