Homecenter abre nuevas vacantes en diferentes ciudades: postúlese gratis

Homecenter, una de las empresas más reconocidas del sector retail en Colombia, anunció nuevas oportunidades laborales en distintas regiones del país. La compañía, con más de 30 años de experiencia, continúa fortaleciendo su presencia y busca incorporar talento en áreas clave para su operación.

Las vacantes disponibles están dirigidas a personas con diferentes niveles de experiencia y formación, desde cargos operativos hasta posiciones administrativas y comerciales. Entre los perfiles más solicitados se encuentran cajero, operador logístico, prevencionista, vendedor, entre otros.

Este tipo de convocatorias se destacan por ofrecer empleo formal, estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento, factores cada vez más valorados por quienes buscan consolidar su carrera en empresas sólidas y con trayectoria nacional.

Si está en búsqueda de una nueva oportunidad o desea hacer parte de una organización que promueve el desarrollo profesional de sus colaboradores, esta puede ser su oportunidad ideal.

¿Cómo postularse?

Para conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se ajuste a su experiencia o aspiraciones laborales.

Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

Cajero – Medellín

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como cajero, será responsable de garantizar que cada transacción se maneje con eficiencia y amabilidad, asegurando así el cierre exitoso del proceso de venta.

Responsabilidades:

Registrar productos y servicios en el sistema POS y SCO.

Verificar descripción y valor de los productos.

Recaudar pagos mediante diferentes métodos establecidos.

Brindar un servicio al cliente excepcional.

Cerrar procesos de venta adecuadamente.

Requerimientos:

Experiencia previa como cajero o en atención al cliente.

Habilidades básicas en manejo de sistemas POS.

Excelentes habilidades comunicativas.

Orientación al detalle.

Operador logístico – Soacha

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona la logística y quiere contribuir a una operación fluida y segura, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Ejecutar labores operacionales y administrativas en procesos de recibo de mercancías.

Asegurar un alistamiento preciso y eficiente de productos.

Coordinar el despacho oportuno de mercancías a clientes.

Implementar políticas y procedimientos de operaciones.

Fomentar un entorno de trabajo seguro y saludable.

Colaborar en la mejora continua de la experiencia de compra del cliente.

Requerimiento

Experiencia previa en operaciones logísticas o roles similares.

Conocimiento en políticas de salud y seguridad en el trabajo.

Habilidad para gestionar múltiples tareas con eficacia.

Excelentes habilidades de comunicación.

Prevencionista – Cali

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta posición crucial, será responsable de garantizar la seguridad en todas las etapas del flujo logístico. Esto incluye la realización de auditorías y controles, desde el recibo de mercancías, alistamiento, despacho, hasta la protección de productos.

Responsabilidades:

Realizar auditorías y controles en el flujo logístico de la mercancía.

Supervisar el recibo, alistamiento y despacho de productos.

Asegurar la protección de productos en el piso de ventas.

Revisar SKU’s padrino y el paso de especialistas al patio constructor.

Reportar condiciones y acciones inseguras.

Identificar factores de riesgo en seguridad y salud en el trabajo.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en logística seguridad o áreas afines.

Experiencia en auditoría de seguridad y prevención de riesgos.

Conocimiento en procesos logísticos y manejo de mercancías.

Habilidad para identificar y gestionar riesgos.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Vendedor – Envigado

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor comercial, utilizará diferentes canales de venta y herramientas digitales para fidelizar clientes y asegurar una experiencia de compra inolvidable.

Responsabilidades:

Brindar asesoría completa en productos y servicios.

Mantener una adecuada presentación de las áreas a cargo.

Utilizar diferentes canales de venta y herramientas digitales.

Fidelizar al cliente a través de una experiencia de compra memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Habilidades en el uso de herramientas digitales.

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad para trabajar en equipo.