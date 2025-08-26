Empleo
Hay más de 300 cupos de trabajo para fines de semana
¡Conozca estas ofertas!
Yessica Pérez
El trabajo se diversifica y actualmente hay disponibles más de 300 cupos de empleo para trabajar los fines de semana en distintos sectores como ventas, atención al cliente, logística y servicios.
Estas oportunidades se encuentran en varias ciudades del país y están pensadas tanto para quienes apenas comienzan su experiencia laboral como para quienes ya cuentan con trayectoria y desean sumar un ingreso adicional.
El proceso de aplicación es muy fácil: solo debe ingresar a Semana Empleos o a los enlaces que encontrará más adelante, seleccionar la vacante que mejor se ajuste a su perfil, registrar sus datos en la plataforma y postularse en cuestión de minutos. Todo el trámite es gratuito y completamente virtual.
Asesor comercial sabatino (CC Centro Mayor) - Bogotá
Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000
Importante empresa del sector se encuentra en búsqueda de estudiantes para desempeñar el cargo de asesor comercial sabatino para trabajar todos los fines de semana en la tienda de ropa femenina Derek ubicada en el CC Centro Mayor.
Se buscan personas apasionadas por las ventas, con excelentes habilidades comerciales, persuasivas, actitud positiva y disposición para aprender.
¿Qué se ofrece?
- Salario proporcional al SMLV + comisiones al 3%, 4%, 5% y 6%
- Disponibilidad de trabajar sábados, domingos y lunes festivos
- Pagos quincenales
- Recargos dominicales
Asesor ventas sabatino Bogotá
Salario: $ 1.423.500
Pash S.A.S. se encuentra en la búsqueda de un asesor comercial para sus sedes, quien tendrá la labor de vender las colecciones de ropa a través de asesoramiento y seguimiento a los clientes actuales y potenciales.
Habilidades requeridas:
- Ventas: experiencia en procesos comerciales, ejecución de estrategias de ventas, prospección de clientes, negociación y cierre de ventas.
- Servicio al cliente: habilidades para establecer relaciones sólidas con los clientes, atender sus necesidades y buscar su satisfacción.
- Asesoría comercial: encargado de brindar información y orientar a los clientes sobre los productos.
- Comunicación efectiva: capacidad de comunicarse de manera persuasiva y clara.
Requisitos:
- Ser bachiller
- Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente
Se ofrece:
- Salario base de $1.423.500 + auxilio de transporte + comisión sin piso y sin techo al 1%
- Contrato directo por la empresa
- Salario promedio de $1.423.500
- Excelente ambiente laboral
- Capacitaciones constantes sobre el producto
- Oportunidades de plan carrera
- Estabilidad laboral
Vendedor de fin de semana Homecenter Montería
Salario a convenir
Homecenter busca un asesor de ventas de fin de semana para unirse a su equipo, con el objetivo de brindar una experiencia de compra excepcional y fidelizar a los clientes.
Habilidades interpersonales requeridas:
- Comunicación efectiva
- Orientación al cliente
- Trabajo en equipo
Asesor comercial sabatino Patprimo Bogotá e Ibagué
Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000
Pash S.A.S. está en búsqueda de un asesor comercial sabatino para sus tiendas Patprimo en Bogotá e Ibagué. La persona seleccionada tendrá la labor de asesorar clientes, hacer seguimiento a sus actividades, manejar indicadores para medir procesos comerciales, con gusto por las ventas y motivación por comisionar.
Requisitos:
- Ser bachiller
- Experiencia mínima de 6 meses en retail de calzado, moda u otros
Se ofrece:
- Excelente ambiente laboral
- Capacitaciones constantes sobre el producto
- Oportunidades de plan carrera
- Estabilidad laboral
- Excelentes condiciones
Asesor ventas sabatino Seven Seven Medellín
Salario: $ 1.300.000 a $ 1.700.000
Pash S.A.S. busca un asesor comercial para sus sedes en Medellín. La persona seleccionada tendrá la labor de vender colecciones de ropa a través de asesoramiento y seguimiento a clientes actuales y potenciales.
Habilidades requeridas:
- Ventas: experiencia en procesos comerciales, prospección, negociación y cierre
- Servicio al cliente: atención a necesidades y generación de confianza
- Asesoría comercial: orientación sobre productos
- Comunicación efectiva: persuasión y claridad
Requisitos:
- Ser bachiller
- Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente
Se ofrece:
- Salario base de $1.300.000 + auxilio de transporte + comisión sin piso y sin techo al 1%
- Contrato directo por la empresa
- Salario promedio de $1.700.000
- Ambiente laboral positivo
- Capacitaciones constantes
- Oportunidades de plan carrera
- Estabilidad laboral
Profesor de inglés sábados (Bogotá Sur o Soacha)
Salario: $ 800.000 a $ 1.000.000
Se busca profesor de inglés para trabajar los sábados en Bogotá Sur o Soacha.
Se ofrece:
- Contrato de trabajo a término indefinido
- Salario aproximado de $800.000 por los 4 sábados al mes
- Horario: sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Beneficios empresariales: becas para el trabajador y su familia, descuentos en medicina prepagada
Requisitos:
- Dominio avanzado del inglés
- Excelentes habilidades de comunicación
- Experiencia deseable en enseñanza de inglés
Responsabilidades:
- Preparar y planificar lecciones
- Evaluar progreso de los estudiantes
- Adaptar métodos de enseñanza a las necesidades individuales
- Fomentar un ambiente de aprendizaje positivo