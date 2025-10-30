Suscribirse

EMPLEO

Homecenter abre nuevas vacantes en diferentes ciudades: postúlese gratis

¡No deje pasar esta oportunidad!

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

30 de octubre de 2025, 7:13 p. m.
Homecenter pasó del puesto 42 al 25 en el ranking de Merco Talento.
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Cortesía Homecenter

Homecenter, una de las empresas más reconocidas del sector retail en Colombia, anunció nuevas oportunidades laborales en distintas regiones del país. La compañía, con más de 30 años de experiencia, continúa fortaleciendo su presencia y busca incorporar talento en áreas clave para su operación.

Las vacantes disponibles están dirigidas a personas con diferentes niveles de experiencia y formación, desde cargos operativos hasta posiciones administrativas y comerciales. Entre los perfiles más solicitados se encuentran cajero, operador logístico, prevencionista, vendedor, entre otros.

Este tipo de convocatorias se destacan por ofrecer empleo formal, estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento, factores cada vez más valorados por quienes buscan consolidar su carrera en empresas sólidas y con trayectoria nacional.

Si está en búsqueda de una nueva oportunidad o desea hacer parte de una organización que promueve el desarrollo profesional de sus colaboradores, esta puede ser su oportunidad ideal.

¿Cómo postularse?

Para conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se ajuste a su experiencia o aspiraciones laborales.

Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

Homecenter es una de las empresas con mejor clima laboral en el país.
Homecenter es una de las empresas con mejor clima laboral en el país. | Foto: Cortesía Homecenter

Cajero – Medellín

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como cajero, será responsable de garantizar que cada transacción se maneje con eficiencia y amabilidad, asegurando así el cierre exitoso del proceso de venta.

Responsabilidades:

  • Registrar productos y servicios en el sistema POS y SCO.
  • Verificar descripción y valor de los productos.
  • Recaudar pagos mediante diferentes métodos establecidos.
  • Brindar un servicio al cliente excepcional.
  • Cerrar procesos de venta adecuadamente.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como cajero o en atención al cliente.
  • Habilidades básicas en manejo de sistemas POS.
  • Excelentes habilidades comunicativas.
  • Orientación al detalle.

¡Postúlese aquí!

Operador logístico – Soacha

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona la logística y quiere contribuir a una operación fluida y segura, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Ejecutar labores operacionales y administrativas en procesos de recibo de mercancías.
  • Asegurar un alistamiento preciso y eficiente de productos.
  • Coordinar el despacho oportuno de mercancías a clientes.
  • Implementar políticas y procedimientos de operaciones.
  • Fomentar un entorno de trabajo seguro y saludable.
  • Colaborar en la mejora continua de la experiencia de compra del cliente.

Requerimiento

  • Experiencia previa en operaciones logísticas o roles similares.
  • Conocimiento en políticas de salud y seguridad en el trabajo.
  • Habilidad para gestionar múltiples tareas con eficacia.
  • Excelentes habilidades de comunicación.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Nuevas ofertas de trabajo para fin de semana: aplique gratis hoy mismo

Prevencionista – Cali

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta posición crucial, será responsable de garantizar la seguridad en todas las etapas del flujo logístico. Esto incluye la realización de auditorías y controles, desde el recibo de mercancías, alistamiento, despacho, hasta la protección de productos.

Responsabilidades:

  • Realizar auditorías y controles en el flujo logístico de la mercancía.
  • Supervisar el recibo, alistamiento y despacho de productos.
  • Asegurar la protección de productos en el piso de ventas.
  • Revisar SKU’s padrino y el paso de especialistas al patio constructor.
  • Reportar condiciones y acciones inseguras.
  • Identificar factores de riesgo en seguridad y salud en el trabajo.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en logística seguridad o áreas afines.
  • Experiencia en auditoría de seguridad y prevención de riesgos.
  • Conocimiento en procesos logísticos y manejo de mercancías.
  • Habilidad para identificar y gestionar riesgos.
  • Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

¡Postúlese aquí!

Vendedor – Envigado

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor comercial, utilizará diferentes canales de venta y herramientas digitales para fidelizar clientes y asegurar una experiencia de compra inolvidable.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría completa en productos y servicios.
  • Mantener una adecuada presentación de las áreas a cargo.
  • Utilizar diferentes canales de venta y herramientas digitales.
  • Fidelizar al cliente a través de una experiencia de compra memorable.
  • Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
  • Habilidades en el uso de herramientas digitales.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Capacidad para trabajar en equipo.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conozca el horario del desfile del Día de los Muertos en El Paso: estas son las actividades programadas

2. Petro reveló qué país lo sacó del apuro tras golpe que recibió con la gasolina del avión presidencial: “Me ayudó”

3. La caída del príncipe Andrés: Carlos III actúa tras nuevas revelaciones del caso Epstein

4. Grupo de estadounidenses compró un pueblo abandonado y buscan convertirlo en icónico destino

5. Feminicidio estremece a la comuna 13 de Medellín: expareja asesinó brutalmente a joven de 19 años

LEER MENOS

Noticias relacionadas

HomecenterTrabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.