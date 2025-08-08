Hay más de 95 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

El mercado laboral en Colombia continúa en movimiento, con más de 95 mil ofertas activas para diferentes perfiles, niveles de experiencia y modalidades de trabajo. Las vacantes están distribuidas en múltiples sectores y abarcan cargos operativos, técnicos y profesionales.

Ya sea que esté buscando su primer empleo o un nuevo reto profesional, esta puede ser la oportunidad ideal para encontrar el trabajo que se ajuste a su perfil.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las vacantes de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Gerente de tienda – Barranquilla

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 4.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Farmatodo, están en la búsqueda de un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Ejecutivo comercial – Cali

Empresa: Organización Carvajal

Salario: $ 6.322.900

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo clave en la organización se enfoca en la gestión de cuentas de clientes estratégicos, desarrollando estrategias efectivas para su expansión y facilitando la entrega oportuna de los productos.

Responsabilidades:

Manejo de cuentas de clientes clave.

Desarrollo de estrategias para la expansión de clientes.

Intermediación en la entrega oportuna de productos.

Acompañamiento a ejecutivos en el cierre de ventas.

Análisis de datos para identificar oportunidades de negocio.

Requerimientos:

Título profesional en áreas afines.

Experiencia en gestión de cuentas y ventas.

Habilidades analíticas y estratégicas.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.

Analista de seguridad informática – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $ 4.740.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a Medipiel como analista de seguridad informática y sea parte de una empresa innovadora en el cuidado de la piel.

Responsabilidades:

Diseñar, actualizar y gestionar políticas de seguridad de la información.

Asegurar el cumplimiento de políticas de seguridad con normativas legales y estándares del sector.

Realizar análisis de riesgos para identificar vulnerabilidades tecnológicas.

Proponer e implementar medidas de seguridad como firewalls y sistemas de encriptación.

Colaborar con el equipo de infraestructura para la implementación de medidas de seguridad.

Supervisar el cumplimiento de políticas de seguridad por empleados y equipos internos.

Realizar auditorías de cumplimiento y ajustar políticas según sea necesario.

Desarrollar y mantener un plan de gestión de riesgos de seguridad.

Crear programas de capacitación en ciberseguridad para empleados.

Investigar y proponer la adopción de nuevas tecnologías y prácticas de seguridad.

Documentar políticas y procedimientos de seguridad de la información.

Preparar informes periódicos para la alta dirección sobre el estado de la seguridad.

Coordinar con otros departamentos para alinear políticas de seguridad con objetivos de negocio.

Participar en la planificación de proyectos tecnológicos para considerar la seguridad desde el inicio.

Requerimientos:

Experiencia en ciberseguridad y seguridad informática.

Conocimiento en gestión de información y ethical hacking.

Habilidades en análisis de riesgos y propuesta de medidas de seguridad.

Capacidad para colaborar interdepartamentalmente y coordinar políticas de seguridad.

Tenga en cuenta que es fundamental contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados para aumentar sus posibilidades de ser contratado.

KAM E-Commerce – Bogotá D.C.

Empresa: Almacenes Corona

Salario: $ 5.960.000 a $ 7.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol debe asegurar que el portafolio esté disponible oportunamente con el área logística, que se cumplan los objetivos comerciales del canal y que se logren eficiencias operativas y de servicio, sin perder de vista el componente estratégico y la conexión con otras áreas clave como logística, servicio al cliente y mercadeo.

Responsabilidades:

Gestión Comercial y Rentabilidad.

Gestión de la Experiencia del Cliente.

Coordinación Logística y de Inventario.

Articulación Interna y Operación del Canal.

Gestión de Datos y Analítica del Canal.

Requerimientos:

Manejo de herramientas de E-commerce, analítica digital, CRM.

Experiencia en customer journey, estrategias de captación y recuperación.

Entendimiento de procesos logísticos, inventarios y promesa de entrega.

Capacidad para alinear áreas como servicio, logística, tecnología y tiendas.