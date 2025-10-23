Hay nuevas ofertas laborales en Medellín. Postularse es gratis

Suscribirse

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

23 de octubre de 2025, 7:49 p. m.
Panoramica Medellín
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

Medellín sigue consolidándose como una de las ciudades con mayor dinamismo laboral del país. Empresas del sector tecnológico, logístico, de servicios y atención al cliente están en plena búsqueda de nuevos talentos para cerrar el año con equipos fortalecidos. Lo mejor: muchas de estas vacantes no exigen experiencia previa y el proceso de aplicación es completamente gratuito y virtual.

Los perfiles más solicitados incluyen auxiliares administrativos, asesores comerciales, digitadores, personal operativo y cargos técnicos. Varias compañías también ofrecen opciones de trabajo híbrido o remoto, con horarios flexibles y contratos a término indefinido, ideales para quienes buscan estabilidad sin sacrificar la comodidad.

Si está buscando nuevas oportunidades, ingrese a Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Allí podrá crear su perfil, cargar su hoja de vida y postularse en pocos pasos.

Un tip: revise que su información esté actualizada y use palabras clave relacionadas con su área (por ejemplo, “servicio al cliente” o “asistente administrativo”) para aumentar sus posibilidades de ser contactado.

Asesor de mesa de ayuda

Salario: 1.523.500

Se busca un asesor de mesa de ayuda para trabajar inicialmente de manera presencial durante los tres primeros meses y posteriormente de forma remota. Este cargo ofrece un ambiente laboral dinámico y orientado al servicio al cliente. La persona seleccionada será responsable de brindar soporte técnico y comercial a clientes corporativos, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de calidad.

Entre sus principales funciones estarán facilitar, asignar y hacer seguimiento a actividades como instalación, mantenimiento y soporte de red de acceso. Además, se ofrece un paquete de compensación que incluye salario sobre hora de conexión, prestaciones sociales y auxilio de transporte.

Responsabilidades:

  • Facilitar y asignar actividades relacionadas con instalación y mantenimiento.
  • Brindar soporte técnico y comercial a clientes corporativos.
  • Orientar y hacer seguimiento a la ejecución de cortes reconexiones y reparaciones.
  • Cumplir con los estándares y acuerdos de niveles de servicio pactados.

Requerimientos:

  • Bachiller o estudiante con segundo semestre aprobado en sistemas o afines.
  • Para técnicos graduados o estudiantes de quinto semestre en informática no se requiere experiencia.
  • Bachilleres necesitan mínimo seis meses de experiencia certificable en soporte técnico.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Cocinero Medellín

Salario: 1.423.500

Se requiere un auxiliar de cocina para integrar el equipo de trabajo en Medellín. Este cargo está dirigido a personas con vocación de servicio y pasión por la preparación de alimentos, comprometidas con la calidad y la atención al cliente.

Requisitos del cargo:

  • Formación académica: Bachiller completo.
  • Experiencia: Mínimo (1) año en preparación de alimentos y servicio al cliente.

Responsabilidades principales:

  • Apoyar en la preparación y montaje de alimentos.
  • Garantizar la calidad e higiene en cada servicio.
  • Brindar atención cordial y oportuna a clientes VIP.
  • Colaborar en el orden y limpieza del área de trabajo.

Se ofrece:

  • Salario: Básico por horas + aux de transporte + prestaciones + recargos
  • Ubicación: Medellín
  • Contrato: Obra o labor
  • Horario: De domingo a domingo en turnos rotativos (1 día compensatorio a la semana)

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coadministrador

Salario: 1.423.500 a 2.500.000

Se busca un coadministrador para una tienda en Medellín. Este cargo está orientado a personas con liderazgo, proactividad y habilidades para coordinar procesos operativos y comerciales. La persona seleccionada será responsable de apoyar la gestión administrativa y de servicio al cliente, especialmente en ausencia del administrador principal.

Responsabilidades:

  • Coordinar y controlar procesos operativos y comerciales en ausencia del administrador.
  • Realizar conteos cíclicos para conocer el estado del inventario.
  • Contribuir directamente con la operación de la compañía.
  • Responder a procesos operativos y administrativos de la tienda.
  • Agilizar la operatividad mediante la gestión de actividades diversas.
  • Mantener la imagen de la tienda según lineamientos definidos.
  • Cumplir con presupuesto de ventas e indicadores comerciales.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en roles similares de administración o coordinación.
  • Conocimientos en gestión de inventarios y mercadeo.
  • Habilidades en servicio al cliente y gestión de equipos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Almacenista

Salario: 1.500.000 a 2.000.000

Se busca un almacenista para unirse al equipo en Medellín. Este cargo está dirigido a personas con experiencia en administración de almacenes e inventarios, con habilidades en herramientas ofimáticas y orientación al servicio al cliente.

Responsabilidades:

  • Administrar y controlar el inventario del almacén
  • Organizar y mantener el orden en la bodega
  • Utilizar herramientas ofimáticas para gestionar el inventario
  • Coordinar la recepción y despacho de productos
  • Brindar un excelente servicio al cliente interno y externo

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada como Almacenista o Encargado de almacén
  • Conocimientos en herramientas ofimáticas como Excel
  • Habilidades en administración de inventarios
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado 42 horas semanales
  • Pasión por el servicio al cliente

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Nutricionista

Salario: 3.100.000

Grupo ICOR, institución de salud con más de 30 años de experiencia, busca un nutricionista dietista con vocación de servicio, conocimientos clínicos actualizados y capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario. La persona seleccionada brindará atención nutricional individualizada a pacientes, contribuyendo a su proceso de recuperación y calidad de vida.

Responsabilidad:

1. Participar en el diseño, formulación, organización, ejecución y control de planes y programas relacionados con su área, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.

2. Proponer e implementar procedimientos e instrumentos que optimicen la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios a su cargo, alineados con las necesidades del entorno hospitalario y las políticas institucionales.

3. Proyectar, desarrollar y recomendar acciones de mejora que permitan alcanzar las metas propuestas, garantizando una atención segura, efectiva y centrada en el paciente.

4. Identificar a los pacientes que requieran atención nutricional, con base en interconsultas médicas, y de participar en las rondas médicas para el manejo de dietas y decisiones relacionadas con la nutrición hospitalaria.

5. Planear y desarrollar la terapia nutricional de acuerdo con las necesidades y el estado fisiológico de cada paciente, realizando la historia nutricional y aplicando métodos de evaluación que permitan determinar un plan de atención adecuado.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

