Hay más de 95 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis
Gran convocatoria laboral abierta.
El mercado laboral en Colombia continúa en movimiento, con más de 95 mil ofertas activas para diferentes perfiles, niveles de experiencia y modalidades de trabajo. Las vacantes están distribuidas en múltiples sectores y abarcan cargos operativos, técnicos y profesionales.
Ya sea que esté buscando su primer empleo o un nuevo reto profesional, esta puede ser la oportunidad ideal para encontrar el trabajo que se ajuste a su perfil.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las vacantes de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Gerente de tienda – Barranquilla
Empresa: Farmatodo
Salario: $ 4.100.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En Farmatodo, están en la búsqueda de un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
- Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.
Requerimientos:
- Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
- Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
- Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.
Ejecutivo comercial – Cali
Empresa: Organización Carvajal
Salario: $ 6.322.900
Tipo de contrato: Término indefinido
Este cargo clave en la organización se enfoca en la gestión de cuentas de clientes estratégicos, desarrollando estrategias efectivas para su expansión y facilitando la entrega oportuna de los productos.
Responsabilidades:
- Manejo de cuentas de clientes clave.
- Desarrollo de estrategias para la expansión de clientes.
- Intermediación en la entrega oportuna de productos.
- Acompañamiento a ejecutivos en el cierre de ventas.
- Análisis de datos para identificar oportunidades de negocio.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas afines.
- Experiencia en gestión de cuentas y ventas.
- Habilidades analíticas y estratégicas.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.
Analista de seguridad informática – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: $ 4.740.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase a Medipiel como analista de seguridad informática y sea parte de una empresa innovadora en el cuidado de la piel.
Responsabilidades:
- Diseñar, actualizar y gestionar políticas de seguridad de la información.
- Asegurar el cumplimiento de políticas de seguridad con normativas legales y estándares del sector.
- Realizar análisis de riesgos para identificar vulnerabilidades tecnológicas.
- Proponer e implementar medidas de seguridad como firewalls y sistemas de encriptación.
- Colaborar con el equipo de infraestructura para la implementación de medidas de seguridad.
- Supervisar el cumplimiento de políticas de seguridad por empleados y equipos internos.
- Realizar auditorías de cumplimiento y ajustar políticas según sea necesario.
- Desarrollar y mantener un plan de gestión de riesgos de seguridad.
- Crear programas de capacitación en ciberseguridad para empleados.
- Investigar y proponer la adopción de nuevas tecnologías y prácticas de seguridad.
- Documentar políticas y procedimientos de seguridad de la información.
- Preparar informes periódicos para la alta dirección sobre el estado de la seguridad.
- Coordinar con otros departamentos para alinear políticas de seguridad con objetivos de negocio.
- Participar en la planificación de proyectos tecnológicos para considerar la seguridad desde el inicio.
Requerimientos:
- Experiencia en ciberseguridad y seguridad informática.
- Conocimiento en gestión de información y ethical hacking.
- Habilidades en análisis de riesgos y propuesta de medidas de seguridad.
- Capacidad para colaborar interdepartamentalmente y coordinar políticas de seguridad.
Tenga en cuenta que es fundamental contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados para aumentar sus posibilidades de ser contratado.
KAM E-Commerce – Bogotá D.C.
Empresa: Almacenes Corona
Salario: $ 5.960.000 a $ 7.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol debe asegurar que el portafolio esté disponible oportunamente con el área logística, que se cumplan los objetivos comerciales del canal y que se logren eficiencias operativas y de servicio, sin perder de vista el componente estratégico y la conexión con otras áreas clave como logística, servicio al cliente y mercadeo.
Responsabilidades:
- Gestión Comercial y Rentabilidad.
- Gestión de la Experiencia del Cliente.
- Coordinación Logística y de Inventario.
- Articulación Interna y Operación del Canal.
- Gestión de Datos y Analítica del Canal.
Requerimientos:
- Manejo de herramientas de E-commerce, analítica digital, CRM.
- Experiencia en customer journey, estrategias de captación y recuperación.
- Entendimiento de procesos logísticos, inventarios y promesa de entrega.
- Capacidad para alinear áreas como servicio, logística, tecnología y tiendas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.