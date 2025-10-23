Hay nuevas ofertas laborales en Medellín. Postularse es gratis

Medellín sigue consolidándose como una de las ciudades con mayor dinamismo laboral del país. Empresas del sector tecnológico, logístico, de servicios y atención al cliente están en plena búsqueda de nuevos talentos para cerrar el año con equipos fortalecidos. Lo mejor: muchas de estas vacantes no exigen experiencia previa y el proceso de aplicación es completamente gratuito y virtual.

Los perfiles más solicitados incluyen auxiliares administrativos, asesores comerciales, digitadores, personal operativo y cargos técnicos. Varias compañías también ofrecen opciones de trabajo híbrido o remoto, con horarios flexibles y contratos a término indefinido, ideales para quienes buscan estabilidad sin sacrificar la comodidad.

Si está buscando nuevas oportunidades, ingrese a Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Allí podrá crear su perfil, cargar su hoja de vida y postularse en pocos pasos.

Un tip: revise que su información esté actualizada y use palabras clave relacionadas con su área (por ejemplo, “servicio al cliente” o “asistente administrativo”) para aumentar sus posibilidades de ser contactado.

Asesor de mesa de ayuda

Salario: 1.523.500

Se busca un asesor de mesa de ayuda para trabajar inicialmente de manera presencial durante los tres primeros meses y posteriormente de forma remota. Este cargo ofrece un ambiente laboral dinámico y orientado al servicio al cliente. La persona seleccionada será responsable de brindar soporte técnico y comercial a clientes corporativos, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de calidad.

Entre sus principales funciones estarán facilitar, asignar y hacer seguimiento a actividades como instalación, mantenimiento y soporte de red de acceso. Además, se ofrece un paquete de compensación que incluye salario sobre hora de conexión, prestaciones sociales y auxilio de transporte.

Responsabilidades:

Facilitar y asignar actividades relacionadas con instalación y mantenimiento.

Brindar soporte técnico y comercial a clientes corporativos.

Orientar y hacer seguimiento a la ejecución de cortes reconexiones y reparaciones.

Cumplir con los estándares y acuerdos de niveles de servicio pactados.

Requerimientos:

Bachiller o estudiante con segundo semestre aprobado en sistemas o afines.

Para técnicos graduados o estudiantes de quinto semestre en informática no se requiere experiencia.

Bachilleres necesitan mínimo seis meses de experiencia certificable en soporte técnico.

Cocinero Medellín

Salario: 1.423.500

Se requiere un auxiliar de cocina para integrar el equipo de trabajo en Medellín. Este cargo está dirigido a personas con vocación de servicio y pasión por la preparación de alimentos, comprometidas con la calidad y la atención al cliente.

Requisitos del cargo:

Formación académica: Bachiller completo.

Experiencia: Mínimo (1) año en preparación de alimentos y servicio al cliente.

Responsabilidades principales:

Apoyar en la preparación y montaje de alimentos.

Garantizar la calidad e higiene en cada servicio.

Brindar atención cordial y oportuna a clientes VIP.

Colaborar en el orden y limpieza del área de trabajo.

Se ofrece:

Salario: Básico por horas + aux de transporte + prestaciones + recargos

Ubicación: Medellín

Contrato: Obra o labor

Horario: De domingo a domingo en turnos rotativos (1 día compensatorio a la semana)

Coadministrador

Salario: 1.423.500 a 2.500.000

Se busca un coadministrador para una tienda en Medellín. Este cargo está orientado a personas con liderazgo, proactividad y habilidades para coordinar procesos operativos y comerciales. La persona seleccionada será responsable de apoyar la gestión administrativa y de servicio al cliente, especialmente en ausencia del administrador principal.

Responsabilidades:

Coordinar y controlar procesos operativos y comerciales en ausencia del administrador.

Realizar conteos cíclicos para conocer el estado del inventario.

Contribuir directamente con la operación de la compañía.

Responder a procesos operativos y administrativos de la tienda.

Agilizar la operatividad mediante la gestión de actividades diversas.

Mantener la imagen de la tienda según lineamientos definidos.

Cumplir con presupuesto de ventas e indicadores comerciales.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles similares de administración o coordinación.

Conocimientos en gestión de inventarios y mercadeo.

Habilidades en servicio al cliente y gestión de equipos.

Almacenista

Salario: 1.500.000 a 2.000.000

Se busca un almacenista para unirse al equipo en Medellín. Este cargo está dirigido a personas con experiencia en administración de almacenes e inventarios, con habilidades en herramientas ofimáticas y orientación al servicio al cliente.

Responsabilidades:

Administrar y controlar el inventario del almacén

Organizar y mantener el orden en la bodega

Utilizar herramientas ofimáticas para gestionar el inventario

Coordinar la recepción y despacho de productos

Brindar un excelente servicio al cliente interno y externo

Requerimientos:

Experiencia comprobada como Almacenista o Encargado de almacén

Conocimientos en herramientas ofimáticas como Excel

Habilidades en administración de inventarios

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado 42 horas semanales

Pasión por el servicio al cliente

Nutricionista

Salario: 3.100.000

Grupo ICOR, institución de salud con más de 30 años de experiencia, busca un nutricionista dietista con vocación de servicio, conocimientos clínicos actualizados y capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario. La persona seleccionada brindará atención nutricional individualizada a pacientes, contribuyendo a su proceso de recuperación y calidad de vida.

Responsabilidad:

1. Participar en el diseño, formulación, organización, ejecución y control de planes y programas relacionados con su área, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.

2. Proponer e implementar procedimientos e instrumentos que optimicen la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios a su cargo, alineados con las necesidades del entorno hospitalario y las políticas institucionales.

3. Proyectar, desarrollar y recomendar acciones de mejora que permitan alcanzar las metas propuestas, garantizando una atención segura, efectiva y centrada en el paciente.

4. Identificar a los pacientes que requieran atención nutricional, con base en interconsultas médicas, y de participar en las rondas médicas para el manejo de dietas y decisiones relacionadas con la nutrición hospitalaria.